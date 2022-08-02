Залито 15 тысяч кубометров бетона: как строят семь поликлиник в Новосибирске

В Новосибирске ведутся работы по строительству семи поликлиник. В строительстве задействовано около 250 тысяч человек. Поликлиники строит компания ВИС по концессии. Строитель планируют в октябре закрыть тепловые контуры первых трех поликлиник. Монолитные работы выполнены на 83%, и залито почти 15 тысяч кубометров бетона.

— На двух поликлиниках в Октябрьском районе работы ведутся на отметках 4-х этажей, начаты кладка перегородок из кирпича и монтаж окон. Четырехэтажная поликлиника № 2 общей площадью 12 322 м2 на улице Татьяны Снежиной рассчитана на 939 посещений в смену и будет обслуживать более 50 тысяч человек. Поликлиника № 7 на улице Пролетарской рассчитана на 920 посещений в смену, площадь здания составит 11 883 м2 , к ней будет прикреплено около 50 тысяч человек. В Заельцовском районе семиэтажная поликлиника № 27 площадью 11 142 м2 сможет принимать 658 пациентов в смену. Здесь сейчас возводится пятый этаж, выполняются армирование, устройство опалубки и бетонирование колонн, — рассказали в пресс-службе группы компаний ВИС.