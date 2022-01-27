Школьников в НСО отправляют на дистант. Губернатор отвечает на вопросы журналистов (онлайн)

О работе закона о зеленых зонах.

— Закон о зеленых зонах работает почти год и своей цели он достиг. По крайней мере в отношении одного из самых крупных зеленых массивов — Заельцовского бора. Никаких новых строек на его территории не начинаются. Действующие проекты будут, конечно, завершены, — рассказал губернатор Новосибирской области. — В полную юридическую силу по другим территориям не заработал. И здесь действительно наблюдаем за попытками его оспорить через любые другие инстанции. Исход их очевиден. Инстанции закрепят закон. Если добьются отмены решений, тогда мы уточним формулировки. Закон будет работать.

Я считаю, что в мегаполисе Новосибирск не так много осталось зеленых зон. И масштабное строительство на этих территориях неправильно. И возникнут проблемы с инфраструктурой. При нашей жизни мы всячески будем препятствовать коммерческому строительству в зеленых зонах.

Но если будут появляться проекты рекреационного или спортивного значения, которые дополняют ценность этого места для горожан — то мы готовы их поддержать.