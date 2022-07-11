«Дым и пламя из земли»: новосибирцы жалуются на постоянно горящую свалку — не помогают ни техника, ни вода

Что находится рядом с полигоном

Левобережным полигоном управляет муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (далее — «САХ»). Журналисты пообщались с одним из сотрудников отдела безопасности «САХ», который попросил не называть свое имя.



— Проблема с пожарами для полигона актуальна. Полигон по своим физическим свойствам априори горит, там температура огромная. Периодически задымления бывают. Но у нас сейчас ситуация поменялась, приняли народ, который следит за этим. Два охранника есть, начальник смены по линии пожаров и безопасности — он следит еще за тем, чтобы люди под мусоровозы не лезли, это тоже проблемой было в свое время. Купили пожарную машину, и плюс там еще «поливалка» ездит, — объяснил сотрудник «САХ».