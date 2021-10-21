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Почему в автобусах часто не работают терминалы и за проезд приходится платить наличкой? Разбираемся вместе

Удобный безнал подкидывает проблем всем — и перевозчикам, и кондукторам, и пассажирам

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Около 30% коммерческих автобусов в Новосибирске работают по старинке — плату за проезд принимают кондукторы

Около 30% коммерческих автобусов в Новосибирске работают по старинке — плату за проезд принимают кондукторы

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Новосибирцы не могут расплатиться в автобусах из-за проблем с терминалом

Возможность расплатиться в некоторых автобусах банковской картой появилась у новосибирцев в 2018 году — с тех пор терминалами оборудовали почти 70% коммерческих и 100% муниципальных маршрутов. Власти обещают, что скоро оплатить проезд картой можно будет абсолютно в каждом автобусе, но пока система работает очень криво: терминалы под вечер перестают считывать банковские карты, кондукторы упрашивают пассажиров оплачивать проезд наличкой, а перевозчики теряют деньги из-за процентов при переводе. В середине октября из-за неработающего терминала в автобусе № 12 кондуктор и вовсе выгнала из салона 12-летнюю девочку. Почему в общественном транспорте так трудно расплатиться безналом, с какими проблемами сталкиваются перевозчики и можно ли проехать бесплатно, если карта не считывается.

Как устроена система оплаты картой в Новосибирске

В Новосибирске на всех муниципальных автобусах можно безналично расплатиться двумя способами: транспортной или банковской картой. Транспортная карта существует с 2006 года и называется «Электронный проездной — Новосибирск» или «Система».

— По статистике «Системой» регулярно пользуется порядка 500 тысяч жителей Новосибирской области, регистрируется более 170 миллионов поездок в год. На всем подвижном составе городского пассажирского транспорта муниципальных предприятий, включая троллейбусы и трамваи, а также в метрополитене, для оплаты услуг принимаются все виды расчетов, в том числе банковские карты, все виды бесконтактных транспортных карт (включая льготные) и наличный расчет, — рассказали в департаменте транспорта Новосибирска.

Банковские карты сегодня принимают около 68% немуниципальных предприятий и 100% муниципальных.

— В краткосрочной перспективе все немуниципальные предприятия, также как в настоящее время муниципальные, будут принимать к оплате банковские карты, — обещают в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Терминалы есть, а безнала нет

Проблемы с безналичной оплатой возникают постоянно на разных маршрутах — и чаще всего по вечерам, когда люди возвращаются с работы.

В автобусе № 97, рассказывают новосибирцы, после 20:00 вообще сложно застать работающий терминал. А на маршруте № 64, по словам читателя НГС, кондуктор и вовсе уговаривает пассажиров платить наличкой:

— Я спросила, работает ли безнал. В ответ услышала: «Пожа-а-алуйста, давайте наличкой». Я сказала, что налички нет, и кондуктор только тогда принял оплату по карте.

Аналогичные просьбы можно услышать и на других маршрутах. Вот только несколько последних писем и сообщений, поступивших в редакцию НГС:

— Иногда помогает решить проблему звонок перевозчику по номеру, который указан в салоне. Только дозвониться удается не всегда. И это очень неприятно — выяснять отношения с кондуктором, тратя свое время и нервы.

— Отсталый город, хоть и третий по населению. В автобусах нельзя оплатить банковской картой, сегодня высадили из автобуса, потому что наличку я уже давно не держу. Магазины обязали терминалы поставить, почему с автобусами по-другому?

— Многие коммерческие автобусные маршруты отказывают в безналичной оплате, в частности автобус № 13, хотя обязаны принимать карты. «Пассажиртранснаб» подтверждает это, но помочь ничем не может, лишь отправляет самим разбираться с перевозчиком.

Почему кондукторы настаивают на наличке

Представитель компании ООО «Магистраль-ТрансАвто» (маршруты № 6, 18) объяснила, что при использовании терминалов банк берет с перевозчика процент. Для предпринимателей такая комиссия кажется высокой. Пока оплата картой на этих маршрутах введена не везде, но в скором времени безнал придет в каждый автобус — оборудование обновляют прямо сейчас. И это грозит перевозчику дополнительными финансовыми потерями.

Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату банковской картой называется «эквайринг». Обычно процент эквайринга зависит от тарифа. «Совкомбанк», например, относит к минусам эквайринга технические сложности:

— Оборудование подключается к интернету, но если нет соединения или оно слабое, то терминал не сможет обработать платеж, — предупреждают на сайте банка.

В Сбербанке, как указано на сайте, процент эквайринга от 1,6% и выше. «Тинькофф» предлагает эквайринг от 1,2%. Эти проценты в основном для малого и среднего бизнеса. В «Альфа-банке» для малого бизнеса эквайринг может быть от 1%.

