«Нет аналогов»: новосибирский биолог заявил об уникальных растениях в долине, где хотят строить полигон

Биолог и главный научный сотрудник Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лыщинский заявил о том, что из-за планируемого полигона в районе Плотниково флора Сибири может потерять ряд уникальных краснокнижных растений.



— Западно-сибирские леса во всей умеренной зоне земного шара самые богатые по видовому разнообразию травянистых растений. Ни в Европе, ни на Дальнем Востоке, ни в Северной Америке нет никаких аналогов. Вот эти привычные нашему взору леса действительно содержат максимально возможное разнообразие высших сосудистых растений (это, в частности, папоротниковидные, хвойные и покрытосеменные растения. — Прим. ред.). В долинах и Издревой, и реки Ярской диаметр многих берез достигает 66–70 см, 26 метров в высоту, — сообщил он, 1 декабря, на круглом столе, посвященном мусорной реформе.