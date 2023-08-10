Как ездить бесплатно в общественном транспорте в Новосибирске — показываем в одной картинке все скидки

Больше 400 тысяч новосибирцев пользуются транспортными картами для оплаты проезда, сообщили НГС в мэрии Новосибирска. И напомнили, что на некоторых маршрутах такой способ расчета может позволить ездить бесплатно.
— Среднемесячное количество пользователей, оплачивающих проезд при помощи всех видов транспортных карт, составляет 425 тысяч. При оплате проезда с использованием общегражданской транспортной карты «ЕТК-онлайн» пользователям предоставляются скидки при определенных условиях, — объяснили в мэрии Новосибирска.
Мы собрали в одну картинку все скидки.
Неделю назад стало известно, что в Новосибирске планируется внедрить новую билетную систему, которая позволит пересаживаться с одного транспорта на другой бесплатно.