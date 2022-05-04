«Все сроки прошли»: губернатор попросил тщательнее фиксировать проблемы с мусором. Фото коллапса из Новосибирска
Окончательно наладить вывоз всё ещё не удается в Октябрьском районе
Сегодня, 4 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирске истекли все сроки, которые давались регоператору «Экология-Новосибирск» на устранение мусорного коллапса.
Во время оперативного совещания в правительстве министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов заявил, что ситуация с вывозом мусора в городе характеризуется «положительной динамикой», однако назвал отдельные маршруты, где сохраняются проблемы.
— Объемы ТКО, входящих на полигоны, в норме. Визуальный осмотр подтверждает улучшения, но остаются проблемы по отдельным маршрутам в Октябрьском районе. В частности, это улица Богаткова, МЖК. Перевозчик, который работает по этим маршрутам, усилился техникой. Рассчитывает, что 6 мая дополнительная техника выйдет на маршруты. Ситуация на контроле, — сообщил он.
Губернатор Андрей Травников также порекомендовал министру следить за замечаниями, связанными с вывозом мусора:
— Все сроки, которые давались на исправление ситуации [регоператору], прошли, фиксируйте тщательно все замечания.
. В пятницу, 22 апреля, «Экология-Новосибирск» пообещала вывезти накопившийся мусор за выходные 23-24 апреля. 25 апреля стало известно, что за выходные весь мусор вывезти не удалось. Руководитель регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова отмечала 25 апреля, что проблема сохранилась в Октябрьском районе. Оттуда мусор планировалось вывезти за 25 и 26 апреля — то есть к среде 27 апреля.
На вечер 26 апреля вывоз мусор был выполнен на 88,6% — в Дзержинском, в Октябрьском районе — на 77,1%. В этих двух районах временно работает МУП «САХ».
26 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал к праздникам привести в порядок систему с вывозом мусора.
Также 26 апреля, правительство Новосибирской области сообщило, что если в городе до 29 апреля сохранятся значительные проблемы с вывозом мусора, это станет поводом для начала процедуры по расторжению контракта с «Экологией-Новосибирск».
На 27 апреля удалось нормализовать вывоз на 97,5% в Заельцовском районе, на 95,16% — в Железнодорожном, сообщала ранее «Экология-Новосибирск».
Показываем, как выглядит ситуация на улицах Октябрьского района сегодня, 4 мая.
Напомним, что вывозом мусора из Октябрьского и Дзержинского района с недавнего времени занимается МУП «САХ» (занимается обслуживанием городских полигонов). Контракт на возмездной основе с муниципальным предприятием заключил регоператор «Экология-Новосибирск». Ранее вывозом мусора с этих территорий занималась компания «ЭкоТранс-Н», водители и операторы которой с 19 апреля начали забастовку из-за низких зарплат и нехватки спецтехники. На сегодняшний день их забастовка продолжается.