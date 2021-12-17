Карта «Тройка» начала действовать в новосибирском транспорте — на каких маршрутах её тестируют

В Новосибирске начала действовать карта «Тройка», которой можно оплатить проезд в общественном транспорте. Сейчас ей можно рассчитаться на двух пригородных маршрутах.
По информации на сайте московского транспорта transport.mos.ru, Новосибирску передали 450 «Троек»: среди них как карты, так и брелоки, браслеты и жетоны, а до Нового года у Новосибирска будет еще 3000 карт с уникальным дизайном.
Карта «Тройка» — это электронная транспортная карта Москвы. Изначально выглядела как пластиковая карта синего цвета с изображением трех белых коней либо с другим изображением, приуроченным к какому-либо празднику или событию. Стоимость «Тройки» в 2021 году — 50 рублей, которые возвращаются при прекращении использования. Картой можно оплатить проезд в любом городском транспорте. Пополнить счет можно через терминал, в кассе метрополитена, с банковской карты через интернет, с помощью мобильного приложения, через СМС.
Карты начали тестировать на пригородных автобусных маршрутах, сообщил сайту РБК министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. «Тройкой» можно оплатить проезд на маршутах №203 (Микрорайон Близкий — ПКиО Березовая роща) и 227 (СТЦ Мега — Детская поликлиника г. Обь).
В автобусе №227, который идет из города Обь до ТЦ МЕГА карты начали принимать в начале неделе — рассчитаться ей можно в терминалах всех 15 автобусов, которые ходят по маршруту. Процесс ничем не отличается от расчета банковскими картами.
— Да, это действительно так, начали принимать. Для пассажиров цена проезда, как обычно, 26 рублей, — уточнил представитель компании, обслуживающей маршрут №227 Константин Смышляев.
О том, что «Тройка» зайдет в Новосибирскую область, стало известно еще в ноябре.
— Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подписали соглашение о совместной работе по реализации единой системы транспортного обслуживания населения, — сообщили в правительстве Новосибирской области. — Речь идет в том числе об использовании транспортной карты «Тройка» в качестве билетного носителя для двух субъектов РФ, то есть универсальной пополняемой карты для оплаты проезда в общественном транспорте и в Новосибирской области, и в Москве.
Таким образом, новосибирец сможет оплачивать «Тройкой» проезд в Москве, а у москвичей будет возможность пользоваться транспортной картой в Новосибирске.
НГС отправил запрос в мэрию с просьбой рассказать, как будет работать карта на территории города. На момент публикации ответ не пришёл.
Пока в новосибирском транспорте можно рассчитаться банковскими картами и транспортными картами ЕТК. Сейчас в общественном транспорте устанавливают валидаторы, с помощью которых можно оплатить проезд по картам. С 15 декабря цены на проезд в транспорте выросли на 1 рубль.