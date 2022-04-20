«Город начинает зарастать мусором». Второй день забастовки мусорщиков пошел в Новосибирске
Около 100 водителей и операторов вновь собрались в гараже компании «ЭкоТранс-Н»
В Новосибирске второй день продолжается забастовка водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н», которая обслуживает правобережье города. Об этом сегодня, 20 апреля, НГС сообщили сами мусорщики.
— Да, мы все в гараже. Я вот на смене, я же не могу уйти, — отметил один из водителей, пожелавший сохранить анонимность. — У нас одна машина по сортировке, по раздельному сбору ушла в Академ, а вся остальная техника стоит.
По его словам, сотрудники компании, как обычно, приехали на работу к 6 утра, но за машины так и не сели. Он также отметил, что сегодня по графику его смена, однако никто с этой смены на линию так и не вышел.
К бастующим мусорщикам сегодня никто из руководства не обращался. По словам водителей, утром появилась информация о том, что «Экология-Новосибирск» (регоператор по обращению с ТБО, компания «ЭкоТранс-Н» работает на «Экологию-Новосибирск». — Прим. ред.) якобы предлагает повышенные зарплаты, но для этого нужно написать заявление о переводе на левый берег. При этом сообщение о планируемом повышении зарплат рассылается в WhatsApp.
— Непонятное какое-то заявление, сделанное не пойми где, но к нам никто так и не обратился лично. Я бы не называл это забастовкой, мы не отказываемся от нашей работы, мы хотим ее делать. Но нам не на чем выполнять наши обязанности. Помните эти КАМАЗы, которые пригнали специально в наш гараж? Уж не знаю, для кого это было сделано, может, для репортеров. Так их после вашего отъезда тут же и угнали. Всё, то есть даже этих машин нет. Людям не на чем работать, мы чисто физически не можем работать. А судя по картинкам с улиц, город уже начинает зарастать мусором, — добавил еще один водитель мусоровоза.
По их оценкам, в гараже сейчас находится примерно 100–150 человек, которые планируют пробыть тут до окончания смены.
Корреспондент НГС направил запрос в Группу «ВИС», чтобы уточнить актуальную информацию по ситуации.
Напомним, вчера на линию не вышла вся дневная смена водителей и операторов компании «ЭкоТранс-Н». Они рассказали, что недавно их лишили 80 единиц современной спецтехники, взамен предоставив всего 30 машин, которые плохо приспособлены для сбора отходов. Мы публиковали репортаж из гаража, в котором мусорщики также жаловались на переработки и низкие зарплаты.