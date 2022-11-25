Минтранс решил засекретить дело против строителей платного моста. Как там потеряли 500 млн и когда теперь его откроют

Минтранс Новосибирской области судится в арбитраже со строителем платного моста через Обь. На прошлой неделе дело закрыли от слушателей, ссылаясь на коммерческую тайну. Решение приняли по инициативе истца — Министерства транспорта. Четвертый мост вызывает много вопросов и споров с самого начала его строительства. Мы решили вспомнить, какие проблемы возникали на стройке, как проект дорожал и что происходит сейчас.
Суд
В мае Минтранс региона направил в Арбитражный суд иск к ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «ВИС»). Министерство выступило с требованием обязать компанию предоставить необходимую документацию. Судя по материалам дела, у Минтранса возникли вопросы к предоставляемой концессионером отчетности. В качестве третьих лиц к делу привлечены ГКУ Новосибирской области «Мост», ООО «Производственная фирма "ВИС"» и правительство региона.
Арбитражный суд решил рассматривать дело в закрытом судебном заседании. Об этом ходатайствовало само Министерство транспорта, объяснив такую необходимость «наличием в договорном правоотношении сторон режима коммерческой тайны».
Раскрывать подробности иска Минтранс отказывался еще летом:
— Согласно условиям концессионного соглашения информация, касающаяся реализации проекта, носит конфиденциальный характер. Концедент обратился с иском в Арбитражный суд Новосибирской области с целью разрешения спорных вопросов, возникших в ходе исполнения данного соглашения, — сообщало тогда министерство.
История вопроса
Концессионное соглашение о строительстве моста подписали еще в 2017 году. Свои подписи на нем оставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров — его «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство в августе того же года.
Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета.
Проект моста представили немного раньше. Мост пройдет от Ипподромской магистрали над площадью Будагова и парком «Городское начало», затем над Обью параллельно железнодорожному мосту и приведет к площади Труда и Энергетиков, где появится двухуровневая развязка. Длина моста — всего 1,5 километра, а всей дороги — чуть больше 5 километров. Рядом с ней на второй уровень поднимут трамвайные пути, которые сейчас проходят по улицам Ватутина и Широкой. Также в проект заложили строительство двухуровневых пешеходных переходов.
Строительство моста с самого начала вызывало много споров: в день подписания соглашения десятки новосибирцев устроили митинг против стройки в сквере Крячкова — они выступили против того, что мост будет платным, и заявили, что он «раздавит» останки 300-летнего села Кривощёково.
Против выступали и дорожные эксперты — они обращали внимание на неграмотное расположение и дороговизну проекта. Более резко высказывался мэр Новосибирска Анатолий Локоть: он предложил не строить мост и перенаправить эти деньги на строительство метро и транспортные развязки Бугринского моста. Но глава региона Андрей Травников в ответ заявил, что отказываться от проекта никак нельзя.
Тем не менее в 2020 году четвертый мост начали строить. Его планировали возвести к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.
Подорожание
Стоимость проекта несколько раз менялась. По оценкам проектировщиков и девелоперов в 2015 году, на строительство моста должно было уйти около 25 миллиардов рублей. Через год министр транспорта сообщил о 32 миллиардах. Такие данные появились после проведения экспертизы сметной стоимости.
В 2017 году стоимость оценили в 35 миллиардов:
— То, что посчитали разработчики, и то, что пошло на экспертизу — там проверяется всё, в Главгосэкспертизе, — это порядка 35 млрд рублей, — сообщил тогда журналистам генеральный директор компании «Центральный мост», учрежденной новосибирскими властями для реализации проекта, Евгений Кожевников.
К моменту подписания сумма концессии составила 37,2 миллиарда.
В феврале 2020 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области обнаружила, что заявленная стоимость четвертого моста оказалась завышенной, — аудиторы обнаружили расхождение почти в миллиард.
— Превышение стоимости работ, указанной в ведомости объемов, над установленной Главгосэкспертизой России составляет
В 2021 году она выросла еще — до 43,5 миллиарда. В группе «ВИС» тогда заявили, что стоимость строительства объекта остается неизменной с момента его подписания — 37,2 млрд рублей. Просто сумма указана без НДС.
Срыв сроков
В январе этого года за мост снова взялась Контрольно-счетная палата. Аудиторы заявили, что сроки возведения четвертого моста через Обь сорваны.
— Срок строительства продлен на 284 календарных дня — до 17 сентября 2023 года, но может быть и еще удлинен — до 6 декабря 2023-го. Общее выполнение работ по состоянию на 23 ноября 2021-го составило 11,7 миллиарда рублей (на этот момент техническая готовность объекта в соответствии с принятой отчетностью составила 35,5% при плановом значении на 31 декабря 2021-го не менее 55%), — сообщалось на сайте Законодательного собрания Новосибирской области.
При этом в пресс-службе группы «ВИС» пояснили, что в концессионном соглашении изначально был указан срок ввода в эксплуатацию в декабре 2023 года.
— По условиям концессионного соглашения коэффициент технической готовности объекта в 55% должен быть достигнут не позднее 1 апреля 2022 года. В настоящий момент процент готовности составляет 43%. Ожидается достижение всех необходимых показателей в указанные сроки, — рассказал концессионер.
При этом, по словам губернатора области Андрея Травникова, в работе строители должны ориентироваться на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина. Он поставил задачу завершить строительство в декабре 2022 года. Для ускорения работ из федерального бюджета выделили 8 миллиардов рублей.
