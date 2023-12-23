Проезд в общественном транспорте Новосибирска подорожал до 35 рублей

С сегодняшнего дня, 23 декабря, в Новосибирске вступили в силу новые тарифы проезда в наземном общественном муниципальном транспорте и в метро. Соответствующие решения приняли в мэрии и региональном департаменте по тарифам.
Отметим, что сам метрополитен запрашивал повышение тарифа не до 35, а до 38 рублей. НГС получил экономическое обоснование инициативы от самого метрополитена, обсудил его с экспертами и сравнил динамику роста цены жетона с инфляцией.
В прошлый раз тарифы на проезд в наземном транспорте и метро подняли в декабре 2022 года до 30 рублей. До этого проезд в подземке стоил 27 рублей, в автобусах — 26 рублей, а в трамваях и троллейбусах — 25 рублей. Раньше цены поднимали ежегодно на 1 рубль.
На новогодних каникулах проезд для школьников в городском транспорте сделают бесплатным. Мэрия опубликовала список автобусных маршрутов, на которых детям не придется платить.