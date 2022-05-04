«Все сроки прошли»: губернатор попросил тщательнее фиксировать проблемы с мусором. Фото коллапса из Новосибирска

Сегодня, 4 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирске истекли все сроки, которые давались регоператору «Экология-Новосибирск» на устранение мусорного коллапса.

Во время оперативного совещания в правительстве министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов заявил, что ситуация с вывозом мусора в городе характеризуется «положительной динамикой», однако назвал отдельные маршруты, где сохраняются проблемы.



— Объемы ТКО, входящих на полигоны, в норме. Визуальный осмотр подтверждает улучшения, но остаются проблемы по отдельным маршрутам в Октябрьском районе. В частности, это улица Богаткова, МЖК. Перевозчик, который работает по этим маршрутам, усилился техникой. Рассчитывает, что 6 мая дополнительная техника выйдет на маршруты. Ситуация на контроле, — сообщил он.

