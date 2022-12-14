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Как изменится стоимость проезда в новосибирском метро, станет известно 15 декабря

Проект постановления об увеличении цены до 30 рублей опубликовали в ноябре 2022 года

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В прошлом году стоимость проезда в метро выросла как раз в декабре

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Подорожает ли проезд в новосибирском метро, станет известно завтра, 15 декабря. Вопрос увеличения стоимости жетона будут обсуждать на комиссии по тарифам Новосибирской области. Как сообщили два источника НГС, цену повысят не в этот день, а через неделю после решения.

— Комиссия будет заседать 15 декабря, и тогда примут решение. Видимо, с 23-го изменится стоимость проезда, — пояснили корреспонденту НГС.

Другой источник подтвердил, что 23 декабря года стоимость проезда в новосибирском метрополитене вырастет до 30 рублей.

О том, что стоимость жетона на метро подорожает, 25 ноября в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте» заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть:

— Будут повышать тариф. Это решение принято. С 15 декабря повышение до 30 рублей. Никуда не денешься. Инфляция есть, — рассказал тогда глава города.

12 ноября проект постановления о повышении тарифа был официально опубликован на платформе «Электронная демократия».

Ранее НГС сравнил цены на общественный транспорт в Новосибирске и других соседних городах.

Новосибирский метрополитенРост тарифовСтоимость проезда в метро
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