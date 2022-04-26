«Город мы должны к празднику освободить»: мэр назвал сроки, к которым в Новосибирске должны наладить вывоз мусора
Самой напряженной ситуация остается в Октябрьском районе
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал к праздникам привести в порядок систему с вывозом мусора. А оставшиеся залежи после мусорного коллапса должны вывезти из города к завтрашнему дню.
На аппаратном совещании мэр поручил всем главам администраций районов взять под контроль каждую контейнерную площадку на своем участке.
— Мусор ежесуточно производится, и нужно отладить систему. Город мы должны к празднику освободить от этой проблемы. Этой проблемы не должно существовать, — подчеркнул Анатолий Локоть.
В пятницу, 22 апреля, «Экология-Новосибирск» пообещала вывезти накопившийся мусор за выходные. Вчера,
Протесты мусорщиков начались из-за необходимости работать на малопригодной для этого технике. После этого жители стали массово жаловаться на переполненные контейнерные площадки. Проблемы наблюдались в четырех районах — Железнодорожном, Заельцовском, Октябрьском и Дзержинском. На них в Новосибирске объявили режим повышенной готовности из-за критической ситуации с вывозом ТКО.
— В четверг было принято решение. В части усиления и нормализации работы по вывозу мусора компания «Экотранс усиливает свою работу в Заельцовском и Железнодорожном районах. МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) заходит в Октябрьский и Дзержинский район. САХ в Дзержинском остается до нового конкурса по выбору подрядчика. В Октябрьском районе приводим состояние контейнерных площадок именно до норматива, — сообщил Дмитрий Перязев, начальник Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.
«Экотранс» после получения новой техники заходит в Октябрьский район, в котором сейчас наблюдаются наибольшие проблемы.
— На сегодня практически по всем районам нормализована ситуация, — заверил Дмитрий Перязев. — Поставлена задача к завтрашнему дню привести все площадки Октябрьского района в нормативное состояние.
В Новосибирске сохраняется напряженная ситуация с бытовым мусором из-за забастовки водителей и операторов мусоровозов компании «