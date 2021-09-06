Под Новосибирском разместят новый мусорный полигон. Ученые выступили против — что грозит селам и дачам поблизости

Новосибирск утопает в мусоре. Это данность, с которой новосибирцы живут не первый год. Оба городских полигона переполнены, причем настолько, что недавно мэр Анатолий Локоть поручил расширить один из них, Гусинобродский, за счет участка, закрепленного за самим полигоном. И пока Левобережный полигон (в районе Хилокского рынка) постоянно тлеет, а Гусинобродский прирастает в размерах, за чертой города, недалеко от села Плотниково, может появиться еще одна свалка. Ее перспективы весьма реальны, поэтому еще весной 2,7 миллиона квадратных метров лесной местности были переведены из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию — земли промышленности. Почему новый полигон не станет спасением в деле освобождения города от мусора и с какими реалиями придется столкнуться жителям ближайших к свалке домов (расстояние составит менее 1 километра), рассказывает корреспондент НГС Ксения Лысенко.
Как и почему выбрали участок в районе Плотниково
К решению мусорной проблемы Новосибирск подошел в 2016 году, заключив концессионное соглашение с «Экологией-Новосибирск» (в 2017 году «Экологию-Новосибирск» купила ГК «ВИС»). По нему планировалось строительство двух мусоросортировочных комплексов и двух больших полигонов — по 50 гектаров каждый. Оба полигона должны были работать на благо города в течение 68 лет. Проект предполагал огромные инвестиции — около 6,5 миллиарда рублей. Окупить такую сумму концессионер рассчитывал в течение 10–12 лет.
Но реформа провалилась: к строительству комплекса в Верх-Туле никто так и не приступил, а второй выбранный участок вызвал грандиозные протесты среди жителей и экологов. Дело в том, что разместить МКС с полигоном по соглашению планировалось в районе реки Издревая, в непосредственной близости от города и аэродрома Чкалова — там, где многочисленные дачные сообщества и произрастают краснокнижные растения.
Столкнувшись с критикой горожан, дачников, а также некоторых депутатов и представителей экологического сообщества, власти совместно с концессионером решили подобрать другой участок, а саму мусорную концессию заморозить. Но поскольку необходимость создания полигона в Новосибирске никуда не исчезла, то в 2018 году у властей появилась идея устроить полигон недалеко от села Ярское (снова Плотниковский сельсовет). И снова тот же сценарий: протесты, митинги и пикеты.
Следующим рассматриваемым участком стал участок в районе села Лекарственное, после этого наступило некоторое затишье. А в 2020 году стало известно, что власти теперь рассматривают другое место — между селами Плотниково и Жеребцово. Именно там может появиться мусоросортировочный комплекс и именно сюда, в лесную местность, планируется свозить отходы жителей всего Новосибирска.
— Как только снег стает, мы договорились с компанией «ВИС» — они выйдут на геологическое изучение этого участка. Если там будут истоки ручьев, рек, то его нельзя будет использовать, — говорил этой весной заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
Перспектива соседства с гигантским полигоном площадью несколько десятков гектаров заставила дачников и селян выйти на протесты под лозунгом «Сибирь — не свалка!». К этим протестам тут же подключились депутаты и кандидаты в депутаты Госдумы, устроившие во время протестной волны встречи с дачниками и пообещавшие донести доводы жителей до губернатора и даже президента. Правда, ситуацию это в глобальном смысле никак не решило, а вопрос устройства полигона по-прежнему остается подвешенным. Но 31 августа свое слово сказали ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им.
— В районе исследований метеорные воды (то есть выпавшие атмосферные осадки) могут легко просочиться в нижележащие водоносные горизонты. В том числе они проникают в первый от поверхности водоносный горизонт, из которого питаются колодцы в окрестных селах. Вместе с осадками в этот слой неизбежно попадут вредные вещества от планируемой свалки отходов. Это будет способствовать поверхностному стоку всех вод в реки Ярская и Боровая и непосредственно в русло Ини. Наиболее сильно данный процесс проявится во время таяния снега и ливней, — говорится в заключении ученых.
Они выяснили, что на участке расположены истоки двух малых рек — Ярской и Боровой, которые представляют собой правые притоки Ини. Также в непосредственной близости берут свое начало реки Малая Издревая и Гнутиха.
— Согласно Своду правил СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов», в таких зонах размещать твердые коммунальные отходы недопустимо. Также нельзя использовать и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей, — отмечается на сайте ИНГГ СО РАН.
Ответа на исследования ученых от властей пока не последовало.
