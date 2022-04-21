Третий день мусорной забастовки: водители сидят в гараже, баки переполняются отходами
Мусорщики встретились со вторым акционером
В Новосибирске идет третий день забастовки водителей и операторов компании «ЭкоТранс-Н», которая вывозит мусор с правобережья. По словам одного из водителей, сегодня он и его коллеги прошли медосмотр, как обычно делают перед рейсами, пришли в гараж компании к
— У нас всё без изменений, все находятся на рабочих местах, работать не на чем. Вчера вечером, уже после того, как мы все разъехались, пригнали они (имеется в виду компания «ЭкоТранс-Н». — Прим. ред.) сюда около десяти машин, видимо, для показухи. Приехал сегодня с утра второй акционер, пытался агитировать: «Выйдите хоть кто-нибудь». Естественно, наши водители отказались, иначе бы зачем всё это затевалось? Никто на этих машинах не поедет. И в итоге после встречи с акционером (вероятно, Игорем Фраинтом. — Прим. ред.) эти машины угнали в гараж на левый берег (еще один гараж «ЭкоТранса-Н». — Прим. ред.). Сейчас у нас в гараже нет никакой техники, кроме тех, которые заблокированы, — сообщил НГС один из водителей.
По словам мужчины, сейчас в гараже компании на правом берегу находятся все водители и операторы, которые сегодня должны выйти на смену. Это около
Водитель также сообщил, что, вопреки словам гендиректора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, с которой НГС общался вчера, никто из бастующих сотрудников «ЭкоТранса-Н» работать не вышел. По его словам, никаких конкретных документальных подтверждений повышения зарплаты сотрудникам не предоставили, лишь пообещав их на словах и в расчетах на обычном листочке.
— Наши же просьбы были, именно просьбы, а не условия, чтобы сделали адекватный приказ о повышении зарплаты, чтобы наши бухгалтеры всё это проверили и вынесли вердикт: да, это то, чего мы добивались, или нет, это не то, — добавил мужчина.
Тем временем ситуация с вывозом отходов в городе продолжает ухудшаться.
«Экология-Новосибирск» с 2016 года является регоператором по обращению с отходами в НСО. Конечными владельцами компании являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Согласно сервису, выручка компании за
Мусороперевозящая компания «ЭкоТранс-Н» в качестве подрядчика «Экологии-Новосибирск» обслуживает правобережье. С регоператором компания связана через конечных владельцев — ГК «ВИС», Юрия Туктарова и Игоря Фраинта. По итогам 2
В конце прошлой рабочей недели «ЭкоТранс-Н» лишился
19 апреля около 100 мусорщиков объявили забастовку, жалуясь на технику и низкие зарплаты. Мусорные баки в городе начали переполняться. К концу второго дня забастовки проблему решить не удалось, даже несмотря на переговоры с участием одного из акционеров Юрия Туктарова и поиск новых сотрудников. Как говорила вчера директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова, для устранения завалов на контейнерных площадках была экстренно перенаправлена спецтехника из районов области — Искитимского, Болотнинского и других.