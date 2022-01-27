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Всеобщий дистант вводят для школьников Новосибирской области

Скорее всего, в школах останутся только 11-классники

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Для самых младших школьников будут <nobr class="_">2-недельные</nobr> каникулы, остальные будут учиться из дома

Для самых младших школьников будут 2-недельные каникулы, остальные будут учиться из дома

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В Новосибирской области школьников отправляют на дистант. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников во время пресс-конференции с журналистами.

— В связи с пятой волной коронавируса мы вынуждены готовить дополнительные ограничительные меры, — отметил губернатор. — Готовятся решения в отношении работы школ и введения всеобщего карантина. Сегодня отдельные классы и школы ушли на карантин. Готовится решение о всеобщем введении карантина школ с понедельника. Он будет дифференцированный.

Для самых младших школьников планируются 2-недельные каникулы. Средние и старшие классы переведут на дистанционное обучение. Ученики 11-х классов, скорее всего, останутся обучаться очно, но их ждет тестирование на ковид.

Сейчас губернатор в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов.

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дистанткоронавирус в Новосибирске
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