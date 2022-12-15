Депутаты поддержали строительство шести мусорных полигонов в НСО. Один из них — в Верх-Туле

Некоторые жители Верх-Тулы были не согласны со строительством комплекса. Проходило обсуждение, где администрация сельсовета и областные чиновники заявили, что полигон пойдет на пользу: на предприятии откроют 400 рабочих мест, а вреда экологии не будет. Но жители считают, что им стоит ждать экологическую катастрофу, рост заболеваемости и невозможность переехать подальше от свалки.