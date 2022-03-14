На автобусе № 45 отменили «сетевую поездку»: на каких маршрутах она еще работает и до какого срока

В Новосибирске «сетевая поездка» перестала работать на маршруте автобуса
Что такое «Сетевая поездка» и на каких маршрутах она работает
«Сетевая поездка» — проект, который позволяет бесплатно или с частичной оплатой пересесть с маршрута на маршрут.
В Новосибирске в течение 60 минут бесплатно можно сделать пересадку на всех маршрутах наземного городского электрического транспорта «Горэлектротранспорта» (трамвай, троллейбус, в любом сочетании). При этом оплачивается только первая поездка, по второй поездке транзакция — 0 рублей.
Также она дает возможность осуществить пересадку с троллейбусного маршрута
Кроме этого, «Сетевая поездка» на маршрутах МКП «ПАТП-4»
«Сетевая поездка» предусматривает и возможность осуществить пересадку с троллейбусного маршрута
Что нужно для того, чтобы воспользоваться «Сетевой поездкой»
Чтобы воспользоваться «Сетевой поездкой», пассажир должен иметь микропроцессорную пластиковую карту «Транспортная карта — Онлайн», которая продается в кассах метро или у кондукторов в трамваях и троллейбусах.
Актуальная информация и правила проведения пилотного проекта «Сетевая поездка» размещены на сайте оператора системы «Электронный проездной — Новосибирск».
Почему отменили «Сетевую поездку» на автобусе
№ 45
С 25 февраля по инициативе участников проекта (МКП «Горэлектротранспорт» и МКП «ПАТП-4») перестали действовать сетевые поездки при пересадке с любого маршрута «Горэлектротранспорта» (трамвай, троллейбус) на маршрут
— Соглашение перевозчиков по маршруту
Как долго будет работать проект
Изначально предполагалось, что проект будет работать до 22 марта 2022 года, но сроки продлили.
— Период проведения пилотного проекта «Сетевая поездка» определен для «Горэлектротранспорта» и «Новосибирского Метрополитена» по 31 января 2023 года, а для «ПАТП-4» — по 31 октября 2022 года с дальнейшей возможностью пролонгирования, — объяснили в мэрии.
«Сетевую поездку» в Новосибирске ввели в марте прошлого года.
Тогда же стало известно, что в Новосибирске в 2021 году для карт ЕТК планируют ввести новый безлимитный тариф для поездок на общественном транспорте. Стоимость составит 2450 рублей в месяц. НГС выяснил у мэрии подробности о тарифе и узнал, что об инициативе думают перевозчики.