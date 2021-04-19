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Лихие деньги: как в 90-х в Новосибирске выпускали свои деньги заводы, аэропорт и бизнесмены

Дрюлики, «свинобаксы», деньги вечеринок и «доллары» владельца крематория — где ими рассчитывались

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Аэропорт Северный, 1960–1970-е годы: примерно через <nobr class="_">20–30 лет</nobr> здесь выпустят собственные деньги, а еще через <nobr class="_">20 лет</nobr> аэропорт продадут

Аэропорт Северный, 1960–1970-е годы: примерно через 20–30 лет здесь выпустят собственные деньги, а еще через 20 лет аэропорт продадут

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В последнее время очень часто вспоминают 1990-е годы. И к месту, и не к месту. Сравнивают с сегодняшними зарплаты, пенсии, очереди, ассортимент товаров в магазинах, их качество, цены и так далее. Казалось бы, мы знаем о том времени всё, вопрос только в интерпретации. Но нет. Существует довольно большой исторический пласт, о котором большинство новосибирцев даже не догадывается. Многие ли знают, что тридцать лет назад в Новосибирске наряду с государственными денежными знаками ходили и частные деньги: ими платили зарплату, премии, их принимали в магазинах. Корреспондент НГС Илья Калинин на основе небольшой коллекции таких денежных суррогатов представил наиболее интересные экспонаты альтернативных денег 1990-х.

Мало кто знает, что в 1990-х годах в Новосибирске ходили в обращении не только российские рубли или на черном рынке американские доллары с какими-нибудь немецкими марками, французскими франками и японскими иенами, но и другая необычная валюта. Нет, Китай с его юанями был еще не актуален. Актуальность Китая на рубеже слома систем была в мешковатых пуховиках и кроссовках Abibas. Сразу после распада СССР и прихода капитализма на многих предприятиях города появились свои деньги. Ими платили зарплату, выдавали премию, ими можно было рассчитываться в некоторых магазинах.

Внутренние деньги новосибирского металлургического завода

Внутренние деньги новосибирского металлургического завода

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Свои деньги выпускали совершенно разные предприятия не только Новосибирска, но и Новосибирской области. Коллекционеры-бонисты знают о денежных суррогатах, которые действовали на заводе «Электросигнал», в аэропорту Северный, на заводе бытовой химии (тогда он назывался АООТ «Новосибхимфарм»), на металлургическом заводе и других предприятиях. Были свои расчетные знаки у Сузунского свинокомплекса, Краснозёрского пивкомбината, в разнообразных мелких фирмах и даже у новосибирской ФМШ при НГУ.

Денежный суррогат АО «Новосибхимфарм» назвали «Талоном на ТНП» (товары народного потребления)

Денежный суррогат АО «Новосибхимфарм» назвали «Талоном на ТНП» (товары народного потребления)

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Деньги, которые действовали на территории крупных предприятий, выпускались их руководством для внутреннего хождения, конечно, на свой страх и риск. Обычно это происходило из-за галопирующей инфляции: в стране не хватало наличных, и производители между собой часто проводили бартерные расчеты.

Денежные суррогаты для бартерных отношений между автомойкой и радиостанцией «Студия Энн»

Денежные суррогаты для бартерных отношений между автомойкой и радиостанцией «Студия Энн»

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И вот какой-нибудь завод по производству телевизоров, обменяв пару вагонов своей продукции на соответствующее по цене количество мясных туш у какого-нибудь мясокомбината, завозит эти телевизоры в свои служебные магазины, расположенные внутри периметра завода. А дальше это мясо предлагается рабочим. У которых, например, зарплата задерживается уже не первый месяц всё по той же причине: в стране не хватает наличных денег. Где-то могли просто выдать зарплату этими телевизорами или мясом, а на каких-то предприятиях пытались починить внутреннюю экономику введением собственных денег.

