Слишком пусто: 15 грустных фотографий, как выглядели машины и дороги в 90-х годах

В Новосибирске показали редкие фотографии автобусов и дорог
При подготовке серии материалов о Новосибирске
Главным отличием ситуации на дорогах было то, что она меньше всего изменилась по сравнению с благословенными советскими временами. Конечно, постепенно на улицах начали появляться иномарки (тогда это слово действительно имело смысл), но доля их стала заметна разве что к концу десятилетия. А еще в начале
Даже в 1995 году (то есть, когда капитализм уже запустил щупальца во все сферы жизни) на 1000 жителей в Новосибирске приходилось от силы 90 автомобилей. Купить машину мог только человек, который уже имел необходимую для этого сумму, поэтому наличие авто само по себе воспринималось еще как свидетельство жизненного успеха.
При таком уровне автомобилизации пробки были вещью крайне экзотической и могли возникнуть только на какой-то особенно узкой улице в результате чрезвычайного происшествия. Ночью можно было выйти со стулом на какую-нибудь широкую улицу, сесть по центру и… наслаждаться тишиной, которую нарушали лишь редкие авто.
Наличие машины по инерции предполагало необходимость гаража. Эта связка, конечно, постепенно начала разрушаться — чем больше становилось личных автомобилей, тем ниже опускалась ценность в глазах владельца. Но в середине
Ну и, конечно, обладание машиной требовало способности эту машину починить. Это сегодня автовладелец может себе позволить в принципе не заглядывать под капот (были бы деньги на автосервис). Тогда же большинство хозяев авто были вынуждены рассчитывать преимущественно на себя (ну и на более продвинутого по части автомобильного ремонта друга).
Зато проблем с парковкой не было как класса. Даже на Красном проспекте можно было спокойно подъехать к супермаркету «Кремона» (его давно не существует) и поставить свою вишневую «девятку», как будто ты хозяин жизни. Ну или уж что там было поставить — место нашлось бы всегда.
В 1991 года произошло историческое событие для системы общественного транспорта города — с Октябрьского моста убрали сначала трамвайные маршруты, а затем и сами рельсы. Логика этого решения была понятна — с появлением метро основной пассажиропоток переключился на него. Но по-настоящему оценить этот шаг горожане смогли несколько позже. Просто представьте себе, что сейчас, и без того стоящий в регулярных пробках поток автомобилей, здесь был бы сужен на ширину двух трамваев с лишним.
Кстати, о самом трамвае. Этот вид транспорта в городе и сегодня находится не в лучшей форме, а в
Новизна ее, впрочем, также была относительной — она была разработана аж в 1969 году и выпускалась до 1992 года. Собственно, именно тогда обновление трамвайного парка в Новосибирске и прервалось надолго. В вагонах было не просто жарко летом и холодно зимой (что еще как-то можно было понять). Эти два ощущения можно было испытать, просто приближаясь или удаляясь от печи, под сидением.
Вообще, ощущение такое, что люди в принципе меньше перемещались по городу. Да и куда им было особенно ездить? Все многочисленные торговые комплексы, которые сегодня генерируют огромные потоки людей, были возведены в
Инфраструктура РЖД тоже довольно сильно отличалась от того, что пассажиры могут наблюдать сегодня. Какое-то подобие цивилизации можно было встретить только на крупных вокзалах, а на станциях поменьше пассажиров ждали несколько старых, частично сломанных сидений в тесном маленьком зале и туалет типа сортир (с дыркой в полу) на улице.
В целом же система общественного транспорта донашивала то, что осталось после распада СССР. Муниципальные автотранспортные предприятия начали потихоньку теснить первые частники, которые использовали автобусы поменьше (в основном ПАЗы), зачастую даже не озаботившись какой-то их унифицированной покраской. Да и какая могла быть унификация, если перевозчики работали примерно как тогдашняя торговля — кто открыл на остановке двери, тот и перевозчик.
Обязательным элементом транспортной инфраструктуры были билетные киоски. Торговали они поездными билетами, дававшими право безлимитного проезда в течение месяца. Мало того, что это существенно снижало стоимость одной поездки (если человек ездил часто), так покупка проездного могла оказаться еще и выгодной инвестицией — за месяц курс рубля мог просесть, а цены вырасти.
Несмотря на абсолютную вольницу по части ограничений и согласований, рекламы на улицах было поначалу совсем немного. Зато торговцы по-настоящему респектабельным товаром могли выбрать носители, которые гарантировали максимальный охват потенциальной аудитории.
Единственное, что, наверное, мало изменилось, это ситуация, когда водителя в городе останавливал сотрудник ГАИ. Правда, злые языки утверждают, что тогда всё можно было решить буквально несколькими купюрами, вложенными в автомобильные права. Сейчас, конечно, уже не докажешь как оно было. Хорошо хоть подобная практика ушла в прошлое вместе с девяностыми.
Насладиться ностальгическими видами можно не только на НГС, но и в реальности. Правда, для этого придется отправиться на улицу