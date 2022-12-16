«Я решение принял». Андрей Травников — о перспективах участия в губернаторских выборах в 2023 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушел от прямого ответа на вопрос о возможности участия в выборах главы региона в 2023 году. Как сообщил Андрей Травников на пресс-конференции сегодня,
— Я решение принял, но я его не озвучу. Особенно в такой период, который мы переживаем. Лишняя политическая суета, она ни к чему. И чем позже она начнется, тем лучше для работы. Я понимаю, что у некоторых крупных политических участников в регионе застой. Ярких и крупных кампаний не было года два, и все хотят побыстрее ввязаться в бой. Но я сознательно этот момент оттягиваю, — объяснил Андрей Травников.
При этом он отметил, что сейчас нужно заниматься не выборными кампаниями, а помощью новым регионам России, поддержкой армии и социально-экономическим развитием области.
В 2018 году Андрей Травников был избран губернатором Новосибирской области на
О том, что рассказывает губернатор на пресс-конференции по итогам года, корреспонденты НГС следят в онлайн-трансляции.