В заксобрании снова подняли вопрос о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора
Последствия мусорного коллапса в городе еще устраняют
29 апреля во время сессии заксобрания Новосибирской области депутаты вынесли на внеочередной комитет вопрос о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора по вывозу мусора. Это произошло после предложения депутата Вадима Агеенко.
Депутат напомнил, что профильный комитет еще в 2019 году рекомендовал лишить регионального оператора статуса. В 2020 году на сессии заксобрания также поднимался этот вопрос.
— Еще в 2017 году мы выступали против монополизации мусорной отрасли и рекомендовали поделить на несколько территорий, на которые избрать отдельных разных регоператоров. Как минимум в городе Новосибирске, — прокомментировал Вадим Агеенко.
В Новосибирске сотрудники мусороперевозящей компании «
— Еще раз обращаюсь к руководству нашей области лишить «Экологию» статуса регоператора. Предлагаю еще раз пересмотреть территориальное распределение в Новосибирской области, — подчеркнул Вадим Агеенко.
Председатель заксобрания Андрей Шимкив предложил провести внеочередной комитет после праздников и там обсудить проблему подробнее.
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