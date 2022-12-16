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«Я решение принял». Андрей Травников — о перспективах участия в губернаторских выборах в 2023 году

Уроженец Череповца стал главой Новосибирской области в 2018 году

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Выборы должны состояться в 2023 году

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушел от прямого ответа на вопрос о возможности участия в выборах главы региона в 2023 году. Как сообщил Андрей Травников на пресс-конференции сегодня, 16 декабря, для себя он решение принял, но озвучивать его пока не станет в силу ряда причин.

— Я решение принял, но я его не озвучу. Особенно в такой период, который мы переживаем. Лишняя политическая суета, она ни к чему. И чем позже она начнется, тем лучше для работы. Я понимаю, что у некоторых крупных политических участников в регионе застой. Ярких и крупных кампаний не было года два, и все хотят побыстрее ввязаться в бой. Но я сознательно этот момент оттягиваю, — объяснил Андрей Травников.

При этом он отметил, что сейчас нужно заниматься не выборными кампаниями, а помощью новым регионам России, поддержкой армии и социально-экономическим развитием области.

В 2018 году Андрей Травников был избран губернатором Новосибирской области на 5 лет. Он родился в Череповце. С 2016 по 2017 год был мэром Вологды, затем назначен врио губернатора Новосибирской области. Травникову 51 год.

О том, что рассказывает губернатор на пресс-конференции по итогам года, корреспонденты НГС следят в онлайн-трансляции.

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