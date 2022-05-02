«Не вывозят»: Новосибирск продолжает тонуть в мусоре

Один из водителей мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н» рассказал НГС, что у «Экологии-Новосибирск» по-прежнему не хватает мощностей для обслуживания всех площадок.



— До сих пор всё (техника. — Прим. ред.) стоит заблокировано, ничего не поменялось. «Экология» обещала, но она не справляется. Можно предположить по соотношению техники: их 20 единиц к нашим 60–80 единицам — им нереально вывезти весь мусор. Я сам вчера лично объезжал некоторые точки по Бориса Богаткова. Всё так же беда, ничего не поменялось. Они не справятся с тем объемом мусора при помощи того количества техники, которое у них есть в наличии. Даже если подрядчики бросят свои маршруты и поедут чужой мусор вывозить — тогда они забросят свои маршруты. Нужна техника, по-другому они не справятся.