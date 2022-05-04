В Новосибирске взяли на работу 28 новых мусорщиков — что об этом говорят бастующие сотрудники «ЭкоТранс-Н»

Мусоровывозящая компания «ЭкоТранс-Н», водители и операторы которой начали забастовку в середине апреля, отчиталась о найме новых сотрудников.



— На данный момент активно трудоустраиваем новых водителей и операторов. За 8 рабочих дней приняли в штат 28 новых сотрудников, полностью укомплектовали 14 экипажей, еще один экипаж нанят по договору ГПХ. <…> Техники у нас хватает, — цитирует пресс-служба «Экологии-Новосибирск» директора «ЭкоТранс-Н» Романа Калачева.



В настоящее время в компании, как сообщают в пресс-службе, открыты 56 вакансий. По словам менеджера по работе с персоналом «ЭкоТранс-Н» Надежды Филатовой, компания рассчитывает закрыть их до конца мая — первой половины июня.

