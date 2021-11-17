Власти предложили установить единый тариф на всех видах общественного транспорта Новосибирска

В мэрии Новосибирска предложили установить единый тариф на проезд в общественном транспорте. Об этом в интервью НГС рассказал замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

— Статистика собирается и будет проанализирована по итогам года. Как обычно, к декабрю мы подготовим документы на повышение тарифа. Есть желание сделать его единым по всем видам транспорта, включая городскую железную дорогу. Потому что пассажир едет не на отдельном маршруте, а по транспортной сети, просто использует разные виды транспорта, и единый тариф — это было бы правильно, — сообщил Михаил Никулин. — Окончательное решение принимает областной департамент по тарифам.