В заксобрании снова подняли вопрос о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора

29 апреля во время сессии заксобрания Новосибирской области депутаты вынесли на внеочередной комитет вопрос о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора по вывозу мусора. Это произошло после предложения депутата Вадима Агеенко.

Депутат напомнил, что профильный комитет еще в 2019 году рекомендовал лишить регионального оператора статуса. В 2020 году на сессии заксобрания также поднимался этот вопрос.

