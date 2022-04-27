Сроки снова нарушены: «Экология-Новосибирск» отчиталась о том, сколько осталось мусора в городе

По сообщению пресс-службы регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск», на 27 апреля удалось нормализовать вывоз на 97,5% в Заельцовском районе, на 95,16% — в Железнодорожном.

На вечер 26 апреля вывоз мусор был выполнен на 88,6% — в Дзержинском, в Октябрьском районе — на 77,1%. В этих двух районах временно работает МУП «САХ».



Таким образом, полностью проблема с вывозом мусора не решена в сроки, которые несколько раз назывались ранее. В пятницу, 22 апреля, «Экология-Новосибирск» пообещала вывезти накопившийся мусор за выходные. 25 апреля, стало известно, что за выходные весь мусор вывезти не удалось. Руководитель регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова отмечала 25 апреля, что проблема сохранилась в Октябрьском районе. Оттуда мусор планировалось вывезти за 25 и 26 апреля — то есть к среде 27 апреля.

26 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал к праздникам привести в порядок систему с вывозом мусора.



Во время сессии горсовета Новосибирска 27 апреля акционер «Экологии-Новосибирск» Юрий Туктаров рассказал, что на прошлой неделе регоператор провел переговоры с муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство». Для решения проблемы с вывозом оно приступило к работе в Дзержинском и Октябрьском районах. При этом «Эко-Транс» работал в Железнодорожном и Заельцовском.

