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Как ездить бесплатно в общественном транспорте в Новосибирске — показываем в одной картинке все скидки

Для этого нужна будет транспортная карта

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Для получения 50% и 100% скидок нужно будет выполнить ряд условий

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Больше 400 тысяч новосибирцев пользуются транспортными картами для оплаты проезда, сообщили НГС в мэрии Новосибирска. И напомнили, что на некоторых маршрутах такой способ расчета может позволить ездить бесплатно.

— Среднемесячное количество пользователей, оплачивающих проезд при помощи всех видов транспортных карт, составляет 425 тысяч. При оплате проезда с использованием общегражданской транспортной карты «ЕТК-онлайн» пользователям предоставляются скидки при определенных условиях, — объяснили в мэрии Новосибирска.

Мы собрали в одну картинку все скидки.

При оплате нужно использовать транспортную карту «ЕТК-онлайн»

При оплате нужно использовать транспортную карту «ЕТК-онлайн»

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