Как выглядит сейчас участок, где может появиться свалка
27 гектар в Плотниковском сельсовете — это зеленые поля и леса, вид на которые открывается, стоит только свернуть с Гусинобродского тракта, не доезжая до деревни Мостовой. Тут же рядом село Гусиный брод на 500 человек и село Жеребцово с живописным озером, где проживают 200 человек. Рядом многочисленные дачные и садовые товарищества — «Черемушки», «Росинка», «Медик-2», «Смородинка», «Серебряные ключи-2», «Ветеран», «Гвардеец». Всех их накроет вонью с полигона, который может вырасти под их окнами.
— Многие жители против, но есть такое, что некоторые и не в курсе, — рассказывает местная жительница Анжела, встреченная нами у Жеребцовского магазина. — Хотя вроде и листовки были, и экологи подключились, и телевидение вызывали, и вроде как администрация даже тут на встречах была. Но как-то всё равно остается под завесой тайны. Конечно, нам такое соседство абсолютно не нужно. Мы и обращения на имя властей писали, да и много шагов было сделано. А просто всё бесполезно. Это, получается, единственное место, которое теперь рассматривается [под полигон].
Итогом встреч с представителями местной администрации, по словам Анжелы, стали слова чиновников — «предлагайте другие места под полигон»:
— Но как обычный житель или эколог может предложить какое-то место? По какому принципу он будет его отбирать? Скажет, что ли: «Нет мне тут не нравится, вот здесь давайте?» Ну то есть то, что места есть и альтернатива есть, это все поняли, просто администрация Новосибирска другие участки не рассматривает.
Анжела рассказывает, что выступает против свалки уже три года — с тех пор, как пошли первые разговоры о размещении полигона в Ярском.
— Свалку туда-сюда уже перекидывают, с одного участка на другой. Уже говорят: «Вам и так, и так не нравится». Я понимаю, что ее уже нужно где-то делать, но есть ведь менее населенные пункты, чем наш. Тут и сёла, и дач вон сколько, — отмечает Анжела.
В самом магазине села Жеребцово к разговорам о размещении полигона рядом с их домами продавцы относятся прохладно: уверены, что свалка все-таки будет и это вопрос решенный.
— Я вам так скажу: нет у нас в селе ни одного человека, кто бы был за. Собирали подписи, и не раз, и не два, и не три. Администрация тут тоже была раза два — из города и из Плотниково. Ну а что толку? — эмоционально спрашивает Николай, местный житель.
В настоящее время участок под полигон не пустует. Тут, как обычно, много грибников: подъезжая к Жеребцово, мы насчитали не менее 6 машин, припаркованных у лесных околков. Здесь же, сразу на повороте с Гусинобродского тракта в сторону Плотниково, ведут земляные работы сотрудники «Газпрома». По словам Анжелы, когда только работы начались, местные выдохнули, потому что надеялись, что в село проведут газопровод. Однако газопровода так и не случилось. Жители Жеребцово предполагают, что на участке уже начались подготовительные работы для устройства полигона, а вынос коммуникаций — часть этих работ.
Почему полигон в Плотниково не поможет решить проблему мусора в городе
Михаил Михайлов, президент фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт», полностью согласен с доводами ученых, которые уверены, что появление полигона в Плотниково угрожает малым рекам.
— Прецеденты, подобные этому, уже были. На Гусинобродском полигоне такие факты и были выявлены. В результате нарушения технологических процессов захоронения ТКО произошло загрязнение реки Нарниста (в августе 2021 года к административной ответственности был привлечен эксплуатант полигона, МУП «Спецавтохозяйство». — Прим. ред.). Я вообще против полигонов, на них у нас, в Новосибирске, уходит порядка 60–70% отходов, которые могут быть переработаны. Это стекло, пластик, жестянки, картон. Необходимо в первую очередь решить вопрос не с участком под полигон, а с участком под мусороперерабатывающий завод, что и было заложено концессией, — рассуждает он.
По его словам, не стоит идти выбранным путем — проблемная ситуация с существующими городскими полигонами должна стать доводом в пользу отказа от строительства очередного полигона.
— Мусор перерабатывать «дочке» концессионера, группе компании «ВИС», невыгодно. Они получают деньги исключительно по тарифу, причем завышенному, за то, что вывозят мусор. Им заморачиваться не хочется. Ни в каких экологических программах участвовать, ни заводы строить — это всё сейчас не нужно. У нас сейчас все проблемы из-за ТКО по региональному оператору связаны с тем, как плохо или хорошо они вывозят мусор. А построят они завод — к ним уже будут претензии экологического характера. То, что сейчас получает МУП «САХ» за нарушения на двух своих полигонах, будет получать «Экология-Новосибирск», причем в разы больше, — отметил Михаил Михайлов.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, четвертого моста, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которая принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).