В июне стало известно, что рабочее движение по мосту всё же не удастся открыть в срок:
— Рабочее движение по мосту не откроем к концу 2022 года. Из-за сложной геополитической обстановки и нарушения логистических цепочек сроки поставки импортного оборудования сдвинулись на три месяца. Поставщики не отказываются от своих планов. Есть полная поддержка и понимание в этом вопросе, — сказал в рамках Сибирского транспортного форума представитель группы «ВИС» Владислав Вавилин.
Пропажа 500 миллионов
В мае 2021 года на сессии горсовета депутат от КПРФ Александр Бурмистров рассказал о закупке материалов для моста, на которых концессионер мог сэкономить до 500 миллионов. Суть его заявления была в том, что по проектной документации на стройке должны были использоваться немецкие трубы для коллектора «Хобос». Вместо них строители использовали более дешевые турецкие «Собор».
На такой подмене, по сведениям Бурмистрова, ВИС могли сэкономить до 500 миллионов. Кроме того, одна из этих труб просела на 90 см.
Из-за вопроса о смене материалов и других болевых точек строительства «ВИС» даже организовывала дебаты, на которые приглашала Бурмистрова. Тогда представители компании заявили, что турецкие трубы являются аналогом «Хобос», но не дали конкретного ответа на вопрос о том, куда ушли 500 миллионов рублей, сэкономленные на замене труб:
— Мы говорим о том, что есть общая цена капитальных затрат на создание объекта. Что и сколько стоит, нигде не закреплено. Цена фиксированная и изменениям не подлежит. Мы работаем в рамках бюджета, несмотря на рост цен на металл, — сказал Сергей Козловский.
И другие проблемы
Из-за строительства моста часть проезжей на правом и левом берегах сузили, а город столкнулся с серьезными пробками. Хуже всего ситуация в Ленинском районе: на площади Труда и Станиславского. Губернатор, впрочем, заявлял, что заторы там никак не связаны со строительством 4-го моста.
Представители ВИС, наоборот, признавали проблему и даже извинялись перед новосибирцами за неудобства.
При этом из-за строительства моста периодически перекрывают движение по проезду Энергетиков, а жители домов близи стройки остаются без света и отопления.
Что известно про группу «ВИС»
«ВИС» создали в 2003 году. После того как в концерн пришел петербургский банкир Дмитрий Доев, она начала получать крупные заказы «Газпрома». На это не раз обращали внимание СМИ. В 2004 Доев возглавил компанию «Центрэнергогаз», которая выполняла ремонт на объектах «Газпрома». С 2008 года Доев стал гендиректором холдинга «Газпром центрремонт», который объединяет все ремонтные активы газовой компании.
Как писали «Ведомости», Доев перешел в структуры «Газпрома» после того, как совет директоров «Центрэнергогаз» возглавил его знакомый финансист Андрей Круглов.
Андрея Круглова называли возможным родственником главы «Газпрома» Алексея Миллера по линии супруги, сам Миллер это отрицал.
Доев и Снегуров — выходцы из петербургского «Севзапинвестпромбанка». Доев был одним из его основателей, но в 2008 вышел из состава акционеров. Снегурову в банке до сих пор принадлежит более 15%.
После этого «ВИС» начала получать крупные подряды на объектах газового монополиста. За 2008 год выручка ООО «ПФ ВИС» выросла с 4,4 до 8,6 миллиарда рублей. По итогам 2014 года она составила уже 29,3 миллиарда.
К тому времени Дмитрий Доев также возглавил «Газпром Центрэнергогаз», крупную «дочку» «Газпрома», непосредственно отвечающую за капитальный ремонт и реконструкцию объектов.
При этом со временем у газовиков могли бы возникнуть серьезные вопросы к качеству работы «ВИС». Фирма была генеральным подрядчиком строительства «Новоуренгойского газохимического комплекса» в ЯНАО. Осенью 2017 года госкомпания отказалась от ее услуг и потребовала взыскать долги по договору в размере 41 миллиона, обращала внимание Тайга.инфо.
В ответ «ВИС» выставил встречный иск на 4,6 млрд рублей за неоплаченное оборудование и иные «материальные ценности», его арбитражный суд и удовлетворил. Еще один иск «дочки» «Газпрома» уже на 3,5 миллиарда суд отклонил, а истец не пошел в кассацию.
Управляющей компанией «Новоуренгойского газохимического комплекса» была «Газпром центрремонт», которой руководил Дмитрий Доев. После него структуру возглавил Алексей Арсенин, который прежде работал в «Газпром центрремонте» у Доева.
Затем в состав владельцев группы «ВИС» к Снегурову добавился Дмитрий Рябов, работавший гендиректором «ТЭК-Мосэнерго» Игоря Ротенберга, сына друга Путина Аркадия Ротенберга. После этого «ВИС» начали ассоциировать с семьей влиятельных олигархов. Представители Игоря Ротенберга при этом отрицали его интересы в сибирских проектах. Позже Рябов официально вышел из акционеров «ВИС».
В Новосибирске «ВИС» — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 504 миллиона. Через компанию «Экология-Новосибирск» группа компаний была еще и концессионером по мусорной реформе. С февраля в отношении «дочки» «ВИС» введена процедура наблюдения, ее общий долг составляет более 2 млрд рублей.