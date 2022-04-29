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Забастовка мусорщиков

В заксобрании снова подняли вопрос о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора

Последствия мусорного коллапса в городе еще устраняют

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Мусорная забастовка длится уже 10 дней

Мусорная забастовка длится уже 10 дней

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29 апреля во время сессии заксобрания Новосибирской области депутаты вынесли на внеочередной комитет вопрос о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора по вывозу мусора. Это произошло после предложения депутата Вадима Агеенко.

Депутат напомнил, что профильный комитет еще в 2019 году рекомендовал лишить регионального оператора статуса. В 2020 году на сессии заксобрания также поднимался этот вопрос.

— Еще в 2017 году мы выступали против монополизации мусорной отрасли и рекомендовали поделить на несколько территорий, на которые избрать отдельных разных регоператоров. Как минимум в городе Новосибирске, — прокомментировал Вадим Агеенко.

В Новосибирске сотрудники мусороперевозящей компании «ЭкоТранс-Н», которая связана с регоператором, 19 апреля начали забастовку из-за слабо оборудованной техники и низких зарплат. В результате это привело в Новосибирске к мусорному коллапсу.

— Еще раз обращаюсь к руководству нашей области лишить «Экологию» статуса регоператора. Предлагаю еще раз пересмотреть территориальное распределение в Новосибирской области, — подчеркнул Вадим Агеенко.

СЮЖЕТ

Забастовка мусорщиковЗабастовка мусорщиков

Председатель заксобрания Андрей Шимкив предложил провести внеочередной комитет после праздников и там обсудить проблему подробнее.

Новости и разборы забастовки мусорщиков в Новосибирске мы публикуем в специальном разделе.

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забастовкамусорэкология
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