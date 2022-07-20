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СрочноАндрей Травников отвечает на вопросы жителей НСО
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Введут ли новые ковидные ограничения в Новосибирской области? Объясняет губернатор

Пока эпидобстановку называют стабильной

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По словам главы региона, с начала эпидсезона нужно носить маски для защиты своего здоровья

По словам главы региона, с начала эпидсезона нужно носить маски для защиты своего здоровья

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В Новосибирской области могут ввести новые ограничения из-за коронавируса. Такое решение примут, если ситуация с заболеваемостью ухудшится.

— Пока эпидобстановка спокойная, но загадывать сложно. И мы уже перестали верить каким-то прогнозам. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Если ситуация будет ухудшаться, то будут вводиться ограничения и требования. Нужно перестать удивляться тому, что в Азии с началом эпидсезона гриппа носили маски, — сказал губернатор НСО Андрей Травников в прямом эфире на телеканале ОТС 20 июля.

Он добавил, что нужно вакцинироваться, носить маски с начала эпидемиологического сезона и соблюдать санитарные правила для защиты своего здоровья.

Сегодня Андрей Травников ответил на вопросы жителей региона. Все самое важное мы собрали в нашей онлайн-трансляции.

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