Детские деньги пионерлагеря «Солнечный» <nobr class="_">СО РАН</nobr>: дрюлики и солярики

Детские деньги пионерлагеря «Солнечный» СО РАН: дрюлики и солярики

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Не хватает российских рублей для выплаты зарплаты? Ничего, напечатаем и запустим в оборот свои собственные рубли/чеки/талоны/купоны. И никогда уже не будем зависеть от наличия или отсутствия официальной налички! Это, естественно, самое простое объяснение появления таких денег — истинных причин запуска собственной валюты могло быть гораздо больше.

«Свинобаксы» Сузунского свинокомплекса

«Свинобаксы» Сузунского свинокомплекса

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Вот чеки Сузунского свинокомплекса, которые и выполняли примерно такую же функцию. Их получали работники предприятия и могли использовать для покупки мясной продукции сначала на территории своего комплекса, а потом, как рассказывали местные жители, и в фирменных магазинах «Пятачок» по всему Сузуну. Чеки выпущены в 1995 году, до деноминации, поэтому номиналы — в тысячах. Но ходили эти чеки и после деноминации: на обороте были проставлены печати с новыми номиналами. В народе эти деньги быстро прозвали «свинобаксами».

Деньги пивного комбината в Краснозёрске

Деньги пивного комбината в Краснозёрске

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В другом новосибирском районе — Краснозёрском — примерно в те же годы существовали аналогичные денежные суррогаты. Обнаружены они были случайно. Интересовавшийся такими бонами корреспондент НГС Илья Калинин (тогда работал в телекомпании РТВ) попросил коллегу, который отправлялся в командировку на Краснозёрский пивкомбинат, расспросить о том директора предприятия. На встрече с руководством такой вопрос был задан, и неожиданно оказалось, что и пивкомбинат выпускал подобные деньги. Правда, на тот момент они уже не действовали, но директор, покопавшись в ящике своего стола, достал пару затертых денежных знаков и подарил их для коллекции. Кстати, краснозёрские «пивные деньги» были выпущены по примеру авторов «свинобаксов».

Частные деньги — сервис-чеки индивидуального предпринимателя Петрова

Частные деньги — сервис-чеки индивидуального предпринимателя Петрова

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Мелкие, в сравнении с названными компаниями, частные фирмы тоже не оставались в стороне от этого «денежного вопроса». Для упрощения бартерных отношений между своей структурой и партнерами по бизнесу такие боны в самом конце 1990-х ввел в обращение частный предприниматель Петров. Судя по всему, он владел автомойкой и сотрудничал с рядом организаций: телекомпанией, сотовым оператором, радиостанцией... Для каждого контрагента Петров выпустил свои чеки. К их изданию подошли достаточно серьезно: сделали максимально красивыми и закатали в пластик — для более длительного обращения.

Деньги физматшколы НГУ действовали во время Дней капитализма

Деньги физматшколы НГУ действовали во время Дней капитализма

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Свои деньги выпускали и всевозможные учебные или детские учреждения. В основном для игровых проектов. Например, физико-математическая школа (ФМШ) при НГУ в 1990-е годы ежегодно проводила так называемые Дни капитализма. Что это было: летом на какой-то небольшой срок жизнь в ФМШ переходила под контроль самих учащихся — вводилось самоуправление. Избиралось местное правительство, создавались аналоги каких-то других структур, и, соответственно, выпускались деньги. Заработать валюту можно было, поучаствовав, например, в уборке территории или общежития. А потратить — в местном буфете, купив настоящие продукты. В разные годы печатались разные деньги, но все они назывались жолями.

Внутренние расчетные знаки клубного проекта «Этаж»

Внутренние расчетные знаки клубного проекта «Этаж»

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А это — деньги вечеринок. «Этаж» — клубно-музыкальный проект, существовавший в Новосибирске лет 15–20 назад. Команда энтузиастов время от времени арендовала пустое пространство в одном из зданий на улице Советской и устраивала там ночные вечеринки с привезенными модными диджеями. На входе гостям предлагалось обменять обычные деньги на внутренние — для расчета в баре. Сделано это было, чтобы упростить денежные операции бармену за стойкой: отдельные напитки соответствовали номиналу конкретной купюры. Поэтому у бармена не возникала необходимость искать сдачу.

