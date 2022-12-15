Депутаты поддержали строительство шести мусорных полигонов в НСО. Один из них — в Верх-Туле

В Новосибирской области планируют построить шесть мусорных полигонов и один онкодиспансер по концессионному соглашению. Строительство поддержали депутаты Законодательного собрания области.
— В перечень вошли шесть объектов обращения с ТКО: в Верх-Тулинском сельсовете, Раздольненском сельсовете, в Куйбышевском, Тогучинском, Татарском и Каргатском районах. Еще один объект — онкологический диспансер — будет создан на базе городской клинической больницы № 25, — сообщили в официальном телеграм-канале правительства Новосибирской области «Новосибирь».
Некоторые жители Верх-Тулы были не согласны со строительством комплекса. Проходило обсуждение, где администрация сельсовета и областные чиновники заявили, что полигон пойдет на пользу: на предприятии откроют 400 рабочих мест, а вреда экологии не будет. Но жители считают, что им стоит ждать экологическую катастрофу, рост заболеваемости и невозможность переехать подальше от свалки.