Третий день мусорной забастовки: водители сидят в гараже, баки переполняются отходами

В Новосибирске идет третий день забастовки водителей и операторов компании «ЭкоТранс-Н», которая вывозит мусор с правобережья. По словам одного из водителей, сегодня он и его коллеги прошли медосмотр, как обычно делают перед рейсами, пришли в гараж компании к 6 утра и остаются до сих пор в нем.



— У нас всё без изменений, все находятся на рабочих местах, работать не на чем. Вчера вечером, уже после того, как мы все разъехались, пригнали они (имеется в виду компания «ЭкоТранс-Н». — Прим. ред.) сюда около десяти машин, видимо, для показухи. Приехал сегодня с утра второй акционер, пытался агитировать: «Выйдите хоть кто-нибудь». Естественно, наши водители отказались, иначе бы зачем всё это затевалось? Никто на этих машинах не поедет. И в итоге после встречи с акционером (вероятно, Игорем Фраинтом. — Прим. ред.) эти машины угнали в гараж на левый берег (еще один гараж «ЭкоТранса-Н». — Прим. ред.). Сейчас у нас в гараже нет никакой техники, кроме тех, которые заблокированы, — сообщил НГС один из водителей.