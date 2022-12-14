Как изменится стоимость проезда в новосибирском метро, станет известно 15 декабря

Подорожает ли проезд в новосибирском метро, станет известно завтра, 15 декабря. Вопрос увеличения стоимости жетона будут обсуждать на комиссии по тарифам Новосибирской области. Как сообщили два источника НГС, цену повысят не в этот день, а через неделю после решения.