«Сроки не меняются»: Андрей Травников — о том, когда откроют движение по четвертому мосту в Новосибирске

Движение по основной части четвертого моста планируют открыть в декабре 2022 года. Остальные работы завершат позже, в 2023 году.

На этой неделе в контрольно-счетной палате Новосибирской области заявили, что сроки строительства моста продлили на 284 дня. При этом концессионер строительства, группа «ВИС», заявил, что работы идут по графику.

— Никакие сроки не меняются. Несмотря на то, что срок по соглашению — действительно 2023 год. И правительство, и концессионер ориентируются на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина — в декабре 2022 года открыть рабочее движение на основном объекте этого комплекса, то есть на мостовом переходе через Обь, с завершением всех остальных объектов комплекса и вводом в эксплуатацию в 2023 году, — рассказал сегодня, 27 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

