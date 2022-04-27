Сроки снова нарушены: «Экология-Новосибирск» отчиталась о том, сколько осталось мусора в городе
Ранее вывезти мусор из самого проблемного Октябрьского района обещали к среде, 27 апреля
«Экология-Новосибирск» сообщила, в каком объеме вывезены отходы в районах города, где недавно произошел мусорный коллапс. В обозначенные прежде сроки проблема оказалась не решена.
В Новосибирске сотрудники мусороперевозящей компании «ЭкоТранс-Н» 19 апреля начали забастовку из-за слабо оборудованной техники и низких зарплат. Недавно их лишили современной спецтехники, предоставив вместо 80 машин всего 30. Компания обслуживает правобережье города. НГС собирает информацию об этом в специальном сюжете.
По сообщению пресс-службы регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск», на 27 апреля удалось нормализовать вывоз на 97,5% в Заельцовском районе, на 95,16% — в Железнодорожном.
На вечер 26 апреля вывоз мусор был выполнен на 88,6% — в Дзержинском, в Октябрьском районе — на 77,1%. В этих двух районах временно работает МУП «САХ».
Таким образом, полностью проблема с вывозом мусора не решена в сроки, которые несколько раз назывались ранее. В пятницу, 22 апреля, «Экология-Новосибирск» пообещала вывезти накопившийся мусор за выходные. 25 апреля, стало известно, что за выходные весь мусор вывезти не удалось. Руководитель регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова отмечала 25 апреля, что проблема сохранилась в Октябрьском районе. Оттуда мусор планировалось вывезти за 25 и 26 апреля — то есть к среде 27 апреля.
26 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал к праздникам привести в порядок систему с вывозом мусора.
Во время сессии горсовета Новосибирска 27 апреля акционер «Экологии-Новосибирск» Юрий Туктаров рассказал, что на прошлой неделе регоператор провел переговоры с муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство». Для решения проблемы с вывозом оно приступило к работе в Дзержинском и Октябрьском районах. При этом «Эко-Транс» работал в Железнодорожном и Заельцовском.
— Для Заельцовского района нормой является 5 машин на 8 рейсов. В воскресенье было скопление техники и людей шестикратное, чтобы этот кризис убрать. Можно на настоящий момент говорить, что работа стабилизирована с отдельными пунктами накопления, которые выявляются и в индивидуальном порядке вычищаются, — сообщил Юрий Туктаров.
По словам Дмитрия Перязева, сейчас основные силы направлены на уборку контейнерных площадок у многоквартирных домов, затем перевозчики займутся кольцевым сбором мусора в частном секторе. Сегодня, 27 апреля, Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 29 заявок о заполненных контейнерных площадках в Новосибирске.
Накануне, 26 апреля, правительство Новосибирской области сообщило, что если в городе до 29 апреля сохранятся значительные проблемы с вывозом мусора, это станет поводом для начала процедуры по расторжению контракта с «Экологией-Новосибирск».