Расторгнута концессия по созданию мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области

В Новосибирской области расторгли концессионное соглашение по созданию в регионе мусоросортировочных комплексов. Об этом губернатор области Андрей Травников сообщил в прямом эфире телеканала «Вести Новосибирск».



— Концессионное соглашение, подписанное в 2016 году, было не до конца проработано и структурировано, по нему в 2018 году возникли вопросы, в том числе по расположению земельных участков для строительства полигонов. Мы совместно с концессионером пытались внести изменения в условия соглашения, однако УФАС не нашло для этого юридической возможности. Вчера МинЖКХ региона и концессионер подписали документы о расторжении соглашения. Вопрос развития системы обращения с отходами крайне актуальный, в том числе для Новосибирска. Сейчас готовится новый конкурс, — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова официальный телеграм-канал областного правительства «Новосибирь».

