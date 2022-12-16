«Я решение принял». Андрей Травников — о перспективах участия в губернаторских выборах в 2023 году

— Я решение принял, но я его не озвучу. Особенно в такой период, который мы переживаем. Лишняя политическая суета, она ни к чему. И чем позже она начнется, тем лучше для работы. Я понимаю, что у некоторых крупных политических участников в регионе застой. Ярких и крупных кампаний не было года два, и все хотят побыстрее ввязаться в бой. Но я сознательно этот момент оттягиваю, — объяснил Андрей Травников.