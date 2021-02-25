С позором сбежала с рейса: журналист НГС устроилась на работу кондуктором — что из этого получилось

Замечаю, как меня исподтишка фотографирует долговязый парнишка. Хихикает, смотрит на меня, опять самодовольно хихикает. Не сразу, но я всё же узнаю его — это мальчик из моей деревни, на несколько лет младше меня учился в школе. Ухмылки парня замечает и моя наставница. Тяжело вздыхает.

— Есть вот такие, кто относится к нам, как будто мы люди второго сорта, — печально улыбается женщина. — А ведь это такая же работа, у нас и образование есть, и получаем мы очень даже хорошо. Может, намного больше вот этого мальчика. А он своим поведением, я даже не знаю... Стараюсь не замечать таких. Я знаю, что я ничем не хуже, — хоть и из деревни, но у меня же своя профессия есть, я медработник.

Оксана работает кондуктором уже 13 лет. Сама она из Колыванского района. Выучилась и работала медсестрой, но всё закрылось, в деревне работы не стало. А тут и дочка подрастать начала, надо было учить. В деревне к тому времени остались одни пенсионеры и алкоголики. Семья переехала в Новосибирск. Муж Оксаны отучился на водителя троллейбуса, она пошла с ним работать. Временно. Да так и осталась. Уже и муж перешел работать на стройку, и внук скоро в школу пойдет. А она так и работает тут.

— Сама не уйду, только если уволят, — смеется женщина. — Мне нравится, я уже привыкла. Работа сложная, но привыкаешь и кажется нормальной. Вот нравится мне тут, и всё. Даже не знаю, как вам объяснить.