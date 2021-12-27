«Будет пустыня под боком Новосибирска»: жители Плотниково попросили губернатора отказаться от мусорного полигона

— Вопросы выбора участка под полигон чиновники пытаются решить не во благо, а вопреки логике, науке, здравому смыслу и мнению народа. Исторически дома, участки, дачи передавались в этих местах от отца сыну, от деда к внуку. Без всякой поддержки государства, люди жили, строили свои планы на жизнь именно с этим экологическим местом. Последние годы в Плотниковском сельсовете стала интенсивно развиваться и предпринимательская деятельность, которая дает работу населению и дополнительные бюджетные средства для сельсовета. То есть помимо природной экосистемы здесь сложилась и социальная. Размещением полигона на данном участке вы ставите крест на развитие территории вокруг полигона, превращая место в пустыню под боком Новосибирска, — заявил в видеообращении председатель садового товарищества «Строитель-1» (недалеко от Плотниково) Дмитрий Маклаков.

По оценке Дмитрия Маклакова, в видеообращении принимали участие около 50–70 человек.