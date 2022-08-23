Гигантский комплекс по переработке мусора за 4 млрд решили построить в 3 км от домов — жители против

Мнение первое: строить надо

Встреча проходила в актовом зале «Музыкально-эстетического центра». По свежему ремонту этого помещения, новой детской площадке вокруг и целым двум сетевым продуктовым магазинам можно сделать вывод: в Верх-Туле живут хорошо. Пока.



На вопрос о конфликте с жителями из-за строительства мусорного полигона глава верх-тулинского сельсовета Майя Ивановна Соболёк ответила, что конфликта никакого и нет — люди просто мало знают. Глава Верх-Тулы, побывав в Москве на предприятиях, посвященных планируемому КПО, на этой встречи решила развеять сомнения жителей.

