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Забастовка мусорщиков

В Новосибирске взяли на работу 28 новых мусорщиков — что об этом говорят бастующие сотрудники «ЭкоТранс-Н»

В компании утверждают, что техники хватает, однако водители, продолжающие забастовку, говорят об обратном

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Как говорят бастующие водители и операторы «ЭкоТранс-Н», в гараже по-прежнему нет техники, чтобы они могли выйти на линию. А та, что есть, заблокирована из-за долгов регоператора «Экология-Новосибирск»

Как говорят бастующие водители и операторы «ЭкоТранс-Н», в гараже по-прежнему нет техники, чтобы они могли выйти на линию. А та, что есть, заблокирована из-за долгов регоператора «Экология-Новосибирск»

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Мусоровывозящая компания «ЭкоТранс-Н», водители и операторы которой начали забастовку в середине апреля, отчиталась о найме новых сотрудников.

— На данный момент активно трудоустраиваем новых водителей и операторов. За 8 рабочих дней приняли в штат 28 новых сотрудников, полностью укомплектовали 14 экипажей, еще один экипаж нанят по договору ГПХ. <…> Техники у нас хватает, — цитирует пресс-служба «Экологии-Новосибирск» директора «ЭкоТранс-Н» Романа Калачева.

В настоящее время в компании, как сообщают в пресс-службе, открыты 56 вакансий. По словам менеджера по работе с персоналом «ЭкоТранс-Н» Надежды Филатовой, компания рассчитывает закрыть их до конца мая — первой половины июня.

Как рассказал корреспонденту НГС один из бастующих водителей, пожелавший сохранить анонимность, ситуация в гараже «ЭкоТранс-Н» не меняется: водители выходят на работу, проходят медосмотр и отправляются в гараж, в котором нет спецтехники. По его словам, ее отогнали в еще один гараж компании на левом берегу.

— Машин нет, работать не на чем. Начальство на связь не выходит. Я так понимаю, там борьба уже началась на другом уровне и по другим органам. Я в данный момент нахожусь на работе, прошел медосмотр, получил путевку — машин нет. В ту смену, вроде как, пару раз приезжали представители работодателя, кто-то с отдела кадров. Они какие-то бумажки нам сунули с актами, что мы якобы не ходим на работу, в итоге мы дали ответ, что мы находимся на работе, никто не прогуливает, что всё по документам ровно. На этом всё, — добавил он.

Водитель отметил, что недавно бастующие водители в полном объеме получили аванс:

— Без задержек, без минусов. Ну а что в итоге, будет ясно 15 числа, когда зарплата придет. Вообще нас больше 200 человек в двух сменах, может, кто-то и перешел туда (на работу в гараж на левом берегу. — Прим. ред.), не знаю. Вообще резонанса у нас в гараже уже такого нет, противостояние, так сказать, перешло в кабинеты. Ну а мы ждем, пока большие дяди порешают свои вопросы.

19 февраля в Новосибирске водители компании «ЭкоТранс-Н» обнаружили, что около 80 единиц спецтехники для вывоза мусора (ее предоставляла компания «Арктика Сити» в аренду регоператору «Экология-Новосибирск») заблокированы и недоступны для использования. Дело в долгах регоператора перед компанией-арендодателем машин. Мусорщики начали забастовку — они потребовали предоставить им современную технику в достаточном количестве (компания смогла предоставить около 30 единиц вместо 80) и повысить зарплаты, которые не индексировались 3 года.

СЮЖЕТ

Забастовка мусорщиковЗабастовка мусорщиков

После этого в городе разразился мусорный коллапс. Проблемы с вывозом мусора по-прежнему наблюдаются в Октябрьском районе, хотя регоператор отчитывается о выполненной работе. Вывозом отходов из этого района занимается муниципальное предприятие «САХ» — с ним «Экология-Новосибирск» заключила договор.

Как связаны регоператор, «Арктика Сити» и «ЭкоТранс-Н», мы подробно рассказывали в этом материале.

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