«Дым и пламя из земли»: новосибирцы жалуются на постоянно горящую свалку — не помогают ни техника, ни вода

Новая пожарная машина, сотрудники, отвечающие за охрану, камеры — всё это появилось на Левобережном мусорном полигоне за последний год после многочисленных жалоб на пожары. В 2021 году проблему поднимали не один раз. На пожары массово жаловались новосибирцы, а на полигон ездили проверки, которые приводили к штрафам. Но в этом году жалобы начались снова. Как сообщили на полигоне журналистам НГС, горит не сам «Левобережный», а заброшенная свалка недалеко. Много дыма производит и предприятие по утилизации медицинских отходов. Журналист НГС Елизавета Шаталова побывала на полигоне, посмотрела на дымящееся поле и попыталась разобраться в ситуации.
Что находится рядом с полигоном
Левобережным полигоном управляет муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (далее — «САХ»). Журналисты пообщались с одним из сотрудников отдела безопасности «САХ», который попросил не называть свое имя.
— Проблема с пожарами для полигона актуальна. Полигон по своим физическим свойствам априори горит, там температура огромная. Периодически задымления бывают. Но у нас сейчас ситуация поменялась, приняли народ, который следит за этим. Два охранника есть, начальник смены по линии пожаров и безопасности — он следит еще за тем, чтобы люди под мусоровозы не лезли, это тоже проблемой было в свое время. Купили пожарную машину, и плюс там еще «поливалка» ездит, — объяснил сотрудник «САХ».
Как объяснил сотрудник отдела безопасности, на полигоне ведут постоянный мониторинг, и сейчас руководство обсуждает покупку квадрокоптера и дополнительных камер. Левобережный полигон продолжает увеличиваться, и контролировать его становится сложнее.
В начале июня на комиссии Законодательного собрания бывший депутат Олег Сметанин рассказал, что местные жители снова стали жаловаться на дым и запах. Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова на комиссии ответила, что жалобы на дым связаны с примыкающими территориями.
— Мы с комиссией, с надзорными разными ведомствами выезжали. И дело в том, что постоянно на сопряженных территориях ведется, например, сжигание медицинских отходов. И люди, в том числе из Верх-Тулы, жалуются на это, — подчеркнула Мария Сидорова.
Сотрудник отдела безопасности подтвердил, что рядом с левобережным полигоном есть объекты, которые регулярно дымят.
— Есть асфальтный завод, но он по-своему работает. И есть большое поле, страшное, на самом деле: там есть глиняный карьер, и в предыдущие годы там тоже была свалка. Она была каким-то образом засыпана, и, по идее, ее тоже надо культивировать и засыпать. Там прямо дым и пламя из земли идут. И, в основном, все жалобы из-за этой кучи, — рассказал сотрудник «САХ».
Утилизация медотходов и разрушенная труба
Помимо этого, сотрудник отдела безопасности рассказал о предприятии по утилизации медицинских отходов: его между собой называют «шарик», так как он расположен в круглом здании.
— Фирма называется ООО «РусАрго». Мы заинтересовались ей, свое расследование провели. Там печь развалилась, она пригорела, фильтрования нет. Свалка, бывает, дымит, а бывает, и нет. А там прямо запускают, и дым черный идет, а люди говорят, что полигон горит снова, — объяснил сотрудник отдела безопасности.
Компания «РусАрго», по данным «Контур.Фокуса», зарегистрирована 7 мая 2021 года. Компанией владеют в равных долях три человека: Алексей Романов, Сергей Пермяков и Михаил Березин. В сводке «Контур.Фокуса» есть информация только о балансе компании — 486 тысяч рублей.
Мы побывали на полигоне «Левобережный» и рядом со зданием «РусАрго». Рядом с огороженной территорией лежали шприцы, а труба и правда выглядела небезопасно. Директор компании Михаил Березин на вопросы о состоянии здания ответил, чтобы мы запрашивали всю информацию в прокуратуре.
— У нас проверка прошла. То, что выявили, то выявили. Комментировать не буду. Недалеко от нас происходит обжиг меди, а всё на нас, получается [валят]. Вся информация в прокуратуре имеется, на сегодняшний день к нам вопросов нет. У нас все надзорные органы были, всё, что нужно было устранить, мы устранили. Мы через юрлица со всеми документами официально зарегистрированы, платим налоги, — рассказал Михаил Березин.
Как подчеркнул директор «РусАрго», компания действует согласно правилам обращения с отходами. На вопрос журналиста НГС, по каким именно правилам, директор предложил почитать закон.
В феврале этого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что Левобережный полигон закроют через полтора года. Сотрудники полигона сказали НГС, что они бы и рады закрытию, но куда свозить мусор — непонятно.
— Тут даже после закрытия будет много лет работы по рекультивации, — уточнил сотрудник отдела безопасности.
В конце июня в МЧС по Новосибирской области сообщили, что в районе полигона был пожар на территории 800 квадратных метров, а городские СМИ написали, что горел сам полигон «Левобережный». Уже позже в мэрии Новосибирска опубликовали опровержение и уточнили, что охрана и работники полигона каждые два часа проводят обход и объезд территорий, для контроля ситуации ведется
— На сегодня Левобережный полигон работает в штатном режиме, выполняется полный функционал по обеспечению контроля пожароопасной ситуации, возгорания на полигоне отсутствуют. Ландшафтные пожары произошли на территории Новосибирского района, приграничной к полигону, — подчеркнула Мария Сидорова.
В пресс-службе мэрии также уточнили, что ежедневно на полигон выливается 50 кубов воды, а также осуществляется отсыпка грунта, чтобы исключить возгорания.
Прокуратура проводит проверки
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, за 2021–2022 годы прокуратура проводила 4 проверки в МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство»: проверяли исполнение требований природоохранного законодательства при эксплуатации полигона.
— В ходе проверок выявлены нарушения природоохранного законодательства в части непредоставления сведений о фактах возгорания отходов на полигоне в Управление Росприроднадзора, непринятия надлежащих мер по недопущению возгорания отходов, неустановления санитарно-защитной зоны полигона, несоответствия полигона требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, — перечислили в прокуратуре Новосибирской области.
26 ноября 2021 года природоохранная прокуратура направила исковое заявление об обязанности «САХ» установить санитарно-защитную зону полигону и привести его в соответствие с требованиями законодательства. 19 июня заявление судом было удовлетворено.
Заодно природоохранная прокуратура проверила и «РусАрго».
— В связи с выявленными нарушениями в сфере охраны окружающей среды и природопользования прокуратурой Новосибирского района 8 апреля 2022 года внесено ООО «РусАрго» представление, нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как уточнили в прокуратуре, ООО «РусАрго» было привлечено к административной ответственности по
В мае стало известно, что власти Новосибирской области расторгли концессию с группой «ВИС» по созданию мусоросортировочных комплексов в регионе. В самой компании рассказали, что могут заключить новый договор.