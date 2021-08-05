Гусинобродский полигон сняли с высоты. Смотрим, как выглядит самая большая городская свалка

Гусинобродский полигон, занимающий 49 гектаров на границе Новосибирска, сняли с высоты птичьего полета.
Мы публикуем фото и видео, попавшие в распоряжение нашей редакции, — взгляните, как выглядит полигон, который обслуживает всё правобережье.
Сегодня мы выпустили репортаж с Гусинобродского тракта, где помимо гигантского полигона расположены несколько исправительных колоний и проходит рядом трасса, пребывающая постоянно в пробках. Как в домах с видом на свалку и забор с колючей проволокой живут люди — в этом материале.