«Город начинает зарастать мусором». Второй день забастовки мусорщиков пошел в Новосибирске

В Новосибирске второй день продолжается забастовка водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н», которая обслуживает правобережье города. Об этом сегодня, 20 апреля, НГС сообщили сами мусорщики.



— Да, мы все в гараже. Я вот на смене, я же не могу уйти, — отметил один из водителей, пожелавший сохранить анонимность. — У нас одна машина по сортировке, по раздельному сбору ушла в Академ, а вся остальная техника стоит.



По его словам, сотрудники компании, как обычно, приехали на работу к 6 утра, но за машины так и не сели. Он также отметил, что сегодня по графику его смена, однако никто с этой смены на линию так и не вышел.

