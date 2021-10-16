Слишком пусто: 15 грустных фотографий, как выглядели машины и дороги в 90-х годах

При подготовке серии материалов о Новосибирске 90-х годов мы решили обратиться к другой сфере — транспорту. Если торговля и общепит ушли далеко вперед, то воспоминания о ситуации на дорогах 25-летней давности может заставить вас пустить скупую слезу (а кого-то и вовсе разрыдаться). Смотрите, но знайте, мы вас предупреждали.



Главным отличием ситуации на дорогах было то, что она меньше всего изменилась по сравнению с благословенными советскими временами. Конечно, постепенно на улицах начали появляться иномарки (тогда это слово действительно имело смысл), но доля их стала заметна разве что к концу десятилетия. А еще в начале 90-х стоимость новой машины была сопоставима с ценой однокомнатной квартиры где-нибудь в отдаленном районе.