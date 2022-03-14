На автобусе № 45 отменили «сетевую поездку»: на каких маршрутах она еще работает и до какого срока

В Новосибирске «сетевая поездка» перестала работать на маршруте автобуса № 45 . В мэрии объяснили, как сейчас будет работать проект, на каких маршрутах и на какой срок его продлили.



Что такое «Сетевая поездка» и на каких маршрутах она работает

«Сетевая поездка» — проект, который позволяет бесплатно или с частичной оплатой пересесть с маршрута на маршрут.

В Новосибирске в течение 60 минут бесплатно можно сделать пересадку на всех маршрутах наземного городского электрического транспорта «Горэлектротранспорта» (трамвай, троллейбус, в любом сочетании). При этом оплачивается только первая поездка, по второй поездке транзакция — 0 рублей.