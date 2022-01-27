Всеобщий дистант вводят для школьников Новосибирской области

В Новосибирской области школьников отправляют на дистант. Об этом сегодня,
— В связи с пятой волной коронавируса мы вынуждены готовить дополнительные ограничительные меры, — отметил губернатор. — Готовятся решения в отношении работы школ и введения всеобщего карантина. Сегодня отдельные классы и школы ушли на карантин. Готовится решение о всеобщем введении карантина школ с понедельника. Он будет дифференцированный.
Для самых младших школьников планируются 2-недельные каникулы. Средние и старшие классы переведут на дистанционное обучение. Ученики
Сейчас губернатор в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов.