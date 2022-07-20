Назван процент готовности четвертого моста в Новосибирске
Все работы должны завершить в конце 2023 года
Готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске составила 55%. Все работы планируют завершить в декабре 2023 года.
— Каких-то серьезных проблем на мосту нет. Можно отметить, что в прошлом году из-за перезагрузки команды строительной темпы были потеряны, и вот они наверстали показатель готовности к
Глава региона напомнил, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил открыть рабочее движение в декабре 2022 года. Пока серьезных кризисов в строительстве нет.
Губернатор ответил в прямом эфире на вопросы о качестве дорог в регионе, строительстве других крупных объектов и ценах на товары. Всё самое интересное и важное НГС собрал в онлайн-трансляции.