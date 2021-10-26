Без кондуктора: как новосибирский транспорт перешел на валидаторы и почему не могут оштрафовать безбилетников

От турникетов до валидаторов

О введении бескондукторной системы в новосибирском общественном транспорте говорят уже несколько лет. Сначала речь шла о турникетах, что выглядело сомнительно, ведь стоять перед входом в час пик зимой — удовольствие так себе. Несколько лет назад в новосибирский транспорт пыталась зайти система «Мультипасс», но не получилось. Несмотря на то что проезд по ней был дешевле, пассажиры не захотели лишних движений — очередных регистраций, новых карт и так далее.

Сегодня без кондуктора на маршруты городского общественного транспорта выходят 74 машины: где-то установлены турникеты, где-то — валидаторы. Выбрали маршруты с небольшим пассажиропотоком — вероятно, потому, что в полном автобусе у пассажиров с наличкой не будет возможности отнести деньги водителю.

Хотя, может, дело и не в наличке. Перевозчики уверены, что если пассажир не захочет, то и не рассчитается.