Комплект денежных суррогатов новосибирского фермера Виктора Турбина, который уехал в глушь

Комплект денежных суррогатов новосибирского фермера Виктора Турбина, который уехал в глушь

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Денежные суррогаты деревни Сага также имеют некоторое отношение к Новосибирску. Географически Сага находилась в Кемеровской области, но единственным ее жителем вначале был новосибирец Виктор Турбин. Оставив городское хозяйство в Новосибирске, Виктор перебрался в Таштагольский район и обустроил дом с пасекой на месте существовавшей здесь когда-то деревни Сага. Деньги своеобразный отшельник сделал для промежуточной оплаты труда нанимаемых работников из соседней деревни: платить обычными деньгами было опасно, так как деревенские в любой момент могли уйти в запой, сорвав поставленное задание. А в конце, когда очередная задача была завершена, свои деньги Виктор обменивал на свою продукцию: мясо, яйца, овощи, мед. Большой репортаж об этой удивительной истории с печальным финалом НГС рассказал в марте 2017 года.

Над оборотной стороной чеков автомойки Петрова дизайнеры тоже потрудились&nbsp;

Над оборотной стороной чеков автомойки Петрова дизайнеры тоже потрудились 

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Примерно такие же собственные деньги семь лет назад выпустил подмосковный фермер Михаил Шляпников, проживающий в деревне Колионово. Фермерские деньги с названием колионы пользовались популярностью не только у коллекционеров бон, но и в самой деревне. Кстати, курс валюты Шляпникова был тогда почти на уровне доллара: 1 колион приравнивался к 50 рублям. Правда, на деньги они не обменивались — только на фермерские продукты. Введение таких денег помогло фермеру быстро обустроить и вывести на высокий уровень деревенское хозяйство. Но о необычной инициативе узнали в прокуратуре, и экономическое чудо быстро свернули решением местного суда.

Уральские франки несостоявшейся Уральской республики

Уральские франки несостоявшейся Уральской республики

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Государство всегда ревниво относилось к тому, что кто-то пытается выпустить свои деньги. Очередная история тоже не имеет отношения к Новосибирску, но не менее показательна, как и с колионами. В начале 1990-х годов, когда губернатором Свердловской области являлся Эдуард Россель, была очень популярна идея создания в рамках Российской Федерации Уральской республики. Россель утверждал, что ему не нужна политическая власть, а лишь экономическая и законодательная самостоятельность. Под этот проект были даже отпечатаны местные деньги — уральские франки. Но, как гласит легенда, президент России Борис Ельцин серьезно обеспокоился возможным «парадом суверенитетов» — аналогичные настроения бродили и в других регионах — и проект Уральской республики был похоронен. А новые франки, говорят, так и остались лежать в банковских хранилищах.

Хакасские «катановки» выпустила в 1996 году местная власть

Хакасские «катановки» выпустила в 1996 году местная власть

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А вот хакасскому местному правительству каким-то образом удалось ввести в обращение собственные пятитысячные купюры. Номинал был даже указан в рублях. «Катановки» (по фамилии главы региона) выпустили в 1996 году. Ими выплачивали пенсии. Тогда федеральные перечисления в местный бюджет на эти выплаты приходили с большими задержками, и местная хакасская власть решилась на такой шаг. «Катановками» пенсионеры оплачивали коммунальные услуги и расплачивались в местных магазинах.

Фестивальные деньги новосибирского Оперного театра, когда он еще не был НОВАТом

Фестивальные деньги новосибирского Оперного театра, когда он еще не был НОВАТом

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Денежные суррогаты могли выпускать для обращения не только частные компании или местные власти, как в истории с уральскими франками или «катановками», но и государственные учреждения. Вот разноцветные деньги фестиваля «Театр + ТВ», который на рубеже веков проводил новосибирский Оперный театр. Этими деньгами участники фестиваля рассчитывались за еду в театральной столовой. Названия у «фестивальных» денег соответствующие: фуэтики, белькантики, пируэтики и драмики.

