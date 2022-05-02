СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 71.02
eur 74.56
Тема дняБлогер выложил видео, где его бьют
Все новости
Все новости
Забастовка мусорщиков

«Не вывозят»: Новосибирск продолжает тонуть в мусоре

В редакцию НГС присылают фото переполненных баков

1 875
Мусор продолжает копиться. Площадка на Владимира Заровного, 40

Мусор продолжает копиться. Площадка на Владимира Заровного, 40

Поделиться

Несмотря на обещание регионального оператора, компании «Экология-Новосибирск», очистить город, мусор продолжает скапливаться во дворах. В редакцию НГС продолжают присылать фото переполненных баков.

Такая картина наблюдается возле ГПНТБ

Такая картина наблюдается возле ГПНТБ

Поделиться

Один из водителей мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н» рассказал НГС, что у «Экологии-Новосибирск» по-прежнему не хватает мощностей для обслуживания всех площадок.

— До сих пор всё (техника. — Прим. ред.) стоит заблокировано, ничего не поменялось. «Экология» обещала, но она не справляется. Можно предположить по соотношению техники: их 20 единиц к нашим 60–80 единицам — им нереально вывезти весь мусор. Я сам вчера лично объезжал некоторые точки по Бориса Богаткова. Всё так же беда, ничего не поменялось. Они не справятся с тем объемом мусора при помощи того количества техники, которое у них есть в наличии. Даже если подрядчики бросят свои маршруты и поедут чужой мусор вывозить — тогда они забросят свои маршруты. Нужна техника, по-другому они не справятся.

Так сегодня выглядит мусорная площадка на Ленинградской, 347а

Так сегодня выглядит мусорная площадка на Ленинградской, 347а

Поделиться

История вопроса

Всё началось 19 апреля, когда на линию не вышли десятки водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Причин они назвали несколько. Главные среди них — нехватка техники и ее слабая готовность к работе.

На третий день забастовки, 21 апреля, «Экология-Новосибирск» выступила с заявлением, что начала вывозить отходы из пострадавших районов.

Самая напряженная ситуация отмечалась в Октябрьском районе. В ответ мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал привести в порядок систему с вывозом мусора к майским праздникам.

СЮЖЕТ

Забастовка мусорщиковЗабастовка мусорщиков

28 апреля генеральный директор регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова заявила: в Октябрьском районе удалось решить большинство проблем с вывозом мусора. Она уточнила, что эти обязательства на себя взяло МУП «САХ». При этом жители продолжили слать в редакцию фото переполненных баков.

В итоге 29 апреля во время сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты снова подняли вопрос о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора по вывозу мусора.

По теме 5

«Экология-Новосибирск»мусор
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2