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Слишком пусто: 15 грустных фотографий, как выглядели машины и дороги в 90-х годах

Старые автобусы и трамваи, свободные парковки и скромный отдых в гаражах

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Оживленная городская магистраль в час-пик образца <nobr class="_">90-х</nobr>

Оживленная городская магистраль в час-пик образца 90-х

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В Новосибирске показали редкие фотографии автобусов и дорог 90-х годов

При подготовке серии материалов о Новосибирске 90-х годов мы решили обратиться к другой сфере — транспорту. Если торговля и общепит ушли далеко вперед, то воспоминания о ситуации на дорогах 25-летней давности может заставить вас пустить скупую слезу (а кого-то и вовсе разрыдаться). Смотрите, но знайте, мы вас предупреждали.

Главным отличием ситуации на дорогах было то, что она меньше всего изменилась по сравнению с благословенными советскими временами. Конечно, постепенно на улицах начали появляться иномарки (тогда это слово действительно имело смысл), но доля их стала заметна разве что к концу десятилетия. А еще в начале 90-х стоимость новой машины была сопоставима с ценой однокомнатной квартиры где-нибудь в отдаленном районе.

ВАЗовская классика во всех смыслах этого слова

ВАЗовская классика во всех смыслах этого слова

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Даже в 1995 году (то есть, когда капитализм уже запустил щупальца во все сферы жизни) на 1000 жителей в Новосибирске приходилось от силы 90 автомобилей. Купить машину мог только человек, который уже имел необходимую для этого сумму, поэтому наличие авто само по себе воспринималось еще как свидетельство жизненного успеха.

Красный проспект поздним вечером. Обратите внимание — машины едут, а не стоят

Красный проспект поздним вечером. Обратите внимание — машины едут, а не стоят

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При таком уровне автомобилизации пробки были вещью крайне экзотической и могли возникнуть только на какой-то особенно узкой улице в результате чрезвычайного происшествия. Ночью можно было выйти со стулом на какую-нибудь широкую улицу, сесть по центру и… наслаждаться тишиной, которую нарушали лишь редкие авто.

Гараж, машина, неторопливая беседа

Гараж, машина, неторопливая беседа

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Наличие машины по инерции предполагало необходимость гаража. Эта связка, конечно, постепенно начала разрушаться — чем больше становилось личных автомобилей, тем ниже опускалась ценность в глазах владельца. Но в середине 90-х мужская «гаражная культура» была еще в самом расцвете. Мало того, что в гараже можно было хранить массу полезных вещей, так этот маленький объект относительной недвижимости становился еще и местом, где мужчина мог остаться один или обсудить что-нибудь за бутылкой лимонада с друзьями.

Новосибирец чинит машину на улице Ленина

Новосибирец чинит машину на улице Ленина

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Ну и, конечно, обладание машиной требовало способности эту машину починить. Это сегодня автовладелец может себе позволить в принципе не заглядывать под капот (были бы деньги на автосервис). Тогда же большинство хозяев авто были вынуждены рассчитывать преимущественно на себя (ну и на более продвинутого по части автомобильного ремонта друга).

Вид на Красный проспект днем (начало <nobr class="_">90-х</nobr>)

Вид на Красный проспект днем (начало 90-х)

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Зато проблем с парковкой не было как класса. Даже на Красном проспекте можно было спокойно подъехать к супермаркету «Кремона» (его давно не существует) и поставить свою вишневую «девятку», как будто ты хозяин жизни. Ну или уж что там было поставить — место нашлось бы всегда.

Выезд на Октябрьский мост с правого берега

Выезд на Октябрьский мост с правого берега

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В 1991 года произошло историческое событие для системы общественного транспорта города — с Октябрьского моста убрали сначала трамвайные маршруты, а затем и сами рельсы. Логика этого решения была понятна — с появлением метро основной пассажиропоток переключился на него. Но по-настоящему оценить этот шаг горожане смогли несколько позже. Просто представьте себе, что сейчас, и без того стоящий в регулярных пробках поток автомобилей, здесь был бы сужен на ширину двух трамваев с лишним.

