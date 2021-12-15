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В Новосибирске подорожал проезд на общественном транспорте

С 15 декабря цены стали выше на один рубль

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Новые тарифы могут принимать не чаще одного раза в год

Новые тарифы могут принимать не чаще одного раза в год

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Сегодня, 15 декабря, в Новосибирске подорожал проезд на всех видах городского общественного транспорта.

Цены на проезд выросли на один рубль. Поездка в автобусе теперь стоит 26 рулей, в троллейбусе и трамвае — 25 рублей. До 27 рублей подорожал проезд в новосибирском метрополитене.

Решение повысить тариф в общественном транспорте вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Представители сферы транспорта посчитали рост тарифов всего на один рубль возмутительным решением, так как сфера в плачевном состоянии, и таких денег на поддержку и развитие транспорта не хватит.

Информация о возможном повышении тарифов появилась еще в октябре. Как правило, в документах перевозчиков, отправленных в Департамент по тарифам, желаемый тариф выше. Например, ГЭТ в этом году подал заявку на тариф в 30 рублей. Автобусные перевозчики предложили тариф еще выше. Недавно заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин в интервью НГС рассказал, что есть идея сделать единый тариф на всех видах общественного транспорта, включая городскую электричку.

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