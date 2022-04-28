«Работа практически выполнена». «Экология-Новосибирск» — о вывозе мусора в Октябрьском районе. Смотрим фото от жителей

В Октябрьском районе удалось решить большинство проблем с вывозом мусора, сообщила генеральный директор регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. Она уточнила, что эти обязательства на себя взяло МУП «САХ».



— Работа практически выполнена. Сегодня проводится объезд сотрудниками минЖКХ и подтверждается, что большинство проблем решено. Единичные площадки, которые были обнаружены очень оперативно, по ним связываются с представителями САХ, их ставят в график и думаю, уже к вечеру эти площадки будут в нормативном состоянии, — отметила она.

