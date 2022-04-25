Забастовка мусорщиков длится уже неделю — смотрим, как в городе справляются с вывозом отходов

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил регоператору по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» использовать любые методы, чтобы ликвидировать последствия мусорной забастовки и наладить ситуацию с вывозом отходов. Для этого он также разрешил Министерству ЖКХ и энергетики использовать любые административные меры.



О том, из-за чего произошла забастовка и как связаны компания «ЭкоТранс-Н» и регоператор, мы подробно рассказывали в этом материале.