Губернатор Новосибирской области назвал причины срыва сроков строительства поликлиник

Губернатор Новосибирской области обозначил несколько причин, которые привели к срыву сроков строительства поликлиник по концессии. Ранее прокуратура внесла представление Андрею Травникову.
— Одна из причин — пандемия 2020 года. Наш партнер должен был выйти с проектной документацией, но изменились требования Минздрава, вышли дополнительные акты, которые ужесточили требования к объектам здравоохранения. Пришлось менять проект. Следующая причина — взлетела стоимость заемных средств в коммерческих банках, мы к тому моменту еще не успели законтрактовать строительство 4 поликлиник, но контрактоваться под
По словам Андрея Травникова, нашлись приемлемые условия финансирования, поэтому проект возобновили, 3 поликлиники введут в 2023 году, а четыре построят в 2024 году.
— Спокойно работаем, невзирая на пандемийные сложности, санкционные ограничения, ни на шипения злопыхателей. Объекты будут построены, — добавил губернатор.
Недавно прокурор Новосибирской области Александр Бучман потребовал, чтобы губернатор Новосибирской области тщательно следил за работой концессионеров, строящих школы, больницы и поликлиники. Андрей Травников должен пересмотреть практику заключения соглашений.
Недавно депутаты поддержали строительство шести полигонов и одного онкодиспансера, объекты возведут по концессии.