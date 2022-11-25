Минтранс решил засекретить дело против строителей платного моста. Как там потеряли 500 млн и когда теперь его откроют

Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета.



Проект моста представили немного раньше. Мост пройдет от Ипподромской магистрали над площадью Будагова и парком «Городское начало», затем над Обью параллельно железнодорожному мосту и приведет к площади Труда и Энергетиков, где появится двухуровневая развязка. Длина моста — всего 1,5 километра, а всей дороги — чуть больше 5 километров. Рядом с ней на второй уровень поднимут трамвайные пути, которые сейчас проходят по улицам Ватутина и Широкой. Также в проект заложили строительство двухуровневых пешеходных переходов.

