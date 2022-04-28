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Забастовка мусорщиков

«Работа практически выполнена». «Экология-Новосибирск» — о вывозе мусора в Октябрьском районе. Смотрим фото от жителей

В редакцию по-прежнему приходят снимки переполненных баков

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В «Экологии-Новосибирск» уверены, что остались лишь отдельные адреса, где ещё не решены проблемы вывоза ТКО

В «Экологии-Новосибирск» уверены, что остались лишь отдельные адреса, где ещё не решены проблемы вывоза ТКО

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В Октябрьском районе удалось решить большинство проблем с вывозом мусора, сообщила генеральный директор регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. Она уточнила, что эти обязательства на себя взяло МУП «САХ».

— Работа практически выполнена. Сегодня проводится объезд сотрудниками минЖКХ и подтверждается, что большинство проблем решено. Единичные площадки, которые были обнаружены очень оперативно, по ним связываются с представителями САХ, их ставят в график и думаю, уже к вечеру эти площадки будут в нормативном состоянии, — отметила она.

По её словам, регоператор также участвует в объездах. Для решения проблем Октябрьского района часть спецтехники работала ночами — сейчас работают 12 машин в Октябрьском и Дзержинском районах.

На улице 3-го Интернационала всё печально

На улице 3-го Интернационала всё печально

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Ещё один жуткий кадр с улицы Коммуностроевской, 200

Ещё один жуткий кадр с улицы Коммуностроевской, 200

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«Думаю, недели две не вывозили», — пишет читатель, приславший нам фото с Добролюбова, 14а

«Думаю, недели две не вывозили», — пишет читатель, приславший нам фото с Добролюбова, 14а

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— Стараюсь подальше обходить это, — написала нам в редакцию читательница, запечатлевшая залежи мусора на пересечении улиц Королева и проспекта Дзержинского

— Стараюсь подальше обходить это, — написала нам в редакцию читательница, запечатлевшая залежи мусора на пересечении улиц Королева и проспекта Дзержинского

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— Видимо, вывоз мусора касается только мусорок, которые ближе к дороге, и которые видно. А которые глубоко во дворах — до них никто не разу не доезжает, — жалуется еще одна читательница. Фото сделано на улице Грибоедова

— Видимо, вывоз мусора касается только мусорок, которые ближе к дороге, и которые видно. А которые глубоко во дворах — до них никто не разу не доезжает, — жалуется еще одна читательница. Фото сделано на улице Грибоедова

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Лариса Анисимова также прокомментировала продолжающуюся забастовку мусорщиков в Новосибирске.

— Я опосредованно знаю, что сотрудники «ЭкоТранс-Н» по-прежнему не исполняют свои должностные обязанности. И еще знаю, что активно набирают новый штат сотрудников, — добавила она.

По словам самих сотрудников «ЭкоТранс-Н», которые начали забастовку 19 апреля, они всё так же собираются в гараже. Техника, которую предоставляли им на замену, сейчас на месте отсутствует — её перегнали на левый берег, в ещё один гараж «ЭкоТранс-Н».

СЮЖЕТ

Забастовка мусорщиковЗабастовка мусорщиков

— Сейчас работает «САХ» по временному договору, из наших никто не вышел [на линию]. Пока всё глухо, нас пытаются сделать виноватыми. Всё выставляется так, будто мы просто так бастуем, а мы требуем повышения заработной платы. А не выходим на линию, потому что не на чем — машины в блоке, а новых нет, — сообщил корреспонденту НГС один из водителей, пожелавший сохранить анонимность.

Напомним, на вечер 26 апреля вывоз мусора был выполнен на 88,6% — в Дзержинском, в Октябрьском районе — на 77,1%.

Новости и разборы забастовки мусорщиков в Новосибирске мы публикуем в специальном разделе.

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мусорзабастовка мусорщиков в Новосибирске
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