Гусинобродский полигон сняли с высоты. Смотрим, как выглядит самая большая городская свалка

Сегодня мы выпустили репортаж с Гусинобродского тракта, где помимо гигантского полигона расположены несколько исправительных колоний и проходит рядом трасса, пребывающая постоянно в пробках. Как в домах с видом на свалку и забор с колючей проволокой живут люди — в этом материале.