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Мэр Новосибирска рассказал, когда начнется строительство дороги к Плющихинскому жилмассиву

На работы планируют потратить 1,5 млрд рублей

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На строительство дорог Новосибирск получит деньги из федерального бюджета

На строительство дорог Новосибирск получит деньги из федерального бюджета

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Дорогу к Плющихинскому жилмассиву в Новосибирске начнут строить в 2022 году

В Новосибирске планируют расширить дорогу на улице Доватора до Плющихинского жилмассива. Работы могут начать в 2022 году.

— Мы планируем за четыре года воспользоваться средствами, расширять и строить дорогу на Доватора, к жилмассиву Плющихинский. Мы рассчитываем начать с 2022 года, запланировано на эти цели 1,5 млрд рублей. Также планируем строительство ливневой канализации в ЖК «Чистая Слобода» на улице Порт-артурской, — рассказал Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Глава города пояснил, что город получит чуть меньше 5 млрд рублей на 4 года по федеральной программе. Часть из них потратят на развитие дорожной инфраструктуры.

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Накануне Анатолий Локоть ответил на самые популярные вопросы новосибирцев в прямом эфире НГС. Он объяснил, откуда появляется грязь на улицах, когда подготовят документы для ремонта Коммунального моста и переболел ли сам глава города коронавирусом.

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