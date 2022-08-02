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Залито 15 тысяч кубометров бетона: как строят семь поликлиник в Новосибирске

В четырех поликлиниках задержали строительство из-за роста цен

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В одной из поликлиник уже установлены окна

В одной из поликлиник уже установлены окна

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В Новосибирске ведутся работы по строительству семи поликлиник. В строительстве задействовано около 250 тысяч человек. Поликлиники строит компания ВИС по концессии. Строитель планируют в октябре закрыть тепловые контуры первых трех поликлиник. Монолитные работы выполнены на 83%, и залито почти 15 тысяч кубометров бетона.

— На двух поликлиниках в Октябрьском районе работы ведутся на отметках 4-х этажей, начаты кладка перегородок из кирпича и монтаж окон. Четырехэтажная поликлиника № 2 общей площадью 12 322 м2 на улице Татьяны Снежиной рассчитана на 939 посещений в смену и будет обслуживать более 50 тысяч человек. Поликлиника № 7 на улице Пролетарской рассчитана на 920 посещений в смену, площадь здания составит 11 883 м2, к ней будет прикреплено около 50 тысяч человек. В Заельцовском районе семиэтажная поликлиника № 27 площадью 11 142 м2 сможет принимать 658 пациентов в смену. Здесь сейчас возводится пятый этаж, выполняются армирование, устройство опалубки и бетонирование колонн, — рассказали в пресс-службе группы компаний ВИС.

Монолитные работы выполнены на 83%

Монолитные работы выполнены на 83%

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Подготовительные работы всё еще ведутся на площадках поликлиник № 13, 16, 18 и 22. Устроены ограждения, начата расчистка территорий и разработка котлованов под фундамент.

— Задержка в начале строительства этих объектов ГЧП-соглашения была связана с объективными причинами, трудностями, с которыми столкнулась строительная отрасль в последние 2 года. С момента проведения первичной госэкспертизы проектов произошел резкий рост цен на основные строительные материалы, а также появились экономические ограничения, связанные с действиями недружественных стран. Всё это привело к тому, что сметная стоимость объектов перестала соответствовать рыночной. В связи с этим на конкурсы по субподрядным строительным работам не заявился ни один участник, — рассказали в пресс-службе ВИС.

Строительство четырех поликлиник задерживается из-за роста цен

Строительство четырех поликлиник задерживается из-за роста цен

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Как сообщили в ВИС, после резкого роста цен была проведена повторная госэкспертиза. Сейчас новые графики строительства — на согласовании у публичного партнера ВИС.

Готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске составила 55%. Все работы планируют завершить в декабре 2023 года.

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