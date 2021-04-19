Лихие деньги: как в 90-х в Новосибирске выпускали свои деньги заводы, аэропорт и бизнесмены

Если у вас есть подобные денежные суррогаты, вы знаете такие истории или сами были свидетелем хождения похожих денег, пожалуйста, сообщите об этом журналисту НГС Илье Калинину на электронную почту: i.kalinin@iportal.ru. Он собирает такие интересные факты о Новосибирске.



Что еще интересно почитать про лихие 90-е

В пиджаках и кроссах: 25 снимков, как люди одевались в 90-е (хорошо, что не было соцсетей). Джинсы с барахолки, модные свитеры с люрексом — такие были у всех, песцовые шапки и кожанки.

Дефолт-1998 с зарплатой кафелем и сыром. Новосибирцы вспомнили, как выжили 20 лет назад, — они брались за 5 работ и наедались чаем с хлебом.

Необычный портной: как в лихие 90-е новосибирец шил шубки для проституток и костюмы телепузиков знаменитостям. Ловкость рук помогла ему не потерять доход и в коронавирус.