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Губернатор Новосибирской области назвал причины срыва сроков строительства поликлиник

Прокуратура потребовала, чтобы Андрей Травников тщательно следил за работой концессионеров

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Строительство четырех поликлиник перенесли на 2024 год

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Губернатор Новосибирской области обозначил несколько причин, которые привели к срыву сроков строительства поликлиник по концессии. Ранее прокуратура внесла представление Андрею Травникову.

— Одна из причин — пандемия 2020 года. Наш партнер должен был выйти с проектной документацией, но изменились требования Минздрава, вышли дополнительные акты, которые ужесточили требования к объектам здравоохранения. Пришлось менять проект. Следующая причина — взлетела стоимость заемных средств в коммерческих банках, мы к тому моменту еще не успели законтрактовать строительство 4 поликлиник, но контрактоваться под 20–24% годовых — безумие.

По словам Андрея Травникова, нашлись приемлемые условия финансирования, поэтому проект возобновили, 3 поликлиники введут в 2023 году, а четыре построят в 2024 году.

— Спокойно работаем, невзирая на пандемийные сложности, санкционные ограничения, ни на шипения злопыхателей. Объекты будут построены, — добавил губернатор.

В августе 2022 года в группе ВИС заявляли, что задержки строительства связаны с резким ростом цен на строительные материалы, к декабрю на четырех площадках работы всё еще велись на нулевом цикле.

Недавно прокурор Новосибирской области Александр Бучман потребовал, чтобы губернатор Новосибирской области тщательно следил за работой концессионеров, строящих школы, больницы и поликлиники. Андрей Травников должен пересмотреть практику заключения соглашений.

Недавно депутаты поддержали строительство шести полигонов и одного онкодиспансера, объекты возведут по концессии.

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КонцессииПрокуратура Новосибирской областиАлександр Бучман
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