Прокуратура внесла представление губернатору Новосибирской области — поводом стали концессии

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман потребовал, чтобы губернатор Новосибирской области тщательно следил за работой концессионеров, строящих школы, больницы и поликлиники. Ведомство изучило уже заключенные соглашения с частными инвесторами и то, как они исполняются. Проверяющие пришли к выводу, что концессионеров невозможно наказать за срыв сроков строительства.
— Сложившаяся в области практика заключения таких соглашений не отвечает принципу эффективности использования бюджетных ресурсов, их условия не позволяют правительству области результативно контролировать ход и этапы их реализации, защищать имущественные интересы региона, граждан при явных рисках срыва сроков строительства объектов, — рассказали в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки прокуратура направила представление губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованием пересмотреть практику заключения концессионных соглашений:
— Прокурор области потребовал разработать механизм контроля за деятельностью инвесторов при реализации соглашений, предусмотреть их ответственность за нарушение сроков (этапов) создания социально значимых объектов, что позволит контролировать работу частной стороны и стимулировать ее к надлежащему исполнению взятых на себя обязательств, — уточнили в областной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что представление находится на рассмотрении, по его результатам в том числе могут привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц.
По данным источника НГС, поводом для прокурорской проверки в том числе стали срывы сроков строительства поликлиник. В августе 2022 года в группе ВИС заявляли, что задержки строительства связаны с резким ростом цен на строительные материалы. К декабрю на четырех площадках работы все еще велись на нулевом цикле.