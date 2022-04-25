«Экология-Новосибирск» не успела за выходные вывезти залежи мусора — проблема остается в Октябрьском районе
Забастовка водителей продолжается
Руководитель регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова сегодня на оперативном совещании в областном правительстве заявила, что вывоз мусора нормализован в трех из четырех районов Новосибирска. В Октябрьском районе она намерена решить проблему в ближайшие два дня.
Протесты мусорщиков начались в Новосибирске во вторник, 19 апреля, из-за необходимости работать на малопригодной для этого технике. После этого жители стали массово жаловаться на переполненные контейнерные площадки. Проблемы наблюдались в четырех районах — Железнодорожном, Заельцовском, Октябрьском и Дзержинском. В пятницу, 22 апреля, «Экология-Новосибирск» пообещала вывезти накопившийся мусор за выходные. На них в Новосибирске объявили режим повышенной готовности из-за критической ситуации с вывозом ТКО.
— В настоящее время в трех районах вывоз нормализован полностью. Осталось за сегодняшний день по графику вывезти крупногабаритный мусор и всё, что собрали люди на субботниках. Надеемся, что сегодня-завтра в нормативный порядок Октябрьский район будет приведен, — заявила глава регоператора по вывозу ТКО в НСО Лариса Анисимова.
Глава министерства ЖКХ НСО Денис Архипов отметил, что ситуация с мусором в выходные действительно начала меняться. При этом системные проблемы остаются в Октябрьском районе, локальные — в Заельцовском и Железнодорожном.
Как уточнила Анисимова, сегодня забастовку поддерживают 211 сотрудников компании «Эко-Транс». По словам самих бастующих, сегодня сотрудники вновь собрались в гараже, однако спецтехники на площадке по-прежнему нет. Также он отметил, что водители и операторы просидели в гараже все выходные, дожидаясь каких-либо решений от начальства и регоператора «Экологии-Новосибирск».
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