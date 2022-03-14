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На автобусе № 45 отменили «сетевую поездку»: на каких маршрутах она еще работает и до какого срока

Проект позволяет бесплатно или с частичной оплатой пересесть с одного транспорта на другой

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В мэрии рассказали, как будет работать проект — его продлили до конца года

В мэрии рассказали, как будет работать проект — его продлили до конца года

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В Новосибирске «сетевая поездка» перестала работать на маршруте автобуса № 45. В мэрии объяснили, как сейчас будет работать проект, на каких маршрутах и на какой срок его продлили.

Что такое «Сетевая поездка» и на каких маршрутах она работает

«Сетевая поездка» — проект, который позволяет бесплатно или с частичной оплатой пересесть с маршрута на маршрут.

В Новосибирске в течение 60 минут бесплатно можно сделать пересадку на всех маршрутах наземного городского электрического транспорта «Горэлектротранспорта» (трамвай, троллейбус, в любом сочетании). При этом оплачивается только первая поездка, по второй поездке транзакция — 0 рублей.

Также она дает возможность осуществить пересадку с троллейбусного маршрута № 29, маршрутов трамваев № 3, 8, 14, 16 на метрополитен (и наоборот) и получить скидку 50% на вторую поездку.

Кроме этого, «Сетевая поездка» на маршрутах МКП «ПАТП-4» № 21, 23, 36, 38, 45, 45к, 50, 54, 65, 65а, 68, 72, 88 позволяет пассажирам осуществлять вторую поездку бесплатно в течение 60 минут.

«Сетевая поездка» предусматривает и возможность осуществить пересадку с троллейбусного маршрута № 29, маршрутов трамваев № 3, 8, 16 на станции метрополитена «Площадь Маркса» (и наоборот), а также маршрута трамвая № 14 на станции метрополитена «Заельцовская» (и наоборот) и получить скидку 50% на вторую поездку.

Что нужно для того, чтобы воспользоваться «Сетевой поездкой»

Чтобы воспользоваться «Сетевой поездкой», пассажир должен иметь микропроцессорную пластиковую карту «Транспортная карта — Онлайн», которая продается в кассах метро или у кондукторов в трамваях и троллейбусах.

Актуальная информация и правила проведения пилотного проекта «Сетевая поездка» размещены на сайте оператора системы «Электронный проездной — Новосибирск».

Почему отменили «Сетевую поездку» на автобусе № 45

С 25 февраля по инициативе участников проекта (МКП «Горэлектротранспорт» и МКП «ПАТП-4») перестали действовать сетевые поездки при пересадке с любого маршрута «Горэлектротранспорта» (трамвай, троллейбус) на маршрут № 45 «ПАТП-4» (муниципальный автобус) и обратно.

— Соглашение перевозчиков по маршруту № 45 было организовано временно, до очередного этапа оптимизации маршрутов Советского района. А именно до установления нового автобусного маршрута № 45к «Центральный корпус» — «Чемской бор», обслуживаемого новыми автобусами, поступившими в декабре 2021 года и обеспечивающего прямое транспортное сообщение до СТЦ «Мега» в левобережной части города Новосибирска. В данный момент этот вид пересадки в рамках проекта «Сетевая поездка» не действует, — объяснили в ответ на запрос редакции НГС в пресс-службе мэрии.

Как долго будет работать проект

Изначально предполагалось, что проект будет работать до 22 марта 2022 года, но сроки продлили.

— Период проведения пилотного проекта «Сетевая поездка» определен для «Горэлектротранспорта» и «Новосибирского Метрополитена» по 31 января 2023 года, а для «ПАТП-4» — по 31 октября 2022 года с дальнейшей возможностью пролонгирования, — объяснили в мэрии.

«Сетевую поездку» в Новосибирске ввели в марте прошлого года.

Тогда же стало известно, что в Новосибирске в 2021 году для карт ЕТК планируют ввести новый безлимитный тариф для поездок на общественном транспорте. Стоимость составит 2450 рублей в месяц. НГС выяснил у мэрии подробности о тарифе и узнал, что об инициативе думают перевозчики.

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