Как отмечает общественник Алексей Носов, занимавшийся вопросом появления нового полигона, власти целенаправленно определяют участки под полигон примерно в одном месте, в Плотниковском сельсовете, из-за удобного расположения: рядом с Новосибирском, на земле, где есть хорошие дороги.
— Прислушаются ли власти к доводам ученых, я не знаю. Здравой логикой чиновники не всегда руководствуются, они будут руководствоваться, наверное, интересами рентабельности, предпринимательства. У нас же в основном защищают бизнес, а не местных жителей. Дальше всё будет зависеть от активности местных жителей. Они могут обратиться с имеющейся гидрологической экспертизой в суд, и этот суд они выиграют. Потому что я посмотрел судебную практику: есть аналогичные случаи в Ярославской области, Калужской и Нижегородской, есть тот же Шиес, где было два суда, — говорит он.
Алексей Носов также считает, что идея строительства мусороперерабатывающего завода не так активно поддерживается регоператором, поскольку предприятие в меньшей степени выгодно ему:
— Вот деньги, которые собрали за пять лет концессии, должны были направить на проект мусороперерабатывающего завода в Верх-Туле. Нам про него рассказывают все эти пять лет. Там нет никаких протестов местных жителей, там никто не говорит: «Нет, не стройте нам мусороперерабатывающий завод», но его почему-то не строят. Может быть, речь идет не о том, чтобы строить мусороперерабатывающий завод, может быть, речь идет о том, чтобы просто построить новый полигон и обеспечить себя бизнесом на ближайшие лет так 50? Может быть, вот этим всё объясняется?
Как отмечает руководитель проектов «Тайгер-Сибирь» (экологическая организация в сфере переработки отходов) Павел Арбатский, в Новосибирске имеются свои площадки по сортировке раздельно собранных отходов, поэтому нельзя считать, что в городе нет системы сортировки и переработки мусора.
— Наша компания работает с 1997 года, а раздельным сбором мы начали заниматься с 2011 года, при этом на полигоны мы его не везем. У нас есть свои мощности, мы сортируем мусор, перерабатываем, готовим сырье, получаем готовые изделия или отправляем сырье на заводы, где выпускают готовые изделия. По городу более 2500 емкостей для раздельного сбора мусора, которые включены в террсхему обращения с отходами. В месяц мы перерабатываем по группе компаний более 1000 тонн различных видов фракций. Всего же в городе 10 тысяч площадок, 2,5 тысячи баков имеются, надо бы еще 5 тысяч баков, чтобы ситуация начала как-то выправляться. Но наш проект отчасти социальный, затратная часть большая, а доходная — нет. Но в целом мы готовы взять на себя весь объём раздельного сбора, — объясняет он.
Павел Арбатский считает, что ситуация с вывозом мусора и пожарами стала критической в последние годы в том числе из-за бездействия властей, МУП «САХ» и «Экологии-Новосибирск».
— Они сами себя загнали в эту ситуацию. То есть понятно, что с мусором нужно что-то делать, с полигонами необходимо что-то делать, например рекультивировать, устраивать сортировку, извлекать полезные фракции. Примеры положительные есть, тот же полигон в Новокузнецке, где ничего не воняет, не загорается, не протекает. А еще там нет птиц, потому что стоят отпугиватели. Или в Красноярске приняли волевое решение и закрыли один из самых крупных и проблемных полигонов и через суд обязали его рекультивировать. Почему мы не можем сделать хотя бы такие вещи? — задается вопросом эксперт.
Он выступает за наведение порядка на действующих полигонах и считает, что рядом с Новосибирском свободных участков уже нет: там либо стоят жилые дома, либо протекают реки.
— Городу нужен современный экотехнопарк в настоящем его понимании, где есть и места хранения отходов, их сортировка, и предприятия по переработке различных фракций. Экотехнопарк может одновременно решать вопросы экологии и быть площадкой для апробации новых технологий, в том числе и наших сибирских ученых. Без новых технологий новая свалка городу не нужна, — заключил он.
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Этим летом мы побывали на окраине города — там, где расположен крупнейший мусорный полигон Новосибирска, Гусинобродский. Как ни удивительно, всего в 200 метрах от свалки живут люди.
А вот как выглядит эта свалка с высоты (кадры впечатляют).
На другой окраине города, в районе Хилокского рынка, проблемы примерно похожие — под домами старожилов выросла огромная свалка, которая постоянно дымит и отравляет жизнь горсткам людей, которые остались тут жить.