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Тема дняКак живут рядом с гигантской свалкой (впечатляет)

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Гусинобродский полигон сняли с высоты. Смотрим, как выглядит самая большая городская свалка

В ближайшее время полигон только вырастет в своих размерах — такое поручение дал мэр Анатолий Локоть

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Всего у города два полигона — Левобережный и Гусинобродский. В настоящее время Левобережный полигон в районе Хилокского рынка уже переполнен, поэтому Гусинобродскую свалку будут расширять

Всего у города два полигона — Левобережный и Гусинобродский. В настоящее время Левобережный полигон в районе Хилокского рынка уже переполнен, поэтому Гусинобродскую свалку будут расширять

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Гусинобродский полигон, занимающий 49 гектаров на границе Новосибирска, сняли с высоты птичьего полета.

Мы публикуем фото и видео, попавшие в распоряжение нашей редакции, — взгляните, как выглядит полигон, который обслуживает всё правобережье.

На полигоне достаточно оживленно — сюда привозят отходы от 1,5 тыс. многоквартирных и 31,2 тыс. индивидуальных жилых домов

На полигоне достаточно оживленно — сюда привозят отходы от 1,5 тыс. многоквартирных и 31,2 тыс. индивидуальных жилых домов

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Ежесуточно КАМАЗы привозят на свалку порядка 10 тысяч кубометров отходов. На Хилокскую свалку при этом свозится только 5 тысяч кубометров

Ежесуточно КАМАЗы привозят на свалку порядка 10 тысяч кубометров отходов. На Хилокскую свалку при этом свозится только 5 тысяч кубометров

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Четыре года назад департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФО направил мэрии предписание о необходимости прекратить принимать отходы на полигон «Гусинобродский» с <nobr class="_">3 августа</nobr> 2017 года

Четыре года назад департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФО направил мэрии предписание о необходимости прекратить принимать отходы на полигон «Гусинобродский» с 3 августа 2017 года

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— Закрытие полигона поставит город в безвыходное положение, — заявлял тогда заместитель мэра Данияр Сафиуллин. В мэрии опасались, что Новосибирск утонет в мусоре из-за закрытия крупнейшей свалки города. Поэтому полигон продолжает жить<br /><a title="Как прекрасен этот мир, посмотри! Более 100 направлений на s7.ru" href="https://relap.io/r?r=3PWpFHsBxZRvWX-eAVI%3A33bUHw%3AQYrDRg%3A4uneOg%3AwOi0mj41%3AYQtvGA%3AaHR0cHM6Ly9hZC5hZHJpdmVyLnJ1L2NnaS1iaW4vY2xpY2suY2dpP3NpZD0xJmJ0PTIxJmFkPTcyMTY1NSZwaWQ9MzIyODkyMyZiaWQ9NzQxNDkxMyZibj03NDE0OTEzJmV4c3M9JnJuZD0xNzA2Njk4NDE0%3AXVugkg%3AeyJhYyI6OTU1MzYsImEyIjoxLCJmcm9udF91aWQiOiJaV1JsTlRndyIsInVnIjoiUlU6TlZTOkcwalMxcTBHNHhzIiwieHRycGYiOiJjcGMiLCJhbGciOjc0LCJ3aWQiOjk4ODM0LCJybXIiOjAuMDI2MDgxNTgwNzU0NDg1OCwibHVpZCI6InZjNWZ1S0tXIiwic2tpcF9hY2xpY2siOjEsImFwaSI6IndlYiIsInBvcyI6MSwicG1yIjowLjA4LCJhcGl2IjoidjcifQ%3A2%3AnF8l5w&_s=OVGFog" class="io-leave-page _" target="_blank"><br /></a>

— Закрытие полигона поставит город в безвыходное положение, — заявлял тогда заместитель мэра Данияр Сафиуллин. В мэрии опасались, что Новосибирск утонет в мусоре из-за закрытия крупнейшей свалки города. Поэтому полигон продолжает жить

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А в ближайшее время даже расширится за черту города, но за счет участка, отведенного под полигон. Сейчас на этом участке еще есть роща

А в ближайшее время даже расширится за черту города, но за счет участка, отведенного под полигон. Сейчас на этом участке еще есть роща

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Сегодня мы выпустили репортаж с Гусинобродского тракта, где помимо гигантского полигона расположены несколько исправительных колоний и проходит рядом трасса, пребывающая постоянно в пробках. Как в домах с видом на свалку и забор с колючей проволокой живут люди — в этом материале.

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Гусинобродский полигонмусорсвалкаГусинобродский тракт
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