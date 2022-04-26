«Город мы должны к празднику освободить»: мэр назвал сроки, к которым в Новосибирске должны наладить вывоз мусора

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал к праздникам привести в порядок систему с вывозом мусора. А оставшиеся залежи после мусорного коллапса должны вывезти из города к завтрашнему дню.

На аппаратном совещании мэр поручил всем главам администраций районов взять под контроль каждую контейнерную площадку на своем участке.

— Мусор ежесуточно производится, и нужно отладить систему. Город мы должны к празднику освободить от этой проблемы. Этой проблемы не должно существовать, — подчеркнул Анатолий Локоть.

