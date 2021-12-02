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«Нет аналогов»: новосибирский биолог заявил об уникальных растениях в долине, где хотят строить полигон

Он перечислил редкие краснокнижные растения, которые исчезнут, если в этом месте сделают свалку

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Планируемый полигон займет примерно 27 гектаров (эти земли уже перевели из сельскохозяйственных в промышленные) между Жеребцово и Плотниково. Но именно в этом месте, как говорит биолог Николай Лыщинский, произрастают редкие растения

Планируемый полигон займет примерно 27 гектаров (эти земли уже перевели из сельскохозяйственных в промышленные) между Жеребцово и Плотниково. Но именно в этом месте, как говорит биолог Николай Лыщинский, произрастают редкие растения

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Биолог и главный научный сотрудник Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лыщинский заявил о том, что из-за планируемого полигона в районе Плотниково флора Сибири может потерять ряд уникальных краснокнижных растений.

— Западно-сибирские леса во всей умеренной зоне земного шара самые богатые по видовому разнообразию травянистых растений. Ни в Европе, ни на Дальнем Востоке, ни в Северной Америке нет никаких аналогов. Вот эти привычные нашему взору леса действительно содержат максимально возможное разнообразие высших сосудистых растений (это, в частности, папоротниковидные, хвойные и покрытосеменные растения. — Прим. ред.). В долинах и Издревой, и реки Ярской диаметр многих берез достигает 66–70 см, 26 метров в высоту, — сообщил он, 1 декабря, на круглом столе, посвященном мусорной реформе.

По словам биолога, разнообразие растений в этих местах говорит о том, что здесь созданы оптимальные условия для деревьев и всей экосистемы.

Он также перечислил уникальные растения, которые произрастают в долинах этих рек: это медуница, несколько видов фиалок (волосистая и Селькирка), а также несколько видов орхидей (пальчатокоренник, любка двулистная, гнездовка) и папоротников (щитовник гребенчатый), включенных в Красную книгу.

Здесь же, по словам ученого, есть растения-реликты, жившие 1,2–1,5 миллиона лет назад. Среди них фиалка удивительная, многорядник Брауна (папоротник), чистец лесной и два вида злаков (манник сладчатый и мятлик расставленный).

— В этих березовых лесах правобережья и по количеству, и по качеству мы имеем довольно уникальные, причем уникальные в мировом масштабе, экосистемы. Так ли уж они уникальны для территории Сибири? Нет ли в Сибири еще какого-то кусочка земли? Может, мы переложим на кого-нибудь ответственность? Мы тут полигон построим, а там пусть сохраняют. Но вот узкая полоса — присалаирская равнина, кусок на территории Новосибирской области и кусок в Алтайском крае. И это всё, больше в мире подобного нет. Можем отдать алтайцам: охраняйте вы, а мы свое изгадим, — добавил Николай Лыщинский.

Ранее о возможной свалке между Плотниково и Жеребцово высказывались ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. Они установили, что на участке расположены истоки двух малых рек — Ярской и Боровой, которые представляют собой правые притоки Ини. Также в непосредственной близости берут свое начало реки Малая Издревая и Гнутиха.

О том, почему именно это место было выбрано под полигон и чего ждут жители ближайших сел от тесного соседства с полигоном, мы рассказывали в этом материале.

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