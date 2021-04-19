Лихие деньги: как в 90-х в Новосибирске выпускали свои деньги заводы, аэропорт и бизнесмены

В последнее время очень часто вспоминают
Мало кто знает, что в
Свои деньги выпускали совершенно разные предприятия не только Новосибирска, но и Новосибирской области. Коллекционеры-бонисты знают о денежных суррогатах, которые действовали на заводе «Электросигнал», в аэропорту Северный, на заводе бытовой химии (тогда он назывался АООТ «Новосибхимфарм»), на металлургическом заводе и других предприятиях. Были свои расчетные знаки у Сузунского свинокомплекса, Краснозёрского пивкомбината, в разнообразных мелких фирмах и даже у новосибирской ФМШ при НГУ.
Деньги, которые действовали на территории крупных предприятий, выпускались их руководством для внутреннего хождения, конечно, на свой страх и риск. Обычно это происходило из-за галопирующей инфляции: в стране не хватало наличных, и производители между собой часто проводили бартерные расчеты.
И вот какой-нибудь завод по производству телевизоров, обменяв пару вагонов своей продукции на соответствующее по цене количество мясных туш у какого-нибудь мясокомбината, завозит эти телевизоры в свои служебные магазины, расположенные внутри периметра завода. А дальше это мясо предлагается рабочим. У которых, например, зарплата задерживается уже не первый месяц всё по той же причине: в стране не хватает наличных денег. Где-то могли просто выдать зарплату этими телевизорами или мясом, а на каких-то предприятиях пытались починить внутреннюю экономику введением собственных денег.
Не хватает российских рублей для выплаты зарплаты? Ничего, напечатаем и запустим в оборот свои собственные рубли/чеки/талоны/купоны. И никогда уже не будем зависеть от наличия или отсутствия официальной налички! Это, естественно, самое простое объяснение появления таких денег — истинных причин запуска собственной валюты могло быть гораздо больше.
Вот чеки Сузунского свинокомплекса, которые и выполняли примерно такую же функцию. Их получали работники предприятия и могли использовать для покупки мясной продукции сначала на территории своего комплекса, а потом, как рассказывали местные жители, и в фирменных магазинах «Пятачок» по всему Сузуну. Чеки выпущены в 1995 году, до деноминации, поэтому номиналы — в тысячах. Но ходили эти чеки и после деноминации: на обороте были проставлены печати с новыми номиналами. В народе эти деньги быстро прозвали «свинобаксами».
В другом новосибирском районе — Краснозёрском — примерно в те же годы существовали аналогичные денежные суррогаты. Обнаружены они были случайно. Интересовавшийся такими бонами корреспондент НГС Илья Калинин (тогда работал в телекомпании РТВ) попросил коллегу, который отправлялся в командировку на Краснозёрский пивкомбинат, расспросить о том директора предприятия. На встрече с руководством такой вопрос был задан, и неожиданно оказалось, что и пивкомбинат выпускал подобные деньги. Правда, на тот момент они уже не действовали, но директор, покопавшись в ящике своего стола, достал пару затертых денежных знаков и подарил их для коллекции. Кстати, краснозёрские «пивные деньги» были выпущены по примеру авторов «свинобаксов».
Мелкие, в сравнении с названными компаниями, частные фирмы тоже не оставались в стороне от этого «денежного вопроса». Для упрощения бартерных отношений между своей структурой и партнерами по бизнесу такие боны в самом конце
Свои деньги выпускали и всевозможные учебные или детские учреждения. В основном для игровых проектов. Например, физико-математическая школа (ФМШ) при НГУ в
А это — деньги вечеринок. «Этаж» — клубно-музыкальный проект, существовавший в Новосибирске лет
Денежные суррогаты деревни Сага также имеют некоторое отношение к Новосибирску. Географически Сага находилась в Кемеровской области, но единственным ее жителем вначале был новосибирец Виктор Турбин. Оставив городское хозяйство в Новосибирске, Виктор перебрался в Таштагольский район и обустроил дом с пасекой на месте существовавшей здесь когда-то деревни Сага. Деньги своеобразный отшельник сделал для промежуточной оплаты труда нанимаемых работников из соседней деревни: платить обычными деньгами было опасно, так как деревенские в любой момент могли уйти в запой, сорвав поставленное задание. А в конце, когда очередная задача была завершена, свои деньги Виктор обменивал на свою продукцию: мясо, яйца, овощи, мед. Большой репортаж об этой удивительной истории с печальным финалом НГС рассказал в марте 2017 года.
Примерно такие же собственные деньги семь лет назад выпустил подмосковный фермер Михаил Шляпников, проживающий в деревне Колионово. Фермерские деньги с названием колионы пользовались популярностью не только у коллекционеров бон, но и в самой деревне. Кстати, курс валюты Шляпникова был тогда почти на уровне доллара:
Государство всегда ревниво относилось к тому, что кто-то пытается выпустить свои деньги. Очередная история тоже не имеет отношения к Новосибирску, но не менее показательна, как и с колионами. В начале
А вот хакасскому местному правительству каким-то образом удалось ввести в обращение собственные пятитысячные купюры. Номинал был даже указан в рублях. «Катановки» (по фамилии главы региона) выпустили в 1996 году. Ими выплачивали пенсии. Тогда федеральные перечисления в местный бюджет на эти выплаты приходили с большими задержками, и местная хакасская власть решилась на такой шаг. «Катановками» пенсионеры оплачивали коммунальные услуги и расплачивались в местных магазинах.
Денежные суррогаты могли выпускать для обращения не только частные компании или местные власти, как в истории с уральскими франками или «катановками», но и государственные учреждения. Вот разноцветные деньги фестиваля «
Вот эта зеленая купюра, напоминающая по дизайну американский доллар, выпущена в самом начале
Пожалуй, самые необычные и самые редкие новосибирские местные деньги — суррогаты бывшего аэропорта Северный, выпущенные в начале
Неправильно было бы думать, что подобные суррогаты выпускались только в «лихие
Если у вас есть подобные денежные суррогаты, вы знаете такие истории или сами были свидетелем хождения похожих денег, пожалуйста, сообщите об этом журналисту НГС Илье Калинину на электронную почту: i.kalinin@iportal.ru. Он собирает такие интересные факты о Новосибирске.
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