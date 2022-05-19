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СрочноРасторгнута мусорная концессия в НСО
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Расторгнута концессия по созданию мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области

Сейчас готовится новый конкурс на соглашение

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По концессионному соглашению «Экология-Новосибирск» должна была построить несколько мусоросортировочных комплексов

По концессионному соглашению «Экология-Новосибирск» должна была построить несколько мусоросортировочных комплексов

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В Новосибирской области расторгли концессионное соглашение по созданию в регионе мусоросортировочных комплексов. Об этом губернатор области Андрей Травников сообщил в прямом эфире телеканала «Вести Новосибирск».

— Концессионное соглашение, подписанное в 2016 году, было не до конца проработано и структурировано, по нему в 2018 году возникли вопросы, в том числе по расположению земельных участков для строительства полигонов. Мы совместно с концессионером пытались внести изменения в условия соглашения, однако УФАС не нашло для этого юридической возможности. Вчера МинЖКХ региона и концессионер подписали документы о расторжении соглашения. Вопрос развития системы обращения с отходами крайне актуальный, в том числе для Новосибирска. Сейчас готовится новый конкурс, — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова официальный телеграм-канал областного правительства «Новосибирь».

Для строительства полигона на правом берегу будет подобран новый участок, отличный от предполагаемого ранее, отметил губернатор.

Также он добавил, что сотрудничество с «Экологией-Новосибирск» как региональным оператором продолжается.

По плану «Экология-Новосибирск», которая принадлежит концессионеру четвертого моста ВИС, должна была построить два комплекса в Раздольном и Верх-Туле. Строительство комплексов планировалось выполнить за счет средств концессионера — инвестиции должны были составить порядка 6,5 млрд рублей.

В апреле из-за «Экологии-Новосибирск» в городе начались проблемы с вывозом мусора. На линию не вышли десятки водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Причин они назвали несколько. Главные среди них — нехватка техники и ее слабая готовность к работе. 4 мая Андрей Травников подчеркивал, что в Новосибирске истекли все сроки, которые давались регоператору «Экология-Новосибирск» на устранение мусорного коллапса. Ранее мы рассказывали, почему в Новосибирске бастуют мусорщики и какие компании связаны с регоператором.

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