«Доллары» известного новосибирского предпринимателя, владельца крематория Сергея Якушина периода его руководства «Сибирской ярмаркой»

«Доллары» известного новосибирского предпринимателя, владельца крематория Сергея Якушина периода его руководства «Сибирской ярмаркой»

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Вот эта зеленая купюра, напоминающая по дизайну американский доллар, выпущена в самом начале 1990-х годов новосибирским предпринимателем Сергеем Якушиным, нынешним владельцем новосибирского крематория. В те годы Якушин был учредителем знаменитой «Сибирской ярмарки». Для своих «ярмарочных» гостей Сергей Якушин периодически организовывал теплоходные круизы по Оби. И вот во время таких поездок в баре на теплоходе рассчитываться нужно было такими «долларами» с портретом руководителя «Сибирской ярмарки».

Уникальные боны новосибирского аэропорта Северный

Уникальные боны новосибирского аэропорта Северный

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Пожалуй, самые необычные и самые редкие новосибирские местные деньги — суррогаты бывшего аэропорта Северный, выпущенные в начале 1990-х годов. Именно эти экземпляры сохранились благодаря старейшему новосибирскому коллекционеру, ныне покойному Владимиру Полякову. Из-за того что боны аэропорта больше напоминают оторванные фрагменты каких-то газет, но никак не денежные знаки, можно предположить, что они дошли до нашего времени в единичных экземплярах. Денежные знаки аэропорта Северный являются ксерокопиями фрагментов купюр СССР разных номиналов. На обороте — печати и подписи. В качестве защиты от подделки.

Эта карточка тоже является денежным суррогатом для учета бартерных отношений между легендарным клубом Rock City и СМИ

Эта карточка тоже является денежным суррогатом для учета бартерных отношений между легендарным клубом Rock City и СМИ

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Неправильно было бы думать, что подобные суррогаты выпускались только в «лихие 1990-е». Как показывает история, такие деньги появляются в любое время, когда в экономике возникают определенные проблемы. Вот, например, старые бумажные жетоны (именно такое странное название дали этим банкнотам) совхоза № 301 имени Новосибирского Горсовета. Об этих суррогатах коллекционерам пока совсем ничего не известно: можно только предположить по дизайну и внешнему виду, что денежные знаки относятся примерно к 1930-м годам.

Старые денежные суррогаты — бумажные жетоны совхоза имени Новосибирского Горсовета

Старые денежные суррогаты — бумажные жетоны совхоза имени Новосибирского Горсовета

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Если у вас есть подобные денежные суррогаты, вы знаете такие истории или сами были свидетелем хождения похожих денег, пожалуйста, сообщите об этом журналисту НГС Илье Калинину на электронную почту: i.kalinin@iportal.ru. Он собирает такие интересные факты о Новосибирске.

Что еще интересно почитать про лихие 90-е

В пиджаках и кроссах: 25 снимков, как люди одевались в 90-е (хорошо, что не было соцсетей). Джинсы с барахолки, модные свитеры с люрексом — такие были у всех, песцовые шапки и кожанки.

Дефолт-1998 с зарплатой кафелем и сыром. Новосибирцы вспомнили, как выжили 20 лет назад, — они брались за 5 работ и наедались чаем с хлебом.

Необычный портной: как в лихие 90-е новосибирец шил шубки для проституток и костюмы телепузиков знаменитостям. Ловкость рук помогла ему не потерять доход и в коронавирус.

Снимите это немедленно: 25 суровых фотографий, как одевали детей в 90-е. Кому-то доставались заграничные пышные платья, а кому-то покупали наряды на местных рынках.

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1990-еденьгиколлекционированиебонистика
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