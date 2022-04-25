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Забастовка мусорщиков

Забастовка мусорщиков длится уже неделю — смотрим, как в городе справляются с вывозом отходов

Жители присылают фотографии переполненных баков из Октябрьского и Дзержинского районов

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Типичная картина для некоторых районов города. Это фото сделано на Адриена Лежена, 10/2

Типичная картина для некоторых районов города. Это фото сделано на Адриена Лежена, 10/2

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В Новосибирске сохраняется напряженная ситуация с бытовым мусором из-за забастовки водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н» — она длится уже неделю.

Сегодня, 25 апреля, региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» сообщил, что проблема на текущий момент наблюдается в одном районе — Октябрьском, однако, судя по фотографиям переполненных мусорных баков, которые присылают читатели нам в редакцию, мусоровозы не доехали и до некоторых адресов в Дзержинском районе.

Такая ситуация на наблюдается на Бориса Богаткова

Такая ситуация на наблюдается на Бориса Богаткова

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Мусор скопился между домами <nobr class="_">№ 171/3</nobr>, 171/4 и 171/5

Мусор скопился между домами № 171/3, 171/4 и 171/5

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Еще один кадр с Бориса Богаткова — у дома <nobr class="_">№ 204</nobr>

Еще один кадр с Бориса Богаткова — у дома № 204

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— Залежи мусора. Как мне кажется, здесь совсем не вывозили мусор, поскольку очень сложно подъехать, и много рядом припаркованных машин, — написал нам автор фото

— Залежи мусора. Как мне кажется, здесь совсем не вывозили мусор, поскольку очень сложно подъехать, и много рядом припаркованных машин, — написал нам автор фото

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Генеральный директор «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила, что между «ЭкоТранс-Н» и МУП «САХ» был заключен договор вывоза отходов в Октябрьском и Дзержинском районах.<br /><br />—Договор заключен на возмездной основе и носит временный характер, — добавила она

Генеральный директор «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила, что между «ЭкоТранс-Н» и МУП «САХ» был заключен договор вывоза отходов в Октябрьском и Дзержинском районах.

—Договор заключен на возмездной основе и носит временный характер, — добавила она

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Читатель прислал нам фотографию из двора на Ленинградской, 184

Читатель прислал нам фотографию из двора на Ленинградской, 184

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Из-за сложностей с вывозом мусора некоторые жильцы этого дома устроили стихийную свалку у неработающего мусоропровода

Из-за сложностей с вывозом мусора некоторые жильцы этого дома устроили стихийную свалку у неработающего мусоропровода

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Еще одна проблемная контейнерная площадка на улице Адриена Лежена

Еще одна проблемная контейнерная площадка на улице Адриена Лежена

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Не доехали мусоровозы и до Плющихинского жилмассива. Этот снимок сделан у дома <nobr class="_">№ 7</nobr> по улице Виталия Потылицына

Не доехали мусоровозы и до Плющихинского жилмассива. Этот снимок сделан у дома № 7 по улице Виталия Потылицына

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«Дзержинский район, между Куприна, 12 и Куприна, 14. Вывозили последний раз в четверг, на ЗИЛе», — написал нам читатель

«Дзержинский район, между Куприна, 12 и Куприна, 14. Вывозили последний раз в четверг, на ЗИЛе», — написал нам читатель

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СЮЖЕТ

Забастовка мусорщиковЗабастовка мусорщиков

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил регоператору по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» использовать любые методы, чтобы ликвидировать последствия мусорной забастовки и наладить ситуацию с вывозом отходов. Для этого он также разрешил Министерству ЖКХ и энергетики использовать любые административные меры.

О том, из-за чего произошла забастовка и как связаны компания «ЭкоТранс-Н» и регоператор, мы подробно рассказывали в этом материале.

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мусорзабастовка мусорщиков в Новосибирске
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