Почему в автобусах часто не работают терминалы и за проезд приходится платить наличкой? Разбираемся вместе

Как устроена система оплаты картой в Новосибирске

В Новосибирске на всех муниципальных автобусах можно безналично расплатиться двумя способами: транспортной или банковской картой. Транспортная карта существует с 2006 года и называется «Электронный проездной — Новосибирск» или «Система».

— По статистике «Системой» регулярно пользуется порядка 500 тысяч жителей Новосибирской области, регистрируется более 170 миллионов поездок в год. На всем подвижном составе городского пассажирского транспорта муниципальных предприятий, включая троллейбусы и трамваи, а также в метрополитене, для оплаты услуг принимаются все виды расчетов, в том числе банковские карты, все виды бесконтактных транспортных карт (включая льготные) и наличный расчет, — рассказали в департаменте транспорта Новосибирска.

Банковские карты сегодня принимают около 68% немуниципальных предприятий и 100% муниципальных.

— В краткосрочной перспективе все немуниципальные предприятия, также как в настоящее время муниципальные, будут принимать к оплате банковские карты, — обещают в пресс-службе мэрии Новосибирска.