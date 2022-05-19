Расторгнута концессия по созданию мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области
Сейчас готовится новый конкурс на соглашение
В Новосибирской области расторгли концессионное соглашение по созданию в регионе мусоросортировочных комплексов. Об этом губернатор области Андрей Травников сообщил в прямом эфире телеканала «Вести Новосибирск».
— Концессионное соглашение, подписанное в 2016 году, было не до конца проработано и структурировано, по нему в 2018 году возникли вопросы, в том числе по расположению земельных участков для строительства полигонов. Мы совместно с концессионером пытались внести изменения в условия соглашения, однако УФАС не нашло для этого юридической возможности. Вчера МинЖКХ региона и концессионер подписали документы о расторжении соглашения. Вопрос развития системы обращения с отходами крайне актуальный, в том числе для Новосибирска. Сейчас готовится новый конкурс, — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова официальный телеграм-канал областного правительства «Новосибирь».
Для строительства полигона на правом берегу будет подобран новый участок, отличный от предполагаемого ранее, отметил губернатор.
Также он добавил, что сотрудничество с «Экологией-Новосибирск» как региональным оператором продолжается.
По плану «Экология-Новосибирск», которая принадлежит концессионеру четвертого моста ВИС, должна была построить два комплекса в Раздольном и Верх-Туле. Строительство комплексов планировалось выполнить за счет средств концессионера — инвестиции должны были составить порядка 6,5 млрд рублей.
В апреле из-за «Экологии-Новосибирск» в городе начались проблемы с вывозом мусора. На линию не вышли десятки водителей и операторов мусоровозов компании «