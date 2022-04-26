СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 73.36
eur 77.47
Тема дняМесто и время сбора «Бессмертного полка»
Все новости
Все новости
Забастовка мусорщиков

Власти пригрозили «Экологии-Новосибирск» расторжением соглашения на вывоз мусора — компании поставили еще один срок

В городе еще сохраняются проблемы с транспортировкой переполненных мусорных баков

663
В правительстве НСО регоператору установили крайний срок, в который тот должен вывезти залежи мусора с территории города

В правительстве НСО регоператору установили крайний срок, в который тот должен вывезти залежи мусора с территории города

Поделиться

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области заявило, что нарушение вывоза мусора в городе влечет за собой юридические последствия для регионального оператора «Экология-Новосибирск».

— Сохранение значительных проблем в районах города до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором, — цитирует министерство официальный телеграм-канал правительства Новосибирской области.

Там же отметили, что сейчас мусор из районов города вывозят 114 мусоровозов. В их числе спецтехника муниципального предприятия «САХ», которое занимается городскими полигонами.

Вчера, 25 апреля, регоператор сообщил, что проблемы с вывозом ТКО наблюдаются только в одном районе — Октябрьском. Однако читатели НГС прислали в редакцию десятки фото, из них понятно, что мусоровозы также не доехали до отдельных адресов в Дзержинском районе.

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал к праздникам привести в порядок систему с вывозом мусора. А оставшиеся залежи после мусорного коллапса должны вывезти из города к завтрашнему дню.

По теме (5)

«Экология-Новосибирск»мусорзабастовка мусорщиков в Новосибирске
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2