Регоператор начал вывозить мусор из пострадавших от забастовки районов Новосибирска

В Новосибирске начали вывоз мусора из проблемных районов на третий день забастовки водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Информацию об этом распространила пресс-служба регоператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск».

— 42 экипажа приступили к вывозу отходов в Октябрьском, Дзержинском, Железнодорожном и Заельцовском районах. Для обеспечения своевременного вывоза ТКО дополнительно арендуется техника с экипажами. По данным навигационного контроля, на территории города сегодня работает 102 единицы спецтехники. Максимальное число машин, выходивших на линии в марте 2022 года, — 107, — говорится в сообщении регоператора.