Почему в автобусах часто не работают терминалы и за проезд приходится платить наличкой? Разбираемся вместе

Новосибирцы не могут расплатиться в автобусах из-за проблем с терминалом
Возможность расплатиться в некоторых автобусах банковской картой появилась у новосибирцев в 2018 году — с тех пор терминалами оборудовали почти 70% коммерческих и 100% муниципальных маршрутов. Власти обещают, что скоро оплатить проезд картой можно будет абсолютно в каждом автобусе, но пока система работает очень криво: терминалы под вечер перестают считывать банковские карты, кондукторы упрашивают пассажиров оплачивать проезд наличкой, а перевозчики теряют деньги из-за процентов при переводе. В середине октября из-за неработающего терминала в автобусе
Как устроена система оплаты картой в Новосибирске
В Новосибирске на всех муниципальных автобусах можно безналично расплатиться двумя способами: транспортной или банковской картой. Транспортная карта существует с 2006 года и называется «Электронный проездной — Новосибирск» или «Система».
— По статистике «Системой» регулярно пользуется порядка 500 тысяч жителей Новосибирской области, регистрируется более 170 миллионов поездок в год. На всем подвижном составе городского пассажирского транспорта муниципальных предприятий, включая троллейбусы и трамваи, а также в метрополитене, для оплаты услуг принимаются все виды расчетов, в том числе банковские карты, все виды бесконтактных транспортных карт (включая льготные) и наличный расчет, — рассказали в департаменте транспорта Новосибирска.
Банковские карты сегодня принимают около 68% немуниципальных предприятий и 100% муниципальных.
— В краткосрочной перспективе все немуниципальные предприятия, также как в настоящее время муниципальные, будут принимать к оплате банковские карты, — обещают в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Терминалы есть, а безнала нет
Проблемы с безналичной оплатой возникают постоянно на разных маршрутах — и чаще всего по вечерам, когда люди возвращаются с работы.
В автобусе
— Я спросила, работает ли безнал. В ответ услышала: «Пожа-а-алуйста, давайте наличкой». Я сказала, что налички нет, и кондуктор только тогда принял оплату по карте.
Аналогичные просьбы можно услышать и на других маршрутах. Вот только несколько последних писем и сообщений, поступивших в редакцию НГС:
— Иногда помогает решить проблему звонок перевозчику по номеру, который указан в салоне. Только дозвониться удается не всегда. И это очень неприятно — выяснять отношения с кондуктором, тратя свое время и нервы.
— Отсталый город, хоть и третий по населению. В автобусах нельзя оплатить банковской картой, сегодня высадили из автобуса, потому что наличку я уже давно не держу. Магазины обязали терминалы поставить, почему с автобусами по-другому?
— Многие коммерческие автобусные маршруты отказывают в безналичной оплате, в частности автобус
Почему кондукторы настаивают на наличке
Представитель компании ООО «Магистраль-ТрансАвто» (маршруты
Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату банковской картой называется «эквайринг». Обычно процент эквайринга зависит от тарифа. «Совкомбанк», например, относит к минусам эквайринга технические сложности:
— Оборудование подключается к интернету, но если нет соединения или оно слабое, то терминал не сможет обработать платеж, — предупреждают на сайте банка.
В Сбербанке, как указано на сайте, процент эквайринга от 1,6% и выше. «Тинькофф» предлагает эквайринг от 1,2%. Эти проценты в основном для малого и среднего бизнеса. В «Альфа-банке» для малого бизнеса эквайринг может быть от 1%.
Из-за желания сэкономить на эквайринге кондукторы и водители иногда предлагают переводить деньги на телефон или личный счет. В некоторых маршрутках даже заготовлены бумажки с номерами телефонов, куда можно перевести деньги за проезд. Но чаще всего кондукторы в автобусах просят пассажиров все-таки поискать наличку. Аргументируют, что при безналичном расчете зарплата у них становится меньше.
— Кондукторы действительно иногда просят наличкой оплатить, а не банковской картой. Предпочитают брать наличкой, потому что, сами знаете, не выдают билеты. То есть они эти деньги кладут себе в карман, — предполагает представительница компании-перевозчика.
Впрочем, у кондукторов свое объяснение таким просьбам. Кондуктор Анна (имя изменено) рассказывает, что их заработная плата напрямую зависит от того, наличкой или безналом расплачивается пассажир. В последнее время, сетует женщина, зарплаты уменьшаются:
— Зарплата у нас только от налички, с карт мы ничего не имеем. Как-то раз я вообще 300 рублей за смену заработала. В 05:10 выход, часов в 21:00 заканчиваем, пока до дома доберешься — уже опять вставать, — делится кондуктор.
У Анны в среднем выходит 1500 рублей в день. Стабильного оклада у девушки нет. Всю наличку они забирают себе, а средства с бесконтактной оплаты уходят перевозчику. После окончания рабочего дня они с водителем оплачивают бензин и делят пополам оставшиеся деньги. Но у каждого перевозчика — свой принцип оплаты работы кондуктора.
Можно ли проехать бесплатно, если терминал не работает
Вопрос о бесплатном проезде возникает не на пустом месте — у многих, кто хочет и не может расплатиться картой, нет с собой наличных денег.
В Москве и Московской области власти уже признали право пассажиров проехать бесплатно, если терминал не работает.
— Если в транспорте не работает терминал и не принимается оплата банковской картой, то пассажир имеет право ехать бесплатно. Соответствующий информационный стикер должен быть размещен в каждом транспортном средстве. За его отсутствие предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 70 до 100 тысяч рублей, — говорят в пресс-службе правительства Московской области.
В Департаменте транспорта Новосибирска дать внятный ответ на похожий вопрос не смогли. Они лишь объясняют, что предприятие-перевозчик обязано обеспечить оплату товара и наличными, и банковской картой. Но при ситуациях, когда терминал не работает, чиновники рекомендуют пассажирам найти другой способ оплаты — перевозчик не виноват, что система дала сбой.
— Ответственность за неисправность терминала (карты) несет банковская система. Для дальнейшего принятия мер необходимо связаться непосредственно с перевозчиком (контактная информация размещена в салоне рядом с водителем), либо направить информацию о произошедшем инциденте в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области (по оказанию некачественных услуг при использовании национальных платежных систем) для организации контрольных мероприятий и выездных проверок, — пояснили в Департаменте транспорта.
Повезут ли бесплатно перевозчики
В ООО «Регион-Автоцентр» (маршруты
Недавно читательница НГС прислала нам фотографию из автобуса
В ООО «Автострада» (маршруты
— Грубых прецедентов с неработающими терминалами у нас не было. Наверное, как-то таких пассажиров провозят. Жалобы на терминал были — это все-таки техника, — делится диспетчер.
Журналист НГС проехала в автобусе
Что говорит юрист
Неработающий терминал, как объясняет юрист Константин Зиновьев, не является основанием для бесплатной поездки:
— Договор перевозки пассажира и багажа считается заключенным с того момента, как двери захлопнулись. Единственным платежным средством на территории РФ является рубль. Тебе предлагают разные варианты, как заплатить, но в данный момент реально существует только один. Тот факт, что у вас только безналичные деньги, ничего не значит. Автобус их не может принять. Если вы не можете оплатить, потому что у вас нет наличных, то отказываетесь от договора перевозки пассажиров и багажа, — говорит Константин Зиновьев.
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