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Забастовка мусорщиков

«Город мы должны к празднику освободить»: мэр назвал сроки, к которым в Новосибирске должны наладить вывоз мусора

Самой напряженной ситуация остается в Октябрьском районе

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Читатели продолжают присылать в редакцию фото заваленных мусором площадок

Читатели продолжают присылать в редакцию фото заваленных мусором площадок

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал к праздникам привести в порядок систему с вывозом мусора. А оставшиеся залежи после мусорного коллапса должны вывезти из города к завтрашнему дню.

На аппаратном совещании мэр поручил всем главам администраций районов взять под контроль каждую контейнерную площадку на своем участке.

— Мусор ежесуточно производится, и нужно отладить систему. Город мы должны к празднику освободить от этой проблемы. Этой проблемы не должно существовать, — подчеркнул Анатолий Локоть.

В пятницу, 22 апреля, «Экология-Новосибирск» пообещала вывезти накопившийся мусор за выходные. Вчера, 25 апреля, стало известно, что за выходные весь мусор вывезти не удалось. Руководитель регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова отмечала накануне, что проблема сохранилась в Октябрьском районе. Оттуда мусор планировалось вывезти за вчера и сегодня.

Протесты мусорщиков начались из-за необходимости работать на малопригодной для этого технике. После этого жители стали массово жаловаться на переполненные контейнерные площадки. Проблемы наблюдались в четырех районах — Железнодорожном, Заельцовском, Октябрьском и Дзержинском. На них в Новосибирске объявили режим повышенной готовности из-за критической ситуации с вывозом ТКО.

СЮЖЕТ

Забастовка мусорщиковЗабастовка мусорщиков

— В четверг было принято решение. В части усиления и нормализации работы по вывозу мусора компания «Экотранс усиливает свою работу в Заельцовском и Железнодорожном районах. МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) заходит в Октябрьский и Дзержинский район. САХ в Дзержинском остается до нового конкурса по выбору подрядчика. В Октябрьском районе приводим состояние контейнерных площадок именно до норматива, — сообщил Дмитрий Перязев, начальник Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

«Экотранс» после получения новой техники заходит в Октябрьский район, в котором сейчас наблюдаются наибольшие проблемы.

— На сегодня практически по всем районам нормализована ситуация, — заверил Дмитрий Перязев. — Поставлена задача к завтрашнему дню привести все площадки Октябрьского района в нормативное состояние.

В Новосибирске сохраняется напряженная ситуация с бытовым мусором из-за забастовки водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н» — она длится уже неделю.

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