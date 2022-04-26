Власти пригрозили «Экологии-Новосибирск» расторжением соглашения на вывоз мусора — компании поставили еще один срок
В городе еще сохраняются проблемы с транспортировкой переполненных мусорных баков
Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области заявило, что нарушение вывоза мусора в городе влечет за собой юридические последствия для регионального оператора «Экология-Новосибирск».
— Сохранение значительных проблем в районах города до
Там же отметили, что сейчас мусор из районов города вывозят 114 мусоровозов. В их числе спецтехника муниципального предприятия «САХ», которое занимается городскими полигонами.
Вчера, 25 апреля, регоператор сообщил, что проблемы с вывозом ТКО наблюдаются только в одном районе — Октябрьском. Однако читатели НГС прислали в редакцию десятки фото, из них понятно, что мусоровозы также не доехали до отдельных адресов в Дзержинском районе.
Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал к праздникам привести в порядок систему с вывозом мусора. А оставшиеся залежи после мусорного коллапса должны вывезти из города к завтрашнему дню.