Гигантский комплекс по переработке мусора за 4 млрд решили построить в 3 км от домов — жители против

Есть в Новосибирске извечный вопрос, который остается безответным наравне с шекспировским «быть или не быть», — это «мусорный вопрос». Существующие полигоны постоянно горят и распространяют неприятные запахи, а строительство комплексов по переработке отходов (КПО) казалось сказкой, которую внушают новосибирцам с 2016 года до недавнего времени. Неожиданно на территории села Верх-Тула уже точно строят 4-миллиардный КПО. Новости радостные, но не для всех — предприятие хотят разместить в 3 километрах от домов жителей. Готовы ли верх-тулинцы стать спасателями Новосибирска от мусорной агонии и справедливы ли их опасения, что КПО может превратиться в очередную обычную свалку, выяснил корреспондент НГС, посетив встречу возмущенных жителей с главой Верх-Тулы.
Мнение первое: строить надо
Встреча проходила в актовом зале «Музыкально-эстетического центра». По свежему ремонту этого помещения, новой детской площадке вокруг и целым двум сетевым продуктовым магазинам можно сделать вывод: в Верх-Туле живут хорошо. Пока.
На вопрос о конфликте с жителями из-за строительства мусорного полигона глава верх-тулинского сельсовета Майя Ивановна Соболёк ответила, что конфликта никакого и нет — люди просто мало знают. Глава Верх-Тулы, побывав в Москве на предприятиях, посвященных планируемому КПО, на этой встречи решила развеять сомнения жителей.
— Я попросилась в состав делегации, чтобы своими глазами посмотреть. Я человек, который живет в верх-тулинском сельсовете, мои дети здесь живут. Я очень заинтересована в том, чтобы мы с вами не получили того, чего бы нам не хотелось. Я проанализировала то, что я увидела, и мне захотелось рассказать вам эту информацию. Мы понимаем, что мы пришли к такой ступени, когда обратной дороги нет, и мы с вами что-то должны делать, чтобы не оставить горы мусора нашим детям, — так начала встречу Майя Ивановна.
Презентация главы была посвящена трем КПО — «Дон», «Нева» и «Восток» (ЧТО ЭТО ЗА КПО И ГДЕ ОНИ). Все три предприятия находятся в Московской области и обслуживают «мусорные» нужды столицы. Чиновница рассказала о процессе переработки мусора: какие применяются технологии, сколько мусора планируется перерабатывать (на будущем предприятии обещают 300 тонн в год), и затронула интересующую жителей тему — запах.
— На вопрос, если ли там запах или вонь — я могу сказать, что, когда приходишь на завод, не чувствуешь никаких запахов. Запах есть только в помещениях, на которых укладывается компост. Но они абсолютно закрыты. Также по павильону идет трубопровод — это система орошения, чтобы запах не уходил за пределы этих помещений. Плюс по периметру щепа, обработанная специальными бактериями, которая также поглощает запах, — объясняет Майя Соболёк.
Вода также, по данным главы села, не будет загрязняться. Очистные сооружения смогут выделять вредный концентрат, который потом утилизируется.
Минусов, исходя из презентации чиновницы, у строительства КПО на территории Верх-Тулы нет. Только плюсы: налоги с предприятия, идущие в бюджет сельсовета, хорошая экология и почетное звание «спасателей от мусора» для верх-тулинцев от благодарного Новосибирска.
«С чего вы решили, что это Эльдорадо для нашей Верх-Тулы?»
После презентации жители Верх-Тулы прониклись осознанием необходимости комплекса по переработке в Новосибирске. Правда, почему в 3 километрах от их домов — так и не поняли.
Логичное предложение жителей перенести строительство КПО на уже существующую свалку на Малыгина было отклонено. Прозвучали формулировки «мало места» и «как можно построить на куче мусора» — ведь только производство требует 80 гектаров.
В зале стало понятно, что происходит не обсуждение, а констатация факта строительства КПО на территории верх-тулинского сельсовета.
— Вы сейчас нас собрали. Для каких целей? Для того чтобы мы что сделали? Вы же уже решили, что она будет эта свалка? С чего вы решили, что это Эльдорадо для нашей Верх-Тулы? — высказалась жительница села Оксана.
— Я вас собрала для того, чтобы показать, что я увидела. Это не полигон, это не свалка, это комплекс по переработке отходов. Ничего экологию нарушать не будет, — заверила глава верх-тулинского сельсовета.
Довод про отзывы людей, живущих рядом с КПО «Дон» и «Восток» и жалующихся на едкий запах, которые жители Верх-Тулы нашли в интернете — был назван «вопросом доверия».
— Верить вам или не верить в это — я не могу сказать. Точно так же, как не могу отгарантировать всё, потому что я такой же житель, как и вы, — ответила Майя Ивановна.
Спасатели поневоле
Встреча завершилась неоднозначно. Жители Верх-Тулы поняли, что отменить в принципе строительство КПО невозможно. Мнения, что делать дальше, разделились: одна часть граждан решила бороться за перенос предприятия дальше от населенного пункта; другие выказали желание тоже увидеть работающие КПО в Московской области. Некоторые остались в смятении.
— Об этой встрече. Мы пришли, посмотрели те же слайды, которые мы видели в Youtube по этим полигонам. Ничего другого, нового мы тут не увидели. Мы читаем как ту сторону, положительную от Майи Ивановны, так и отрицательную, которую мы читаем и видим в Youtube, где реальные съемки. Мы боимся. Мы боимся за нашу жизнь, за здоровье наших детей. А понимаем одно: глава нашей администрации имеет свою линию, она ничего решить, видимо, не может, потому что она имеет четкие указания — полигон должен здесь быть. И ничего другого предпринять нельзя, — делится впечатлениями от этой встречи жительница Верх-Тулы Оксана.
По данным Майи Соболёк, до конца года будет проведена концессия. Следующий год будет посвящен проектированию и экологической экспертизе предприятия. КПО стоит ждать к 2024 году.
Что еще почитать о мусоре в Новосибирске и области: рассказываем про свалку на Малыгина, как горит Левобережный полигон и будет ли полигон в Плотниково.