Из-за желания сэкономить на эквайринге кондукторы и водители иногда предлагают переводить деньги на телефон или личный счет. В некоторых маршрутках даже заготовлены бумажки с номерами телефонов, куда можно перевести деньги за проезд. Но чаще всего кондукторы в автобусах просят пассажиров все-таки поискать наличку. Аргументируют, что при безналичном расчете зарплата у них становится меньше.

— Кондукторы действительно иногда просят наличкой оплатить, а не банковской картой. Предпочитают брать наличкой, потому что, сами знаете, не выдают билеты. То есть они эти деньги кладут себе в карман, — предполагает представительница компании-перевозчика.

Впрочем, у кондукторов свое объяснение таким просьбам. Кондуктор Анна (имя изменено) рассказывает, что их заработная плата напрямую зависит от того, наличкой или безналом расплачивается пассажир. В последнее время, сетует женщина, зарплаты уменьшаются:

— Зарплата у нас только от налички, с карт мы ничего не имеем. Как-то раз я вообще 300 рублей за смену заработала. В 05:10 выход, часов в 21:00 заканчиваем, пока до дома доберешься — уже опять вставать, — делится кондуктор.

У Анны в среднем выходит 1500 рублей в день. Стабильного оклада у девушки нет. Всю наличку они забирают себе, а средства с бесконтактной оплаты уходят перевозчику. После окончания рабочего дня они с водителем оплачивают бензин и делят пополам оставшиеся деньги. Но у каждого перевозчика — свой принцип оплаты работы кондуктора.

Некоторые перевозчики согласны возить пассажиров бесплатно, если терминал не работает, а наличной оплаты нет

Некоторые перевозчики согласны возить пассажиров бесплатно, если терминал не работает, а наличной оплаты нет

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Можно ли проехать бесплатно, если терминал не работает


Вопрос о бесплатном проезде возникает не на пустом месте — у многих, кто хочет и не может расплатиться картой, нет с собой наличных денег.

В Москве и Московской области власти уже признали право пассажиров проехать бесплатно, если терминал не работает.

— Если в транспорте не работает терминал и не принимается оплата банковской картой, то пассажир имеет право ехать бесплатно. Соответствующий информационный стикер должен быть размещен в каждом транспортном средстве. За его отсутствие предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 70 до 100 тысяч рублей, — говорят в пресс-службе правительства Московской области.

В Департаменте транспорта Новосибирска дать внятный ответ на похожий вопрос не смогли. Они лишь объясняют, что предприятие-перевозчик обязано обеспечить оплату товара и наличными, и банковской картой. Но при ситуациях, когда терминал не работает, чиновники рекомендуют пассажирам найти другой способ оплаты — перевозчик не виноват, что система дала сбой.

— Ответственность за неисправность терминала (карты) несет банковская система. Для дальнейшего принятия мер необходимо связаться непосредственно с перевозчиком (контактная информация размещена в салоне рядом с водителем), либо направить информацию о произошедшем инциденте в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области (по оказанию некачественных услуг при использовании национальных платежных систем) для организации контрольных мероприятий и выездных проверок, — пояснили в Департаменте транспорта.

Повезут ли бесплатно перевозчики

В ООО «Регион-Автоцентр» (маршруты № 11, 14, 16, 28) объясняют, что в случае неработающего терминала и, если у пассажира нет наличных денег, то они везут бесплатно. Бесконтактная система у них введена во всех автобусах, и серьезных жалоб на работу терминалов им не поступало.

Недавно читательница НГС прислала нам фотографию из автобуса № 14. На прикрепленном листке говорится, что, если терминал не работает, то проезд бесплатный.

Перевозчик также просит не переводить деньги лично кондуктору

Перевозчик также просит не переводить деньги лично кондуктору

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В ООО «Автострада» (маршруты № 12, 19, 89) говорят, что пассажиры чаще всего расплачиваются все-таки наличными деньгами, хотя оплата картой набирает популярность.

— Грубых прецедентов с неработающими терминалами у нас не было. Наверное, как-то таких пассажиров провозят. Жалобы на терминал были — это все-таки техника, — делится диспетчер.

Журналист НГС проехала в автобусе № 97, на котором по вечерам часто не работает терминал. Как объяснила кондуктор, терминал к вечеру «просто садится». Она предложила перевести деньги по номеру телефона, но после отказа не стала настаивать.

Что говорит юрист

Неработающий терминал, как объясняет юрист Константин Зиновьев, не является основанием для бесплатной поездки:

— Договор перевозки пассажира и багажа считается заключенным с того момента, как двери захлопнулись. Единственным платежным средством на территории РФ является рубль. Тебе предлагают разные варианты, как заплатить, но в данный момент реально существует только один. Тот факт, что у вас только безналичные деньги, ничего не значит. Автобус их не может принять. Если вы не можете оплатить, потому что у вас нет наличных, то отказываетесь от договора перевозки пассажиров и багажа, — говорит Константин Зиновьев.

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автобусбезналоплата картойобщественный транспорт
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