Под Новосибирском разместят новый мусорный полигон. Ученые выступили против — что грозит селам и дачам поблизости

В настоящее время участок под полигон не пустует. Тут, как обычно, много грибников: подъезжая к Жеребцово, мы насчитали не менее 6 машин, припаркованных у лесных околков. Здесь же, сразу на повороте с Гусинобродского тракта в сторону Плотниково, ведут земляные работы сотрудники «Газпрома». По словам Анжелы, когда только работы начались, местные выдохнули, потому что надеялись, что в село проведут газопровод. Однако газопровода так и не случилось. Жители Жеребцово предполагают, что на участке уже начались подготовительные работы для устройства полигона, а вынос коммуникаций — часть этих работ.



Почему полигон в Плотниково не поможет решить проблему мусора в городе

Михаил Михайлов, президент фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт», полностью согласен с доводами ученых, которые уверены, что появление полигона в Плотниково угрожает малым рекам.

— Прецеденты, подобные этому, уже были. На Гусинобродском полигоне такие факты и были выявлены. В результате нарушения технологических процессов захоронения ТКО произошло загрязнение реки Нарниста (в августе 2021 года к административной ответственности был привлечен эксплуатант полигона, МУП «Спецавтохозяйство». — Прим. ред.). Я вообще против полигонов, на них у нас, в Новосибирске, уходит порядка 60–70% отходов, которые могут быть переработаны. Это стекло, пластик, жестянки, картон. Необходимо в первую очередь решить вопрос не с участком под полигон, а с участком под мусороперерабатывающий завод, что и было заложено концессией, — рассуждает он.

По его словам, не стоит идти выбранным путем — проблемная ситуация с существующими городскими полигонами должна стать доводом в пользу отказа от строительства очередного полигона.

— Мусор перерабатывать «дочке» концессионера, группе компании «ВИС», невыгодно. Они получают деньги исключительно по тарифу, причем завышенному, за то, что вывозят мусор. Им заморачиваться не хочется. Ни в каких экологических программах участвовать, ни заводы строить — это всё сейчас не нужно. У нас сейчас все проблемы из-за ТКО по региональному оператору связаны с тем, как плохо или хорошо они вывозят мусор. А построят они завод — к ним уже будут претензии экологического характера. То, что сейчас получает МУП «САХ» за нарушения на двух своих полигонах, будет получать «Экология-Новосибирск», причем в разы больше, — отметил Михаил Михайлов.

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, четвертого моста, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которая принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).

Как отмечает общественник Алексей Носов, занимавшийся вопросом появления нового полигона, власти целенаправленно определяют участки под полигон примерно в одном месте, в Плотниковском сельсовете, из-за удобного расположения: рядом с Новосибирском, на земле, где есть хорошие дороги.