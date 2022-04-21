Регоператор начал вывозить мусор из пострадавших от забастовки районов Новосибирска
Это заявила сама «Экология-Новосибирск»
В Новосибирске начали вывоз мусора из проблемных районов на третий день забастовки водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Информацию об этом распространила пресс-служба регоператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск».
— 42 экипажа приступили к вывозу отходов в Октябрьском, Дзержинском, Железнодорожном и Заельцовском районах. Для обеспечения своевременного вывоза ТКО дополнительно арендуется техника с экипажами. По данным навигационного контроля, на территории города сегодня работает 102 единицы спецтехники. Максимальное число машин, выходивших на линии в марте 2022 года, — 107, — говорится в сообщении регоператора.
Там же указывается, что «в соответствии с установленной периодичностью» ведется транспортировка мусора из Ленинского, Кировского, Советского, Первомайского, Центрального и Калининского районов. Однако в половине из них (Кировский, Советский, Первомайский) проблем с вывозом мусора и не наблюдалось, поскольку бастующие водители не обслуживают эти районы.
Ранее в «Экологии-Новосибирск» объясняли, что для решения мусорных проблем вынуждены были перенаправить спецтехнику, работающую в районах области, в город.
Тем временем в гараже компании «ЭкоТранс-Н» с 19 апреля продолжается забастовка мусорщиков. Водители мусоровозов и операторы погрузки просят регоператора решить проблему с нехваткой спецтехники и увеличить их зарплату, которая, по их словам, не пересматривалась уже три года.
Напомним, забастовка началась после того, как сотрудники «ЭкоТранс-Н» обнаружили, что теперь им недоступны более 80 единиц габаритной и современной спецтехники. Вместо этих мусоровозов мусорщикам выдали другие машины, но в гораздо меньшем количестве, а также недостаточно оснащенные. Здесь мы подробно объясняли, что значит этот мусорный кризис для города, а также как связан банкротящийся регоператор «Экология-Новосибирск» с компанией «ЭкоТранс-Н».