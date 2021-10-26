Без кондуктора: как новосибирский транспорт перешел на валидаторы и почему не могут оштрафовать безбилетников

В новосибирском транспорте поставили турникеты и валидаторы
Власти пытаются внедрить бескондукторную систему в новосибирском общественном транспорте. Сейчас валидаторами и турникетами обходятся 74 машины — в систему включили несколько маршрутов горэлектротранспорта и автобусов ПАТП-4 с низким пассажиропотоком. Отсутствие кондуктора, с одной стороны, — удобно, экономично и в конце концов современно. С другой — проблематично, если рассчитываться наличкой, так как деньги принимает водитель. Главный вопрос для перевозчиков, которые размышляют над перспективами, — как быть с зайцами. Сейчас на маршрутах с бескондукторной системой работают контролеры, но как именно и зачем они нужны в принципе, непонятно. НГС протестировал поездку на транспорте, оборудованном бескондукторной системой.
От турникетов до валидаторов
О введении бескондукторной системы в новосибирском общественном транспорте говорят уже несколько лет. Сначала речь шла о турникетах, что выглядело сомнительно, ведь стоять перед входом в час пик зимой — удовольствие так себе. Несколько лет назад в новосибирский транспорт пыталась зайти система «Мультипасс», но не получилось. Несмотря на то что проезд по ней был дешевле, пассажиры не захотели лишних движений — очередных регистраций, новых карт и так далее.
Сегодня без кондуктора на маршруты городского общественного транспорта выходят 74 машины: где-то установлены турникеты, где-то — валидаторы. Выбрали маршруты с небольшим пассажиропотоком — вероятно, потому, что в полном автобусе у пассажиров с наличкой не будет возможности отнести деньги водителю.
Хотя, может, дело и не в наличке. Перевозчики уверены, что если пассажир не захочет, то и не рассчитается.
Как всё устроено
По данным мэрии, сегодня турникеты есть на шести трамвайных маршрутах: № 3, 8, 10, 11, 14 и 16. Корреспондент села на трамвай № 14, который идет от площади Калинина до Сада Мичуринцев. В трамвай можно зайти сразу (это ответ на реплики читателей о том, что зимой приходится ждать на улице, когда все зайдут). Хотя, смотря сколько пассажиров, — если больше десяти, то кому-то действительно придется подождать на улице.
В будний день не в час пик народу мало, особенно ближе к конечной, поэтому была возможность осмотреться, достать карту и поднести к турникету. Для тех, кто запутался и не понял, что происходит, на кабине распечатаны указатели: куда платить картой, куда — наличкой.
Оплата прошла, турникет пропустил пассажира. «Чеки не дают», — отвечает на вопрос корреспондента водитель трамвая. Двери на выход выглядят грустно. Для впечатлительных пассажиров с плохим настроением эффект от разорванных надписей может усилиться, и не дай бог покажется, что нет у нас никакого выхода вообще в жизни.
Легко представить, как может раздражать турникет в час пик, когда каждые полметра пространства в общественном транспорте — на вес золота. Любой кондуктор покажется милее бездушного турникета.
Валидаторы
Валидатор — это прикрепленный к поручню терминал (как правило, их три штуки, по одному на каждой площадке). Подносишь карту, если всё хорошо, появляется сообщение, что прошла оплата. По данным мэрии, сейчас валидаторы установлены в 26 автобусах ПАТП-4 (на маршрутах № 20, 21, 23, 38, 69), в троллейбусах на маршрутах № 2, 10, 29, 36. Также валидатор есть в трамваях № 3 и 14.
Валидатор принимает не только банковские карты, но и транспортные, социальные — так же, как терминал кондуктора. Если наличка — к водителю.
— Контролеры проверяют, но редко, — спокойно отвечает водитель автобуса № 20 на вопрос о том, как дела с зайцами. — Они поднесут вашу карту к своей системе и поймут, платили вы или нет.
В штате ПАТП-4 четыре контролера, у горэлектротранспорта 11 сотрудников. По сравнению с данными за сентябрь 2020 года количество безбилетников снизилось на 1,5%, приводит статистику пресс-центр мэрии.
По наблюдениям корреспондента, пассажиры, которые заходили в автобус, оснащенный валидаторами, проезд и правда оплачивали, но какой это процент от всего пассажиропотока, сказать невозможно. Некоторые вообще впервые услышали про контролеров и сказали: будем знать на всякий случай.
Как ловят зайцев
Как объяснили в мэрии, у контролеров есть свой мобильный терминал, который при проверке блокирует валидаторы и загружает данные об оплатах по картам за текущий рейс.
— Затем контролер производит проверку факта оплаты проезда, поднося карты пассажиров к своему терминалу. После окончания проверки контролер разблокирует систему. При оплате проезда наличными денежными средствами пассажиры предъявляют билеты в бумажном виде, — говорится в ответе на запрос НГС.
Если проще, заходит контролер, блокирует валидаторы, смотрит, сколько денег принес рейс, потом идет по пассажирам, которые должны приложить свои карты к его прибору. Если всё совпадает, значит все заплатили. Если нет, пассажиру, который не оплатил, предлагают все-таки рассчитаться за проезд. Если пассажир отказался, его высаживают (за исключением несовершеннолетних). Права налагать штраф у контролеров нет.
До конца года город получит 100 автобусов с валидаторами, их установят на маршрутах № 21, 38, 69. Горэлектротранспорт также рассматривает возможность поставить валидаторы в 10 машинах.
Что думают перевозчики
Один комплект оборудования, включая монтаж, стоит примерно 110 тысяч рублей, уточнили в мэрии. Но сколько бы он ни стоил, эффекта не будет, пока нет реального наказания для безбилетников, считают перевозчики коммерческих маршрутов.
— Да, валидаторы — это удобно, будет более оперативный расчет людей. Но сознательность наших граждан рубит это всё на корню, — уверен директор ООО «Белмарс» Георгий Платоненко. — Потому что у каждого третьего сидит в голове мысль «как бы бесплатно проехать». А в законодательстве нет механизма, по которому можно наказать человека за бесплатный проезд.
Он напомнил, что выписать штраф контролер не может, потому что у него нет прав требовать персональные данные человека. Сделать это могут только сотрудники полиции, но где взять такой колоссальный штат? По мнению Георгия Платоненко, чтобы перевозчик не ушел в минус, проверять пассажиров нужно чуть ли не на каждой остановке.
— Нужно тогда делать дополнительную структуру, которая будет контролировать, — рассуждает он. — А я — коммерческая структура, если потеряю лишнего пассажира, то завтра просто закроюсь. Пожалуйста, переводите меня на контрактную систему, сами собирайте деньги, и сами решайте, как будете требовать деньги за проезд, а мне просто за план рейсов платите, и всё.
Так работают перевозчики, которых перевели на муниципальный контракт (когда мэрия платит деньги перевозчику, а он выполняет услуги по перевозке пассажиров и не зависит от количества пассажиров). Но пока это лишь несколько маршрутов МКП «ПАТП-4», директором которого, кстати, по данным базы «Контур.Фокус», сейчас числится бывший руководитель департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов.
По данным Росстата и ФНС, за 2020 год чистый убыток ПАТП-4 — 9,3 млн рублей. Собственный капитал имеет отрицательное значение (-160,8 млн руб.). Учредитель предприятия — департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска. За последние 12 месяцев предприятие заключило один госконтракт на перевозку пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту. Сумма контракта — 97 миллиардов 602 миллиона рублей.
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