«Если надо, я и сам под КАМАЗ лягу»: как новосибирцы борются против создания мусорного полигона в двух шагах от домов

Вместе с ними за столом напротив жителей сельсовета — его глава Майя Соболёк. И к ней у верх-тулинцев как бы не больше претензий, чем ко всему большому начальству из области разом.

— Уважаемая Майя Ивановна, ответьте вы на вопрос, — кричит женщина из зала. — Какая заинтересованность в том, чтобы строить полигон так близко к Верх-Туле? А то мы за полигон, но не близко к поселку!



— Давайте углубимся в историю…



— Не надо в историю!!!



— А я хочу углубиться в историю! Вы помните наш ремзавод? Я помню. За ним образовалась вот та свалка, на которую сейчас не возят [мусор], и я помню, что там захоронено на этой территории. Мы что, имеем экологически чистую зону там, где собираются строить комплекс, цивилизованный завод?

