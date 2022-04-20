Мусорный кризис. Почему бастуют мусорщики и какие районы завалит отходами — ответы на главные вопросы
Объясняем простыми словами, что значит этот кризис для Новосибирска
В Новосибирске развивается мусорный кризис. Забастовка сотрудников крупной мусороперевозящей компании «ЭкоТранс-Н» продолжается только второй день, но уже привела к кучам мусора по городу. В этом материале мы собрали всё самое важное, что нужно знать о забастовке мусорщиков — из-за чего она началась, в каком случае закончится и какие районы может завалить отходами, если затянется.
Почему мусорщики начали забастовку?
Забастовку объявили сотрудники компании «ЭкоТранс-Н», вывозящей мусор по договору с регоператором «Экология-Новосибирск» с правого берега Новосибирска, части Ленинского района и из города Оби. В конце прошлой рабочей недели мусорщиков лишили 80 единиц современной спецтехники, каждая единица которой способна перевозить до 17 кубометров отходов за раз. Вместо этого предложили 30 КАМАЗов и другой техники, рассчитанной на меньший объем отходов. По словам водителей, кому-то из них достался даже ЗИЛ-130 1980-х годов выпуска.
Мусорщики попробовали поработать на этой технике. По их словам, из-за плохого оснащения и небольших габаритов новых машин их рабочий день растягивался до 18–20 часов в сутки — быстрее вывезти мусор не получается. В обычное время они укладывались в рабочий день — с 6 утра до 18 вечера.
Во вторник, 19 апреля, часть сотрудников отказалась приступать к работе, на следующий день забастовка продолжилась. Примерное число участников рабочего протеста — 100–150 человек. В числе требований бастующих, помимо возвращения техники, фигурирует и повышение зарплат. Она, как говорят сотрудники, не индексировалась уже три года. Как результат, средняя зарплата водителя сейчас составляет 45–48 тысяч рублей, грузчика — 17 тысяч рублей, оператора — от 26 тысяч рублей. Некоторые дополнительные суммы они набирают премиями и переработками.
Современную технику «ЭкоТрансу-Н» предоставляла ГК «Арктика Сити» по договорам лизинга — своего автопарка у компании нет. Как объяснила НГС «Арктика Сити», договоры аренды машин прекращены из-за невыплаты платежей в течение полумесяца. Должником по этим платежам группа компаний называла ГК «ВИС», чья дочерняя компания — «Экология-Новосибирск» — является региональным оператором по обращению с ТБО в регионе.
При этом с февраля в отношении «Экологии-Новосибирск» из-за гигантских долгов введена процедура наблюдения. Ее общий долг составляет более 2 миллиардов рублей, 700 миллионов из них — перед ГК «Арктика-Сити», которая и предоставляла «ЭкоТрансу-Н» транспорт в лизинг. Гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова рассчитывала, что процедура наблюдения позволит обеспечивать «бесперебойную операционную деятельность», а также вовремя платить зарплату сотрудникам и обеспечить работу с потребителями.
Как связаны компании «ЭкоТранс-Н» и «Экология-Новосибирск»?
Мусороперевозящая компания «ЭкоТранс-Н» не является дочерней компанией «Экологии-Новосибирск», однако связана с ней через одного из конечных владельцев. Учредителями компании являются АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», принадлежащие ГК «ВИС», Юрию Туктарову и Игорю Фраинту. При этом гендиректором «Русэкогрупп» работает топ-менеджер ГК «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит другим ООО — «Национальные транспортные концессии». Последняя компания управляет ГК «ВИС» — концессионером строительства четвертого моста в Новосибирске. По итогам 2021 года выручка «ЭкоТранса-Н» составила 1,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 38 миллионов.
В 2020 году «ЭкоТранс-Н» заключил контракт с «Экологией-Новосибирск» по транспортированию ТКО в Новосибирском районе и городе Оби с 2021 по 2023 год за 400 миллионов рублей. Других контрактов между ними на сайте госзакупок нет.
Группа «ВИС» также является концессионером строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 504 миллиона.
Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности и спарринг-партнеру по дзюдо Владимира Путина).
Как пытаются решить ситуацию с забастовкой?
Вчера, 19 апреля, к бастующим водителям и операторам прибыла генеральный директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова. Она попыталась урегулировать конфликт, но решения всем проблемам не предложила — деньги есть «либо на зарплаты, либо на новую технику».
В то же время руководитель «ЭкоТранса-Н» Роман Калачёв обратился в трудовую инспекцию из-за неисполнения трудовых обязательств его сотрудниками «без уважительных причин». Помимо инспекции, в ситуации пытается разобраться и региональная прокуратура — проверка идет с первого дня забастовки, прокурор Октябрьского района приезжал к бастующим.
Сегодня мусорщики сообщили, что по чатам в WhatsApp распространяется сообщение о приеме новых водителей и операторов на работу. Зарплату при этом якобы обещают увеличить на 20%. Водители пока не понимают, откуда пошла эта информация. В то же время на Hh.ru и НГС появилось объявления о приеме на работу, в которых водителям обещают 60–78 тысяч рублей, операторам — 36 тысяч рублей. Работодатель — ГК «ВИС».
Как отметили бастующие водители и операторы, сегодня к ним в гараж должно приехать «большое начальство» из Москвы для разрешения конфликта.
Где перестанут вывозить мусор?
Компания «ЭкоТранс-Н» работала на правом берегу Новосибирска, а также в части Ленинского района и городе Оби. После начала забастовки во многих районах правобережья осложнилась ситуация с вывозом мусора — уже сегодня мы показали забитые мешками контейнеры в Железнодорожном, Заельцовском, Калининском, Дзержинском, Октябрьском районах.
Какую-то часть города должно было взять под обслуживание муниципальное предприятие «САХ», ответственное за работу городских полигонов. Об этом заявляла гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова на встрече с бастующими мусорщиками вчера, 19 апреля. Но про какую часть города идет речь — неизвестно.