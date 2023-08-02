Новую билетную систему внедрят в общественном транспорте Новосибирска — какой она станет

В Новосибирске планируется внедрить новую билетную систему, которая позволит пересаживаться с одного транспорта на другой бесплатно. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира на канале «Вести Новосибирск».
— В этом году стартует запуск новой билетной системы. Это новый информационный и финансовый продукт. Будет возможность внедрять пересадочные билеты. Можно купить билет из одного конца города в другой, пересаживаясь на различные виды транспорта за одну плату, — сообщил губернатор.
Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
Два года назад в Новосибирске начала действовать карта «Тройка». Также в городе действует и «сетевая поездка».