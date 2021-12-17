Карта «Тройка» начала действовать в новосибирском транспорте — на каких маршрутах её тестируют

В Новосибирске начала действовать карта «Тройка», которой можно оплатить проезд в общественном транспорте. Сейчас ей можно рассчитаться на двух пригородных маршрутах.



По информации на сайте московского транспорта transport.mos.ru, Новосибирску передали 450 «Троек»: среди них как карты, так и брелоки, браслеты и жетоны, а до Нового года у Новосибирска будет еще 3000 карт с уникальным дизайном.

Карта «Тройка» — это электронная транспортная карта Москвы. Изначально выглядела как пластиковая карта синего цвета с изображением трех белых коней либо с другим изображением, приуроченным к какому-либо празднику или событию. Стоимость «Тройки» в 2021 году — 50 рублей, которые возвращаются при прекращении использования. Картой можно оплатить проезд в любом городском транспорте. Пополнить счет можно через терминал, в кассе метрополитена, с банковской карты через интернет, с помощью мобильного приложения, через СМС.

