Забастовка мусорщиков длится уже неделю — смотрим, как в городе справляются с вывозом отходов
Жители присылают фотографии переполненных баков из Октябрьского и Дзержинского районов
В Новосибирске сохраняется напряженная ситуация с бытовым мусором из-за забастовки водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н» — она длится уже неделю.
Сегодня, 25 апреля, региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» сообщил, что проблема на текущий момент наблюдается в одном районе — Октябрьском, однако, судя по фотографиям переполненных мусорных баков, которые присылают читатели нам в редакцию, мусоровозы не доехали и до некоторых адресов в Дзержинском районе.
Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил регоператору по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» использовать любые методы, чтобы ликвидировать последствия мусорной забастовки и наладить ситуацию с вывозом отходов. Для этого он также разрешил Министерству ЖКХ и энергетики использовать любые административные меры.
О том, из-за чего произошла забастовка и как связаны компания «ЭкоТранс-Н» и регоператор, мы подробно рассказывали в этом материале.