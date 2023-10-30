Новосибирский метрополитен хочет поднять цену на поездку до 38 рублей

«Новосибирский метрополитен» предложил департаменту по тарифам Новосибирской области поднять стоимость проезда в метро до 38 рублей. Это следует из ответа департамента на запрос НГС.
— В департамент 6 октября 2023 года поступило обращение от МУП Новосибирска «Новосибирский метрополитен» о повышении тарифа на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленным норм метрополитеном до 38 рублей за одну перевозку, — сообщили в департаменте 30 октября.
Заявка метрополитена будет рассмотрена в течение 45 дней, то есть до 20 ноября. Известно также, что до 23 декабря 2023 года тариф точно не будет повышен, так как устанавливался 23 декабря 2022 сроком на год.
Директор «Новосибирского метрополитена» Владимир Кузьменкин в разговоре с НГС подтвердил, что в департамент по тарифам были приставлены расчеты о предстоящем повышения стоимости проезда. При этом экономически обосновать эту инициативу в телефонном разговоре Кузьменкин отказался.
Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска. При получении ответа от МУП «Новосибирский метрополитен» материал будет дополнен.
Предыдущее повышение цены проезда на метро год назад объясняли инфляцией, повышением расходов обслуживание общественного транспорта. Недавно мы рассказывали, как сэкономить на проезде в общественном транспорте Новосибирска.