Назван процент готовности четвертого моста в Новосибирске

Готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске составила 55%. Все работы планируют завершить в декабре 2023 года.

— Каких-то серьезных проблем на мосту нет. Можно отметить, что в прошлом году из-за перезагрузки команды строительной темпы были потеряны, и вот они наверстали показатель готовности к 1 июля — 55%. Есть небольшие вопросы по поставке импортных материалов, но не глобальные. Напоминаю, контрактный срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2023 года, когда закончены все работы, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира на канале ОТС 20 июля .