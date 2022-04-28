«Работа практически выполнена». «Экология-Новосибирск» — о вывозе мусора в Октябрьском районе. Смотрим фото от жителей
В редакцию по-прежнему приходят снимки переполненных баков
В Октябрьском районе удалось решить большинство проблем с вывозом мусора, сообщила генеральный директор регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. Она уточнила, что эти обязательства на себя взяло МУП «САХ».
— Работа практически выполнена. Сегодня проводится объезд сотрудниками минЖКХ и подтверждается, что большинство проблем решено. Единичные площадки, которые были обнаружены очень оперативно, по ним связываются с представителями САХ, их ставят в график и думаю, уже к вечеру эти площадки будут в нормативном состоянии, — отметила она.
По её словам, регоператор также участвует в объездах. Для решения проблем Октябрьского района часть спецтехники работала ночами — сейчас работают 12 машин в Октябрьском и Дзержинском районах.
Лариса Анисимова также прокомментировала продолжающуюся забастовку мусорщиков в Новосибирске.
— Я опосредованно знаю, что сотрудники «ЭкоТранс-Н» по-прежнему не исполняют свои должностные обязанности. И еще знаю, что активно набирают новый штат сотрудников, — добавила она.
По словам самих сотрудников «ЭкоТранс-Н», которые начали забастовку 19 апреля, они всё так же собираются в гараже. Техника, которую предоставляли им на замену, сейчас на месте отсутствует — её перегнали на левый берег, в ещё один гараж «ЭкоТранс-Н».
— Сейчас работает «САХ» по временному договору, из наших никто не вышел [на линию]. Пока всё глухо, нас пытаются сделать виноватыми. Всё выставляется так, будто мы просто так бастуем, а мы требуем повышения заработной платы. А не выходим на линию, потому что не на чем — машины в блоке, а новых нет, — сообщил корреспонденту НГС один из водителей, пожелавший сохранить анонимность.
Напомним, на вечер 26 апреля вывоз мусора был выполнен на 88,6% — в Дзержинском, в Октябрьском районе — на 77,1%.
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