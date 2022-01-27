Школьников в НСО отправляют на дистант. Губернатор отвечает на вопросы журналистов (онлайн)

О масштабных спортивных мероприятиях НСО.
- От спортсменов ожидаем побед и медалей, - отметил Андрей Травников. - Работы по объектам очень много, и с ней мы справимся.
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О работе закона о зеленых зонах.
— Закон о зеленых зонах работает почти год и своей цели он достиг. По крайней мере в отношении одного из самых крупных зеленых массивов — Заельцовского бора. Никаких новых строек на его территории не начинаются. Действующие проекты будут, конечно, завершены, — рассказал губернатор Новосибирской области. — В полную юридическую силу по другим территориям не заработал. И здесь действительно наблюдаем за попытками его оспорить через любые другие инстанции. Исход их очевиден. Инстанции закрепят закон. Если добьются отмены решений, тогда мы уточним формулировки. Закон будет работать.
Я считаю, что в мегаполисе Новосибирск не так много осталось зеленых зон. И масштабное строительство на этих территориях неправильно. И возникнут проблемы с инфраструктурой. При нашей жизни мы всячески будем препятствовать коммерческому строительству в зеленых зонах.
Но если будут появляться проекты рекреационного или спортивного значения, которые дополняют ценность этого места для горожан — то мы готовы их поддержать.
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Введение нового тарифного ценообразования в Новосибирской области по теплу губернатор считает разумным.
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Перешли к вопросам.
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— По всем остальным направлениям мы готовы к пятой волне и разворачиванию дополнительных коек, — отметил губер.
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В Новосибирской области введут всеобщий дистант (кроме
11-го класса)
— В связи с этим нас вынуждают готовить дополнительные ограничительные меры, — отметил губернатор. — Готовятся решения в отношении работы школ и введения всеобщего карантина. Сегодня отдельные классы и школы ушли на карантин. Готовится решение о всеобщем введении карантина школ с понедельника. Он будет дифференцированный.
Для самых младших школьников — 2-недельные каникулы.
Средние и старшие классы — дистанционное обучение.
11-е классы, скорее всего, останутся обучаться очно, но будет тестирование.
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Нагрузка на поликлиники и кол-центры растет.
— В два раза больше людей и техники работают. В прошлый понедельник было принято 19 тысяч звонков. Это в два раза больше, чем в третью и четвертую волну, — отметил губернатор.
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В Новосибирске началась пятая волна
— Беспокоит ситуация с коронавирусом. По всем сигналам — объективной статистики и загрузки здравоохранения — можно констатировать, что пятая волна стартовала в Новосибирской области, — сказал губернатор. — Новый штамм омикрон распространяется по Новосибирской области. Это видно по клинической картине. Дельта также присутствует — это видно по соотношению обращений в поликлиники и госпитализация в больницы. Видим, что подтверждается первое предположение, что омикрон более активно заражает наших детей. И еще одна особенность пятой волны — если ранее мы отмечаем, что волны с Запада на Восток шли с отставанием в две недели, то омикронная волна движется намного быстрее.
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Пресс-конференция началась.
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