Трамваи <nobr class="_">КТМ-5М3</nobr> (71–605) и <nobr class="_">РВЗ-6</nobr> на площади Труда

Трамваи КТМ-5М3 (71–605) и РВЗ-6 на площади Труда

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Кстати, о самом трамвае. Этот вид транспорта в городе и сегодня находится не в лучшей форме, а в 90-х и вовсе вызвал бы у современного пассажира оторопь. На линиях ходили два типа вагонов: остатки старой «коллекции» — продукция Рижского вагоностроительного завода, образца 50-х (которые с небольшими модификациями выпускались до 80-х годов) и более новая модель КТМ-5М3 Усть-Катавского завода.

Трамвай <nobr class="_">№ 13</nobr>

Трамвай № 13

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Новизна ее, впрочем, также была относительной — она была разработана аж в 1969 году и выпускалась до 1992 года. Собственно, именно тогда обновление трамвайного парка в Новосибирске и прервалось надолго. В вагонах было не просто жарко летом и холодно зимой (что еще как-то можно было понять). Эти два ощущения можно было испытать, просто приближаясь или удаляясь от печи, под сидением.

Вид на площадь Маркса и недостроенную гостиницу «Турист»

Вид на площадь Маркса и недостроенную гостиницу «Турист»

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Вообще, ощущение такое, что люди в принципе меньше перемещались по городу. Да и куда им было особенно ездить? Все многочисленные торговые комплексы, которые сегодня генерируют огромные потоки людей, были возведены в 2000-х. В первой половине 90-х на площади Маркса, например, единственным объектом торговой недвижимости было кольцо маленьких магазинчиков, построенных из дерева. Со стороны они напоминали какой-то форт из фильмов про американский Дикий Запад. А, может быть, просто летавшая в воздухе атмосфера навевала такие ассоциации.

Железнодорожная станция «Речной вокзал»

Железнодорожная станция «Речной вокзал»

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Инфраструктура РЖД тоже довольно сильно отличалась от того, что пассажиры могут наблюдать сегодня. Какое-то подобие цивилизации можно было встретить только на крупных вокзалах, а на станциях поменьше пассажиров ждали несколько старых, частично сломанных сидений в тесном маленьком зале и туалет типа сортир (с дыркой в полу) на улице.

Автобусы на площади Маркса

Автобусы на площади Маркса

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В целом же система общественного транспорта донашивала то, что осталось после распада СССР. Муниципальные автотранспортные предприятия начали потихоньку теснить первые частники, которые использовали автобусы поменьше (в основном ПАЗы), зачастую даже не озаботившись какой-то их унифицированной покраской. Да и какая могла быть унификация, если перевозчики работали примерно как тогдашняя торговля — кто открыл на остановке двери, тот и перевозчик.

Киоск на остановке общественного транспорта «Сибревком»

Киоск на остановке общественного транспорта «Сибревком»

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Обязательным элементом транспортной инфраструктуры были билетные киоски. Торговали они поездными билетами, дававшими право безлимитного проезда в течение месяца. Мало того, что это существенно снижало стоимость одной поездки (если человек ездил часто), так покупка проездного могла оказаться еще и выгодной инвестицией — за месяц курс рубля мог просесть, а цены вырасти.

Бегущая строка над зданием на Красном проспекте

Бегущая строка над зданием на Красном проспекте

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Несмотря на абсолютную вольницу по части ограничений и согласований, рекламы на улицах было поначалу совсем немного. Зато торговцы по-настоящему респектабельным товаром могли выбрать носители, которые гарантировали максимальный охват потенциальной аудитории.

Вокзальная магистраль

Вокзальная магистраль

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Единственное, что, наверное, мало изменилось, это ситуация, когда водителя в городе останавливал сотрудник ГАИ. Правда, злые языки утверждают, что тогда всё можно было решить буквально несколькими купюрами, вложенными в автомобильные права. Сейчас, конечно, уже не докажешь как оно было. Хорошо хоть подобная практика ушла в прошлое вместе с девяностыми.

Насладиться ностальгическими видами можно не только на НГС, но и в реальности. Правда, для этого придется отправиться на улицу 3-го сентября — представьте, такая есть в Новосибирске. Взгляните на нее.

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