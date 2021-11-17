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Власти предложили установить единый тариф на всех видах общественного транспорта Новосибирска

Окончательное решение будет принимать областной департамент

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Тарифы могут поднять в начале следующего года

Тарифы могут поднять в начале следующего года

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В мэрии Новосибирска предложили установить единый тариф на проезд в общественном транспорте. Об этом в интервью НГС рассказал замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

— Статистика собирается и будет проанализирована по итогам года. Как обычно, к декабрю мы подготовим документы на повышение тарифа. Есть желание сделать его единым по всем видам транспорта, включая городскую железную дорогу. Потому что пассажир едет не на отдельном маршруте, а по транспортной сети, просто использует разные виды транспорта, и единый тариф — это было бы правильно, — сообщил Михаил Никулин. — Окончательное решение принимает областной департамент по тарифам.

По его словам, разовая поездка может быть дороже, при этом есть планы сделать разные тарифные планы со скидками. Сегодня к транспортной карте можно подключить безлимитный тариф за 2450 рублей в месяц. Также есть сетевой тариф — когда вторая поездка на горэлектротранспорте (и на маршрутах ПАТП-4) в течение часа — бесплатно, а при пересадке на метро — скидка 50% (на определенных маршрутах, которые заканчиваются у метро).

Пока неизвестно, о какой сумме тарифа идет речь. ГЭТ подал заявку на тариф в 30 рублей, автобусные перевозчики предлагают тариф еще выше.

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общественный транспортповышение тарифа на проезд
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