Обратно в девяностые: 15 редких фото Новосибирска времен дикого капитализма

При разборе фотоархивов НГС мы обнаружили папку со старыми фото, сделанными в 90-е годы в Новосибирске. Автором оказался известный новосибирский фотограф Евгений Иванов. Материал показался редакции настолько интересным сам по себе, что мы решили подготовить на его базе серию публикаций. Первый посвящен торговле — тому, что изменилось в те годы сильнее всего.



90-е сегодня имеют отчетливо мрачный имидж. Конечно, есть те, кто вспоминает о них как о времени новых возможностей. Но большинство (даже среди тех, кто застал этот период в совсем детском возрасте) вспоминает с содроганием о первом десятилетии капитализма после распада СССР.