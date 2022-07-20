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Назван процент готовности четвертого моста в Новосибирске

Все работы должны завершить в конце 2023 года

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Рабочее движение могут открыть в декабре 2022 года

Рабочее движение могут открыть в декабре 2022 года

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Готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске составила 55%. Все работы планируют завершить в декабре 2023 года.

— Каких-то серьезных проблем на мосту нет. Можно отметить, что в прошлом году из-за перезагрузки команды строительной темпы были потеряны, и вот они наверстали показатель готовности к 1 июля — 55%. Есть небольшие вопросы по поставке импортных материалов, но не глобальные. Напоминаю, контрактный срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2023 года, когда закончены все работы, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира на канале ОТС 20 июля.

Глава региона напомнил, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил открыть рабочее движение в декабре 2022 года. Пока серьезных кризисов в строительстве нет.

Губернатор ответил в прямом эфире на вопросы о качестве дорог в регионе, строительстве других крупных объектов и ценах на товары. Всё самое интересное и важное НГС собрал в онлайн-трансляции.

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