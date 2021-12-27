«Будет пустыня под боком Новосибирска»: жители Плотниково попросили губернатора отказаться от мусорного полигона

Жители сел в Плотниковском и Раздольненском сельсоветах выступили с видеообращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, потребовав пересмотреть вопрос размещения полигона недалеко от их домов.
Напомним, весной этого года 2,7 миллиона квадратных метров лесной местности недалеко от Плотниково были переведены из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию — земли промышленности. Это вызвало возмущения среди жителей окрестных сел, запланировавших в конце ноября автопробег в знак протеста. Однако в мэрии акцию не согласовали, а на трассе, ведущей к Раздольному, заметили несколько машин силовиков и автозак.
— Вопросы выбора участка под полигон чиновники пытаются решить не во благо, а вопреки логике, науке, здравому смыслу и мнению народа. Исторически дома, участки, дачи передавались в этих местах от отца сыну, от деда к внуку. Без всякой поддержки государства, люди жили, строили свои планы на жизнь именно с этим экологическим местом. Последние годы в Плотниковском сельсовете стала интенсивно развиваться и предпринимательская деятельность, которая дает работу населению и дополнительные бюджетные средства для сельсовета. То есть помимо природной экосистемы здесь сложилась и социальная. Размещением полигона на данном участке вы ставите крест на развитие территории вокруг полигона, превращая место в пустыню под боком Новосибирска, — заявил в видеообращении председатель садового товарищества «Строитель-1» (недалеко от Плотниково) Дмитрий Маклаков.
По оценке Дмитрия Маклакова, в видеообращении принимали участие около 50–70 человек.
В ролике жители сел сослались на вывод ученых СО РАН (из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН — Прим.ред.), заявивших о том, что размещение полигона может привести к экологической катастрофе, поскольку на участке под полигон располагаются истоки двух малых рек — Ярской и Боровой. Также в непосредственной близости берут свое начало реки Малая Издревая и Гнутиха. Эти реки, впадающие в Обь, как отмечает Дмитрий Маклаков, через какое-то время «обязательно принесут проблему и в город Новосибирск».
— Мы предлагаем губернатору и чиновникам, Законодательному собранию пересмотреть вопрос размещения полигона в наименее населенных местах с наименее благоприятной экологической обстановкой. Нас много и мы будем защищать свои интересы, мы не будем предлагать участок под место размещения полигона, как нам предлагают некоторые чиновники. Это обязанность региональной власти и профильных институтов, тем более в рамках заключенной концессии. Нам не хотелось бы доводить решение вопроса до противостояния, но действия властей нас к этому толкают, — говорит Дмитрий Маклаков в видеоролике.
Недавно биолог и главный научный сотрудник Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский заявил о том, что из-за планируемого полигона в районе Плотниково флора Сибири может потерять ряд уникальных краснокнижных растений, произрастающих на участке, отведенном под свалку.