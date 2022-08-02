Залито 15 тысяч кубометров бетона: как строят семь поликлиник в Новосибирске
В четырех поликлиниках задержали строительство из-за роста цен
В Новосибирске ведутся работы по строительству семи поликлиник. В строительстве задействовано около 250 тысяч человек. Поликлиники строит компания ВИС по концессии. Строитель планируют в октябре закрыть тепловые контуры первых трех поликлиник. Монолитные работы выполнены на 83%, и залито почти 15 тысяч кубометров бетона.
— На двух поликлиниках в Октябрьском районе работы ведутся на отметках
Подготовительные работы всё еще ведутся на площадках поликлиник
— Задержка в начале строительства этих объектов ГЧП-соглашения была связана с объективными причинами, трудностями, с которыми столкнулась строительная отрасль в последние 2 года. С момента проведения первичной госэкспертизы проектов произошел резкий рост цен на основные строительные материалы, а также появились экономические ограничения, связанные с действиями недружественных стран. Всё это привело к тому, что сметная стоимость объектов перестала соответствовать рыночной. В связи с этим на конкурсы по субподрядным строительным работам не заявился ни один участник, — рассказали в пресс-службе ВИС.
Как сообщили в ВИС, после резкого роста цен была проведена повторная госэкспертиза. Сейчас новые графики строительства — на согласовании у публичного партнера ВИС.
Готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске составила 55%. Все работы планируют завершить в декабре 2023 года.