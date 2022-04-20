Мусорный кризис. Почему бастуют мусорщики и какие районы завалит отходами — ответы на главные вопросы

В Новосибирске развивается мусорный кризис. Забастовка сотрудников крупной мусороперевозящей компании «ЭкоТранс-Н» продолжается только второй день, но уже привела к кучам мусора по городу. В этом материале мы собрали всё самое важное, что нужно знать о забастовке мусорщиков — из-за чего она началась, в каком случае закончится и какие районы может завалить отходами, если затянется.

Почему мусорщики начали забастовку?



Забастовку объявили сотрудники компании «ЭкоТранс-Н», вывозящей мусор по договору с регоператором «Экология-Новосибирск» с правого берега Новосибирска, части Ленинского района и из города Оби. В конце прошлой рабочей недели мусорщиков лишили 80 единиц современной спецтехники, каждая единица которой способна перевозить до 17 кубометров отходов за раз. Вместо этого предложили 30 КАМАЗов и другой техники, рассчитанной на меньший объем отходов. По словам водителей, кому-то из них достался даже ЗИЛ-130 1980-х годов выпуска.