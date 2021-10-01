Как покупали квартиры в лихие 90-е. Жильем награждали за работу, а сделки заключали с вооруженной охраной

Немецкие марки и вооруженная охрана



В советское время рынка жилья как такового не существовало: квартиры и комнаты были не столько товаром, сколько наградой — за десятки лет упорной работы или за ловкость при обмене одной комнаты на две. В 1990 году, на закате Советского Союза, приняли закон о собственности, а еще через два года — о приватизации. И, как говорится, все завертелось.



Понятно, что спрос на жилье существовал всегда, но реализовывали его главным образом как раз при обмене или (если позволяли возможности) участием в жилищных кооперативах.



— Более организованного рынка в то время еще не существовало. Были объявления везде в газетах: «Обменяю такое-то жилье на такое-то», — вспоминает президент СРО Строителей Сибирского региона Александр Савельев. — Прямые продажи были, безусловно: люди продавали квартиры за деньги и покупали новое жилье.



Все сделки совершались преимущественно за наличные, причем в ходу были не только стремительно обесценивающиеся рубли, но и доллары, и немецкие марки. Последние фактически были маркером эпохи, говорит директор по маркетингу АН «Квадротека» Александр Астахов. Их доля в общем объеме расчетов была небольшой, но существенной, потому что в то время множество людей уезжали из России в Германию по программе репатриации, и на продажу свои квартиры выставляли сразу за марки, чтобы потом не париться с обменом.

