«Не вывозят»: Новосибирск продолжает тонуть в мусоре
В редакцию НГС присылают фото переполненных баков
Несмотря на обещание регионального оператора, компании «Экология-Новосибирск», очистить город, мусор продолжает скапливаться во дворах. В редакцию НГС продолжают присылать фото переполненных баков.
Один из водителей мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н» рассказал НГС, что у «Экологии-Новосибирск» по-прежнему не хватает мощностей для обслуживания всех площадок.
— До сих пор всё (техника. — Прим. ред.) стоит заблокировано, ничего не поменялось. «Экология» обещала, но она не справляется. Можно предположить по соотношению техники: их 20 единиц к нашим 60–80 единицам — им нереально вывезти весь мусор. Я сам вчера лично объезжал некоторые точки по Бориса Богаткова. Всё так же беда, ничего не поменялось. Они не справятся с тем объемом мусора при помощи того количества техники, которое у них есть в наличии. Даже если подрядчики бросят свои маршруты и поедут чужой мусор вывозить — тогда они забросят свои маршруты. Нужна техника, по-другому они не справятся.
История вопроса
Всё началось 19 апреля, когда на линию не вышли десятки водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Причин они назвали несколько. Главные среди них — нехватка техники и ее слабая готовность к работе.
На третий день забастовки, 21 апреля, «Экология-Новосибирск» выступила с заявлением, что начала вывозить отходы из пострадавших районов.
Самая напряженная ситуация отмечалась в Октябрьском районе. В ответ мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал привести в порядок систему с вывозом мусора к майским праздникам.
28 апреля генеральный директор регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова заявила: в Октябрьском районе удалось решить большинство проблем с вывозом мусора. Она уточнила, что эти обязательства на себя взяло МУП «САХ». При этом жители продолжили слать в редакцию фото переполненных баков.
В итоге 29 апреля во время сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты снова подняли вопрос о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора по вывозу мусора.