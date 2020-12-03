Мэр Новосибирска рассказал, когда начнется строительство дороги к Плющихинскому жилмассиву

В Новосибирске планируют расширить дорогу на улице Доватора до Плющихинского жилмассива. Работы могут начать в 2022 году.



— Мы планируем за четыре года воспользоваться средствами, расширять и строить дорогу на Доватора, к жилмассиву Плющихинский. Мы рассчитываем начать с 2022 года, запланировано на эти цели 1,5 млрд рублей. Также планируем строительство ливневой канализации в ЖК «Чистая Слобода» на улице Порт-артурской, — рассказал Анатолий Локоть во время пресс-конференции.



Глава города пояснил, что город получит чуть меньше 5 млрд рублей на 4 года по федеральной программе. Часть из них потратят на развитие дорожной инфраструктуры.